Mohawks of the Bay of Quinte First Nation, ON, le 28 mars 2022 /CNW/ - Les communautés des Premières Nations, avec l'appui du gouvernement du Canada, continuent de faire d'importants progrès pour mettre fin à tous les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable dans les réserves et élaborer des solutions durables pour obtenir de l'eau potable salubre, maintenant et dans l'avenir.

Aujourd'hui, le chef R. Donald Maracle et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ont célébré la levée de cinq avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable dans la Mohawks of the Bay of Quinte First Nation, grâce aux nouveaux raccordements à leur usine de traitement de l'eau. Ces avis étaient en vigueur depuis 2008 sur cinq réseaux d'approvisionnement en eau de la communauté. Les avis ont été levés après que la Première Nation a étendu son système de distribution d'eau, raccordé les bâtiments au système et mis hors service les systèmes existants.

Les nouveaux raccordements au système de distribution d'eau fournissent de l'eau potable propre et fiable à environ 280 maisons, 20 bâtiments semi-publics et 756 membres de la communauté. L'eau qui circule vers ces bâtiments via le système de distribution répond à toutes les exigences fédérales et provinciales actuelles en matière d'eau potable.

Un avis d'ébullition de l'eau sera encore émis sur le garage des travaux publics, qui sera résolu dans le cadre de la future phase de distribution d'eau du projet du Fonds d'adaptation à l'atténuation des catastrophes d'Infrastructure Canada.

La Première Nation et Services aux Autochtones Canada ont investi 58 millions de dollars depuis 2014 pour améliorer l'accès à l'eau potable dans la communauté, notamment en construisant une nouvelle usine de traitement de l'eau, un réservoir d'eau et en prolongeant le réseau de distribution d'eau de la communauté.

Citations

« Le projet de conduite d'eau de 19,5 millions de dollars de la phase III, qui est terminé, permet à nos résidents d'avoir un accès complet à un approvisionnement en eau potable fiable et sûr. L'amélioration de l'accès permet de garantir la santé, la sécurité et le bien-être économique de notre communauté, qui sont si importants pour nos résidents.

Nous sommes extrêmement satisfaits des progrès réalisés en partenariat avec Services aux Autochtones Canada et nous remercions sincèrement le premier ministre Justin Trudeau, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Marc Miller, ancien ministre des Services aux Autochtones, Anne Scotton, directrice générale régionale, région de l'Ontario, et toute l'équipe de Services aux Autochtones Canada pour leur soutien à la réalisation de ce projet. Nous attendons avec impatience les futurs projets de conduites d'eau prévus pour 2023. Nous sommes reconnaissants à notre équipe d'infrastructure MBQ et à tous les entrepreneurs qui ont travaillé avec diligence tout au long de la pandémie de COVID-19 pour mener à bien ce projet vital. »

Le chef R. Donald Maracle

La Mohawks of the Bay Quinte First Nation

« Le gouvernement fédéral reste déterminé à assurer que toutes les communautés des Premières Nations aient accès à de l'eau potable. La levée récente de cinq avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable dans la Mohawks of the Bay of Quinte First Nation témoigne du travail acharné et du dévouement du chef Maracle et des nombreuses équipes qui ont permis d'y parvenir. Nous continuerons d'aider les Premières Nations à construire et à réparer les infrastructures en fonction de leurs priorités afin de contribuer à l'établissement de communautés plus saines et plus prospères. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La Mohawks of the Bay Quinte First Nation est située à environ 10 kilomètres à l'est de Belleville et à l'ouest de Deseronto .

et à l'ouest de . La Première Nation et Services aux Autochtones Canada ont investi collectivement environ 19 millions de dollars pour la phase III du projet.

Les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable étaient sur les systèmes public d'approvisionnement en eau de l'aéroport et des appartements d'AC Miracle, tout le système semi-public d'approvisionnement en eau, et les systèmes semi-publics d'approvisionnement en eau des appartements Bayview Variety et du parc de maisons mobiles.

Depuis 2015, et jusqu'au 21 mars 2022, 131 avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable ont été levés et 34 sont toujours en vigueur dans 29 communautés.

jusqu'au 21 mars 2022, 131 avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable ont été levés et 34 sont toujours en vigueur dans 29 communautés. Depuis 2015, et jusqu'au 21 mars 2022, 211 avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable ne sont pas devenus des avis à long terme.

jusqu'au 21 mars 2022, 211 avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable ne sont pas devenus des avis à long terme. Au 30 septembre 2021, les projets en cours ou terminés comprennent :

108 nouvelles lagunes/usines de traitement de l'eau potable et des eaux usées;



503 projets de rénovation et de modernisation des systèmes existants d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées;



91 études de faisabilité et projets en phase de conception;



94 projets et initiatives de soutien, y compris la formation et le renforcement des capacités.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Alison Murphy, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]