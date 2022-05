EDIOM s'est toujours efforcé de générer un impact local dans un état d'esprit global. Proactif en matière de sécurité, avec une approche axée prioritairement sur la communauté, l'engagement d'EDIOM à fournir des services de grande valeur s'est efficacement traduit par la création et la livraison de résultats prévisibles qui ont permis à ses clients de réaliser des projets dans les délais et les budgets impartis.

Le directeur d'EDIOM, Shahid Pasha, se joindra à l'équipe de CIMA+ en tant que vice-président du secteur de l'énergie de l'Ontario.

M. Pasha est un chef d'entreprise possédant une longue expérience dans les domaines de l'électricité, des énergies renouvelables et des télécommunications. Au cours des deux dernières décennies, il a fait partie intégrante de nombreux projets d'infrastructure critiques pour certains des plus grands services publics et développeurs d'énergie renouvelable en Amérique du Nord. Il a dirigé des équipes multidisciplinaires et réalisé des projets majeurs d'une valeur cumulée de plus de deux milliards de dollars américains.

Diplômé en génie électrique et électronique, M. Pasha détient également une maîtrise en sciences de la gestion d'entreprises d'ingénierie, ainsi que des certificats en gestion de projet, en droit de la construction et en entrepreneuriat. Il se passionne pour le mentorat d'étudiants en ingénierie et appuie régulièrement diverses organisations industrielles, universitaires, communautaires et caritatives qui favorisent et encouragent une participation accrue des populations autochtones, des minorités visibles et des femmes dans les domaines de l'ingénierie et de l'énergie.

« Ayant eu l'occasion de travailler avec nous sur des projets de centrales solaires en Ontario, Shahid n'est pas étranger à CIMA+. Il dirigera nos équipes du secteur énergie en Ontario depuis Mississauga et veillera au succès du développement de notre organisation », a déclaré Steeve L'Heureux, vice-président exécutif, énergie et ressources chez CIMA+. « Nous sommes convaincus que les compétences techniques d'EDIOM, combinées à ses qualités de joueur d'équipe, constitueront un atout pour notre organisation. »

« Chez CIMA+, l'équipe d'EDIOM aura l'occasion d'amalgamer son expérience avec celle de notre équipe, tout en travaillant sur nos différents projets énergétiques », a déclaré M. L'Heureux, ajoutant : « L'arrivée d'EDIOM témoigne de l'engagement continu de CIMA+ à accroître son expertise et à diversifier ses activités dans la région de l'Ontario et ses marchés en croissance. »

« Rejoindre l'équipe pancanadienne en pleine croissance de CIMA+ représente une étape naturelle qui ne peut que profiter à nos clients fidèles et aux nombreux nouveaux clients que nous aurons l'occasion de servir au sein de CIMA+ », a fait remarquer M. Pasha.

À propos de CIMA +

CIMA+ fournit une variété de services en génie-conseil, notamment dans les domaines de l'ingénierie des bâtiments, des infrastructures, des transports, de l'énergie et des ressources, de même qu'en gestion de projet, en environnement et en systèmes de communication. Avec une présence toujours croissante, l'équipe de CIMA+ s'appuie sur des décennies d'expérience dans tout le Canada pour offrir l'excellence dans les projets d'ingénierie. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes de génie-conseil au Canada. Aujourd'hui, avec plus de 30 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 2 600 personnes, dont plus de la moitié sont actionnaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que l'ingénierie existe pour améliorer et bonifier la vie qui nous entoure. Les solutions durables inspirées de l'ingénierie permettent de relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous créez également un monde meilleur. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.cima.ca.

SOURCE CIMA+

Renseignements: Andréanne St-Pierre, Directrice -- Marketing et communications, Téléphone : 514 348-0891, [email protected]