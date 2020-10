OTTAWA, ON, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Tandis que nous continuons à nous adapter aux nouvelles réalités physiques, sociales et économiques liées à la COVID-19, tous les ordres de gouvernement collaborent pour assurer la sécurité et le bien-être des Canadiens. Cela consiste notamment à fournir aux collectivités locales des outils et un soutien pour la prise de décisions fondées sur des données probantes qui les aideront à planifier un avenir plus sain, plus sûr et plus prospère pour toute la population.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit plus de 207 000$ dans cinq collectivités du Québec dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM), qui est mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) au nom du gouvernement fédéral.

Le programme vise à renforcer les décisions concernant les investissements en infrastructure qui sont prises en fonction de données fiables et de pratiques de gestion des actifs saines grâce à la formation, au financement et au partage de renseignements sur la gestion des actifs.

Le Village de Laurier-Station mettra à jour son inventaire des actifs d'égouts et des équipements ponctuels en organisant et en structurant les données avec les autres actifs connexes (aqueduc, chaussées) pour qu'elles puissent être accessibles et utilisées dans un outil de planification des actifs qui servira à améliorer le processus de prise de décision.

La Municipalité de Val-des-Bois embauchera une ressource afin de faire la cueillette et l'analyse de l'état des actifs municipaux. La municipalité formera les élus et les employés sur leurs rôles et responsabilités face aux actifs. La municipalité élaborera un plan d'action visant à l'adoption d'une politique de gestion des actifs éventuelle.

La Municipalité de St-Pacôme adoptera une méthodologie et structure pour collecter les données et mettre en place des outils pour élaborer des plans d'investissement en maintien des actifs.

La Municipalité de cantons unis de Latulipe-et-Gaboury développera ses connaissances sur la localisation et l'état de ses infrastructures routières en dressant un registre de l'état de ses chaussées et ponceaux. Elle établira les interventions préventives, palliatives et curatives sur un horizon de 5 ans pour ses budgets d'interventions. La municipalité formera aussi son personnel à de meilleures stratégies d'entretien et d'amélioration de ses actifs permettant économie, augmentation de la durée de vie et réduction du risque de problématiques majeures.

La Paroisse de Saint-Édouard-de-Lotbinière mettra à jour et structurera les données en lien avec les actifs de bâtiments et d'équipements ponctuels, afin d'organiser cette information pour qu'elle puisse être accessible et qu'elle permette d'améliorer la connaissance et le processus de décision quand vient le temps d'investir pour le maintien, la mise à niveau ou la réfection de ces actifs.

« Ces investissements fournissent aux municipalités du Québec les outils et la formation nécessaires pour planifier, construire et entretenir leurs routes, leurs réseaux de distribution d'eau, leurs bâtiments et d'autres infrastructures essentielles pour les années à venir. La crise sanitaire de la COVID-19 a renforcé l'importance d'infrastructures efficaces et modernes qui soutiennent des collectivités sûres, durables et saines. En ayant une vision claire de leurs besoins à long terme, les administrations locales seront en mesure de prendre des décisions d'investissement judicieuses concernant des projets qui contribuent à rendre les collectivités plus propres et plus agréables pour nos enfants et nos petits-enfants. Dans le cadre du plan d'infrastructure du Canada, on investit dans des milliers de projets, on crée des emplois dans tout le pays et on renforce les collectivités. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

«Les collectivités rurales sont au cœur de l'économie canadienne et comptent parmi les meilleurs endroits où vivre au Canada. Les investissements intelligents dans les infrastructures aident les petites collectivités à croître, à renforcer leur économie et à améliorer la qualité de vie de leurs résidents. Grâce à des projets comme ceux qui sont annoncés aujourd'hui, notre gouvernement contribue à faire en sorte que les dirigeants locaux, en particulier ceux des régions rurales, disposent des outils nécessaires pour planifier à long terme et bâtir des collectivités rurales plus fortes dès maintenant et pour les générations futures.»

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Les collectivités ont besoin de formation et d'outils appropriés pour planifier, construire et entretenir stratégiquement leurs infrastructures pour les générations futures. C'est pourquoi nous sommes fiers d'effectuer des investissements importants qui aideront les administrations locales à faire croître leur économie, à bâtir des collectivités plus résilientes et plus durables, ainsi qu'à améliorer la qualité de vie de leurs résidents, dans toutes les régions du Québec. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil--La Petite-Nation, Québec

« Les municipalités sont les bâtisseuses du Canada. Responsables de près des deux tiers des infrastructures publiques et avec notre expertise de première ligne en tant que gouvernements de proximité, les dirigeants locaux construisent des communautés fortes, dynamiques et durables. C'est pourquoi il est si important d'avoir accès aux bons outils et aux bonnes informations au niveau local. C'est ainsi que nous pouvons bâtir de meilleures vies. »

Garth Frizzell, président, Fédération canadienne des municipalités

Le gouvernement du Canada et la FCM annoncent le versement de 207 920 $ en appui à cinq nouveaux projets de gestion des actifs dans des collectivités du Québec :

Laurier-Station - Mise à niveau des données techniques et financières des actifs, et outil de planification : 50 000 $

Val-des-Bois - Ma gestion des actifs municipaux : 50 000 $

St-Pacôme - Cueillette de données, et mise en place d'outils de gestion des actifs : 33 600 $



Latulipe -et-Gaboury - Amélioration des connaissances en infrastructures routières et développement d'outils de planification : 24 320 $

Saint-Édouard-de-Lotbinière - Mise à niveau des données techniques et financières des actifs, et outil de planification : 50 000 $

Dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux de 110 millions de dollars, mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités et financé par le gouvernement du Canada, on a investi dans plus de 660 projets de gestion des actifs municipaux.

de 110 millions de dollars, mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités et financé par le gouvernement du Canada, on a investi dans plus de 660 projets de gestion des actifs municipaux. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en augmentant la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique dans divers domaines, notamment les projets d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophe et les infrastructures résilientes aux pandémies.

De plus, l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

