MONTRÉAL, le 16 sept. 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, renforce son engagement envers le développement du leadership au féminin en annonçant un partenariat avec L'effet A et I.Liv. Dès cet automne, trois cohortes composées d'une trentaine de femmes leaders de CIMA+ prendront part à des programmes immersifs de perfectionnement d'une durée de 4 mois, conçus pour propulser leur carrière au sein de CIMA+, stimuler leur ambition et les outiller afin de relever les défis d'aujourd'hui et de demain.

Ces initiatives s'inscrivent dans une série d'actions concrètes mises en place par CIMA+ pour soutenir la croissance de ses leaders, en mettant également l'accent sur l'accompagnement et le soutien aux femmes dans leur parcours professionnel. Elles reflètent également la richesse de la diversité des femmes participantes: leur origine, leur parcours, leur identité et leur expérience. Par ces actions, CIMA+ continue de valoriser la place des femmes dans l'industrie du génie. «Le développement de nos leaders fait partie intégrante de notre vision. Grâce à ces partenariats, plusieurs de nos collègues auront l'occasion de vivre une expérience unique qui allie introspection, action et développement d'un réseau inspirant de femmes déterminées. Elles vont apprendre les unes des autres et s'encourager mutuellement à réaliser leurs ambitions», a déclaré la vice-présidente principale, Talent et culture chez CIMA+, Annie Brisson.

Le partenariat avec L'effet A, bien qu'offert à l'extérieur du Québec, sera déployé exclusivement dans cette province en 2025. Il permettra aux participantes de vivre une expérience unique pour enrichir leur leadership, nourrir leur ambition, et les outiller afin de relever de nouveaux défis, tant professionnels que personnels. Une cohorte de 6 personnes prendra part au Défi 100 jours, alors qu'une seconde cohorte participera au Défi Leadership de L'effet A.

Avec I.Liv, CIMA+ introduit une approche innovante de la performance en leadership en intégrant des stratégies pratiques de priorisation dans tous les aspects de la vie. Ce programme, offert aux leaders désignées dans les provinces canadiennes, permet de performer durablement dans toutes les sphères tout en préservant son équilibre vie professionnelle-vie personnelle.

«Ce partenariat avec L'effet A et I.Liv reflète notre volonté de bâtir un monde plus égalitaire. Chez CIMA+, nous favorisons un milieu inclusif, équitable et diversifié, où chacune et chacun peut déployer son plein potentiel. Nous offrons à nos collègues l'occasion de pousser plus loin leur leadership en relevant de nouveaux défis. En intégrant ces programmes, les participantes enrichissent notre culture organisationnelle en incarnant des valeurs de leadership, de collaboration et d'inclusion qui contribuent à faire évoluer positivement nos milieux de travail et nos communautés», a ajouté le président et chef de la direction de CIMA+, Denis Thivierge.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 500 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

SOURCE CIMA+

Source: Andréanne St-Pierre, Directrice principale, Marketing et communications, [email protected], Téléphone : 514 348-0891; Pour plus de détails : [email protected]