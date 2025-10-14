OTTAWA, ON, le 14 oct. 2025 /CNW/ - De nouvelles données émanant de l'Association médicale canadienne (AMC) montrent que les médecins qui exercent au Canada sont toujours aux prises avec des taux élevés d'épuisement professionnel et de dépression cinq ans après le début de la pandémie de COVID-19. Les résultats du Sondage national sur la santé des médecins (SNSM) 2025, mené par l'AMC, révèlent toutefois que les médecins sont de plus en plus susceptibles d'aller chercher du soutien et de se tourner vers d'autres solutions pour améliorer leur bien-être.

L'AMC publie aujourd'hui les données préliminaires de son SNSM 2025. Si certains indicateurs de bien-être se sont améliorés depuis le dernier sondage (2021), la plupart - notamment, les charges de travail excessives, le surmenage, la détresse morale et l'épuisement professionnel - ne sont pas revenus aux niveaux d'avant la pandémie (2017), au demeurant assez faibles.

Voici certaines des difficultés mises en relief dans le sondage de 2025 :

46 % des médecins ont fait état d'un niveau élevé d'épuisement professionnel, ce qui représente une baisse par rapport à 2021 (53 %), mais reste nettement supérieur au taux de 2017 (30 %);

74 % des médecins ont affirmé avoir subi de l'intimidation, du harcèlement, des microagressions ou de la discrimination, ce qui constitue une légère baisse (quoique significative) par rapport au résultat de 2021, qui était de 78 %;

64 % des médecins ont dit consacrer beaucoup de temps aux dossiers médicaux électroniques (DME) en dehors de leurs heures de travail normales. Au total, les médecins passent en moyenne 10,4 heures par semaine à exécuter des tâches administratives.

Fait encourageant, 65 % des médecins ont eu recours à au moins une forme de soutien au bien-être, ce qui représente une augmentation importante par rapport à 2021 (54 %). Le sondage indique également que 60 % des médecins s'estiment satisfaits ou satisfaites de leur équilibre travail-vie personnelle, ce qui constitue une nette amélioration par rapport à 2021 (49 %).

« Les membres de l'AMC que je rencontre partout au pays me disent que le lourd fardeau d'un système de santé saturé continue de peser sur eux, fait remarquer la Dre Margot Burnell, présidente de l'AMC. Il est encourageant de voir que les médecins n'hésitent plus à demander de l'aide, mais nous avons encore beaucoup de pain sur la planche pour que le corps médical puisse s'épanouir dans un système de santé qui traite les patients et les patientes, tout en épaulant les prestataires de soins. »

Les données mettent également en évidence des solutions pour améliorer le bien-être des médecins. Par exemple, 59 % des personnes ayant utilisé l'intelligence artificielle ont indiqué qu'elle avait contribué à réduire le temps consacré aux tâches administratives, un facteur majeur d'épuisement professionnel. Parmi les autres stratégies pour améliorer le maintien en poste et le bien-être, on compte le soutien aux soins en équipe et l'augmentation du nombre de médecins de première ligne.

Les résultats du SNSM seront abordés à la Conférence canadienne sur la santé des médecins (CCSM), qui aura lieu les 17 et 18 octobre à Vancouver, en Colombie-Britannique. Coorganisée par l'AMC et Doctors of BC, la CCSM de cette année a pour thème Confiance dans les soins et portera sur la cocréation d'un système de santé où les médecins se sentent soutenus, l'amélioration des relations entre médecins et patientèle, et la transformation de la culture médicale.

Le SNSM s'est déroulé du 14 mars au 15 avril 2025. Environ 3 300 médecins en exercice, médecins résidentes et résidents et stagiaires postdoctoraux en médecine y ont répondu.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenantes et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patientes et patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

À propos du SNSM

L'AMC mène le Sondage national sur la santé des médecins tous les trois ou quatre ans pour comprendre et mesurer le bien-être des médecins en exercice et en devenir, notamment les taux d'épuisement professionnel, d'anxiété et de dépression et d'autres formes de détresse psychologique.

