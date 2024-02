MONTRÉAL, le 27 févr. 2024 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus importantes firmes privées de génie-conseil au Canada, est fière d'annoncer aujourd'hui qu'elle a atteint le niveau Argent de la Certification Parité octroyée par La Gouvernance au Féminin. Un an après l'obtention d'une première certification de niveau Bronze, CIMA+ vient démontrer son engagement soutenu envers la parité au sein de l'entreprise. L'évaluation de la Certification Parité de La Gouvernance au Féminin comprend plus de 75 critères quantitatifs et qualitatifs prenant en compte les multiples facettes de la diversité dans l'avancement de la carrière des femmes. En se prêtant au processus d'évaluation de La Gouvernance au Féminin, CIMA+ exemplifie l'importance qu'elle accorde à promouvoir les femmes dans leur milieu de travail, et ce, à tous les niveaux de l'entreprise.

CIMA+ démontre son engagement envers la parité en ayant un conseil d'administration composé de 4 femmes sur 7 membres, ainsi qu'un comité de direction composé à 30 % de femmes.

« Dans l'objectif d'offrir des opportunités de développement professionnel et personnel pour tous et toutes, nous avons notamment mis en place le développement de programmes de mentorat et de développement du leadership pour les femmes, en plus de bonifier notre politique relative au congé de maternité », explique Denis Thivierge, Président et chef de la direction. « Il est important d'offrir un environnement dans lequel les femmes peuvent s'épanouir dans le domaine du génie, et nous croyons que la reconnaissance de nos initiatives le démontre bien. »

