Cinémas au Québec : moins de projections, moins d'entrées en 2025

QUÉBEC, le 1er juin 2026 /CNW/ - En 2025, les cinémas au Québec ont enregistré 11,5 millions d'entrées, ce qui représente une baisse de 15 % par rapport à 2024 (13,5 M) et de 39 % par rapport à 2019 (18,7 M), année de référence prépandémique.

Après une hausse en 2024, le nombre de projections a reculé de 19 % en 2025 et demeure inférieur de 27 % à son niveau de 2019. C'est ce qui ressort de la publication La fréquentation des cinémas en 2025, produite par l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec.

Assistance et nombre de projections dans les cinémas, Québec, de 2016 à 2025 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Part des films québécois dans l'assistance des cinémas, Québec, de 2006 à 2025 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

Recul pour le cinéma québécois

Après une année exceptionnelle en 2024, la part de marché des films québécois dans l'assistance en salle a diminué de six points de pourcentage pour s'établir à 9 % (15 % en 2024). Seulement deux films québécois - Menteuse et Ma belle-mère est une sorcière - ont généré des recettes supérieures à 1 M$, ce qui explique le recul par rapport à 2024, où cinq films québécois avaient dépassé le million de dollars. À eux seuls, ces deux films ont cumulé 3,3 M$ de recettes, soit plus du tiers des recettes totales pour les films québécois en 2025.

Ces résultats proviennent de l'Enquête sur les projections cinématographiques réalisée annuellement par l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec.

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SOURCE Institut de la statistique du Québec