M. Thivierge compte plus de 25 ans d'expérience en génie-conseil. Il s'est joint à CIMA+ en 2007 à titre de vice-président du secteur Bâtiments de la région métropolitaine de Montréal avant de devenir associé en 2008. Il s'est vu confier des responsabilités additionnelles en 2016 comme directeur du bureau de Montréal et membre du comité exécutif. Depuis l'automne 2019, M. Thivierge agit à titre de chef de la direction des opérations, tout en occupant la responsabilité de chef de la direction financière par intérim.

À compter du 1er août, M. Thivierge remplacera François Plourde, qui prendra sa retraite à la fin de 2022 après avoir servi huit ans à la tête de CIMA+ et 33 ans au sein de l'entreprise. D'ici là, M. Plourde demeurera en place afin d'assurer une transition harmonieuse, tout en continuant à gérer l'entreprise dans le cours normal des affaires.

« Je tiens à remercier le conseil d'administration, les actionnaires et le président sortant François Plourde pour la confiance qu'ils me témoignent. Je me réjouis de relever ce nouveau défi avec l'appui d'une solide équipe de direction pour mener à bien cette mission, a déclaré Denis Thivierge. « Sous la direction de François, CIMA+ a connu une importante progression grâce à une croissance organique et à des acquisitions ciblées réussies. Nous sommes maintenant l'une des plus grandes sociétés de génie-conseil au Canada, avec plus de 30 bureaux à travers le pays et une équipe diversifiée de plus de 2 800 employés, dont la moitié sont des actionnaires. J'ai l'intention de continuer à faire croître l'entreprise en poursuivant une approche similaire à celle de François. »

« François Plourde laissera derrière lui une entreprise saine et très bien positionnée pour poursuivre sa croissance grâce à notre solide bassin de talents. Nous tenons à remercier François pour ses nombreuses années de dévouement à l'égard notre entreprise. Sous sa direction, nous avons connu de profondes transformations de notre modèle d'affaires et profité d'une croissance fulgurante de notre rentabilité. Au cours de cette période, CIMA+ est également devenue un employeur de choix dans le domaine de l'ingénierie à travers le Canada. », a déclaré Réal Plourde, président du conseil d'administration de CIMA+.

« L'équipe talentueuse de CIMA+ va me manquer. L'entreprise est saine et en bonne position pour connaître une croissance soutenue. Je crois le moment propice pour me retirer après huit ans en tant que président et chef de la direction et passer les rênes à mon successeur », a déclaré François Plourde.

À propos de CIMA +

CIMA+ fournit une variété de services en génie-conseil, notamment dans les domaines de l'ingénierie des bâtiments, des infrastructures, des transports, de l'énergie et des ressources, de même qu'en gestion de projet, en environnement et en systèmes de communication. Avec une présence toujours croissante, l'équipe de CIMA+ s'appuie sur des décennies d'expérience dans tout le Canada pour offrir l'excellence dans les projets d'ingénierie. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes de génie-conseil au Canada. Aujourd'hui, avec plus de 30 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 2 800 personnes, dont plus de la moitié sont actionnaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que l'ingénierie existe pour améliorer et bonifier la vie qui nous entoure. Les solutions durables inspirées de l'ingénierie permettent de relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous créez également un monde meilleur. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.cima.ca.

SOURCE CIMA+

Renseignements: Andréanne St-Pierre, Directrice -- Marketing et communications, Téléphone : 514 348-0891, [email protected]