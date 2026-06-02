BLAINVILLE, QC, le 2 juin 2026 /CNW/ - Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) célèbre cinq années de croissance soutenue depuis l'acquisition de Duchesnay par la haute direction en 2021, une étape charnière qui a mené à la création officielle du Groupe.

Éric Gervais, Président de GPD, l’Honorable Danièle Henkel, François Lecavalier, président du Conseil consultatif de GPD (Groupe CNW/Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD))

Depuis le rachat mené par Éric Gervais, président actuel du Groupe, les ventes, les exportations et le nombre d'employés ont augmenté de façon constante, et GPD s'impose aujourd'hui comme l'une des rares sociétés pharmaceutiques canadiennes pleinement intégrées. Active sur l'ensemble de la chaîne de valeur, le Groupe soutient les patients au Canada et à l'international grâce à la recherche et au développement de médicaments, à la fabrication ainsi qu'à l'exportation de traitements innovants.

Fondée dans les années 1970 comme entreprise familiale, Duchesnay a pris son envol au début des années 1990 avec l'arrivée de M. Gervais à la direction, notamment en développant ses propres traitements avec une spécialisation en santé féminine et en bâtissant une expertise de fabrication à l'interne. Cette croissance s'est appuyée en particulier sur le succès de son traitement innovant contre les nausées et vomissements de grossesse, et sur la mise en place d'une installation de fabrication de pointe à Blainville, où est établi le siège social de l'entreprise.

Depuis le rachat en 2021, GPD a élargi ses activités, passant de cinq à six sociétés au Canada et aux États-Unis. Le Groupe réunit aujourd'hui Duchesnay (Canada) et Duchesnay USA, qui se consacrent à la santé des femmes ; Medunik Canada et Medunik USA, axées sur les traitements des maladies rares ; ainsi qu'Analog Pharma et Analog Pharma Canada, spécialisées dans les médicaments génériques orphelins, couvrant ainsi l'intégralité du cycle de vie des produits. Depuis cinq ans, GPD a multiplié par dix le nombre de pays vers lesquels il exporte. Pour faire face à la demande mondiale croissante, le Groupe a plus que triplé sa production annuelle de comprimés, en plus de doubler ses effectifs.

« Je suis très fier que GPD soit demeuré fidèle à sa vision et à ses ambitions de croissance au cours des cinq dernières années, tout en dépassant ses objectifs initiaux », a déclaré M. Gervais, président de GPD. « Chaque membre de notre équipe met toute son énergie au service de notre mission, celle d'améliorer la santé des patients afin de soutenir leur bien-être et leur autonomie et ainsi de contribuer à la création d'un monde meilleur, en misant sur l'excellence et l'innovation ».

« J'ai toujours été fière de travailler au sein de Duchesnay, et il a été très stimulant d'en observer la croissance et le développement continus au cours des cinq dernières années », a déclaré Brigitte Chabot, associée principale en qualité et conformité au sein de l'entreprise depuis près de 20 ans. « Au sein de GPD, l'environnement de travail repose sur de solides valeurs humaines et offre de nombreuses occasions de croissance personnelle et professionnelle. Les employés ont accès à un éventail d'initiatives qui les aident à atteindre leur plein potentiel. »

En 2025, GPD a mis sur pied un Conseil consultatif composé d'experts externes aux profils variés, pour accompagner ses ambitions d'expansion et éclairer ses décisions stratégiques.

« Je tiens à féliciter tous les employés de GPD pour cet anniversaire important », a déclaré François Lecavalier, président du Conseil consultatif de GPD. « Nous sommes tous enthousiastes à l'idée de travailler aux côtés de la direction pour concrétiser ces objectifs ambitieux. »

L'anniversaire a été célébré au siège social de GPD en présence de tous les employé.e.s Canadien.ne.s, qui ont pu assister à une conférence donnée par l'Honorable Danièle Henkel, figure emblématique de l'entrepreneuriat québécois, femme d'affaires visionnaire reconnue pour sa détermination, sa résilience et son engagement envers la diversité, aussi connue pour sa longue participation à l'émission Dans l'œil du dragon à titre d'investisseuse et panéliste.

ACCOMPLISSEMENTS DE GPD DEPUIS 2021

Depuis 2021, GPD a lancé huit produits et consacré des investissements importants à la conquête de nouveaux marchés à l'international. Ses traitements sont fabriqués et exportés depuis Blainville, au Québec, et approuvés dans plus de 45 pays, avec l'objectif d'en atteindre 60 d'ici deux ans.

Ces résultats ont été salués à maintes reprises. En 2023, le gouvernement du Canada a retenu GPD parmi huit entreprises sélectionnées sur 300 candidates pour participer à son Projet pour l'hypercroissance mondiale, une initiative destinée à propulser les entreprises à fort potentiel en véritables moteurs de l'économie nationale.

GPD a aussi reçu le Prix Innovation 2024 de l'ADRIQ, l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec. Cette même année, M. Gervais a été honoré du prestigieux Prix Bernard-Landry, nommé en mémoire de l'ancien premier ministre du Québec, en reconnaissance de sa contribution personnelle et durable à l'écosystème québécois de recherche et d'innovation.

Parmi les collaborations les plus récentes du Groupe figure un partenariat de recherche avec l'organisme américain Population Council pour le développement d'un nouveau traitement potentiel contre la sclérose en plaques, une maladie qui touche des millions de personnes dans le monde, dont 75 % sont des femmes. Ce partenariat illustre l'engagement de GPD envers la santé féminine et les maladies rares.

Le souci de GPD pour le bien-être de ses employés et l'équilibre travail-vie personnelle a été reconnu en 2022 par l'obtention du sceau Concilivi, décerné par le Réseau pour un Québec Famille, renouvelé chaque année depuis.

En 2024, GPD a également obtenu la Certification de parité de La Gouvernance au Féminin, soulignant sa détermination à assurer la présence des femmes à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l'organisation, y compris la haute direction. D'ailleurs, six des 10 membres de son équipe de direction sont des femmes.

À PROPOS DU GROUPE PHARMACEUTIQUE DUCHESNAY

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le Groupe est constitué de six sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay (Canada) et Duchesnay USA, qui se consacrent toutes deux à la santé des femmes ; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares ; et Analog Pharma Canada et Analog Pharma, qui se spécialisent dans les médicaments génériques orphelins. Depuis son usine de fabrication ultramoderne à Blainville, GPD exporte ses traitements innovants dans plus de 45 pays.

Pour plus d'informations, visitez le www.groupepharmaceutiqueduchesnay.com.

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SOURCE Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD)

Contact pour les médias : Mariia Savchuk, Conseillère principale, Communications, [email protected], Cell: (263) 388-3141