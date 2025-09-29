Des équipements avancés pour l'énergie nucléaire à la robotique intelligente, le pionnier de l'industrie chinoise dévoile des solutions intégrées pour relever les défis liés à la sécurité énergétique et à la fabrication intelligente

SHANGHAI, 30 septembre 2025 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK : 2727, SSE : 601727), un leader mondial de la fabrication d'équipements industriels et énergétiques, met en lumière ses dernières percées dans les nouveaux systèmes énergétiques et les parcs industriels zéro carbone à l'occasion du 25e Salon international de l'industrie chinoise (CIIF 2025), qui s'est tenu du 23 au 27 septembre à Shanghai.

Sous le thème "Never Stop the Evolution" (Ne jamais arrêter l'évolution), l'exposition de Shanghai Electric au CIIF 2025 souligne son engagement à améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale grâce à l'énergie propre et à la fabrication intelligente. L'entreprise vise à accélérer la transition vers un écosystème industriel durable et de haute précision dans un contexte de demande croissante de sécurité énergétique et de décarbonation.

Des avancées novatrices qui ont une incidence à l'échelle de l'industrie

Lors du salon CIIF 2025, Shanghai Electric a présenté des innovations technologiques haut de gamme, intelligentes et vertes dans sept secteurs : énergie, industrie, moteurs, composants, soins de santé, protection de l'environnement, chauffage et climatisation. Reconnue pour ses contributions révolutionnaires et son impact, l'entreprise a remporté quatre prix CIIF Energy et deux prix CIIF Industrial Automation, ce qui en fait l'exposant le plus primé au salon de cette année. Les points forts ont été les suivants :

équipements de pointe du cœur du réacteur à eau pressurisée Hualong One et développement de grandes pièces forgées ;

turbines à vapeur ultra-supercritiques de prochaine génération avec fortes capacités d'écrêtage des pointes ;

turbine à gaz haute puissance 300 MW utilisant un mélange d'hydrogène ;

système de stockage d'énergie par batterie à flux liquide vanadium-fer LDES n°1, 500 kW/2 MWh, à double conteneur ;

développement d'algorithmes pour la fabrication intelligente et la maintenance et utilisation d'équipements énergétiques complexes ;

robot escaladeur de tubes Spirit Python.

En tant que seul fournisseur chinois d'équipements de cœur de réacteur refroidi au gaz à haute température, Shanghai Electric a présenté des modèles de ses réacteurs Hualong One et Guohe One, démontrant ses capacités robustes dans la fabrication de technologies d'équipement nucléaire primaire de troisième et quatrième générations.

Depuis 2000, Shanghai Electric est un participant clé dans le projet de fusion nucléaire "Artificial Sun" (Ciel artificiel), devenant l'un des fournisseurs les plus complets d'équipements de cœur pour les systèmes de réacteurs à fusion nucléaire. Lors du CIIF 2025, la Société a présenté des composants essentiels des systèmes du réacteur, y compris la chambre à vide, le bouclier thermique, la boîte à bobines et le récipient Dewar. Ces expositions ont mis en évidence les capacités indépendantes de la Chine en matière d'innovation dans la technologie de fusion nucléaire contrôlée.

La Société a également présenté leprojet intégré de production de méthanol vert par énergie éolienne couplée à la biomasse de Taonan, la première initiative de méthanol vert à grande échelle de la Chine certifiée selon la norme ISCC de l'Union européenne. Le projet offre une voie évolutive "électricité-hydrogène-méthanol" pour la décarbonation dans des secteurs comme l'aviation et le transport maritime.

En outre, Shanghai Electric renforce ses chaînes d'approvisionnement et fait progresser la fabrication intelligente, fournissant des solutions intégrées pour la fabrication, les produits chimiques, la métallurgie, les villes intelligentes et les parcs industriels. Les centres de broyage haute précision avec une précision de niveau nanomètre pour les composants de moteurs aérospatiaux et les joints robotisés, améliorant ainsi la diversité de la chaîne d'approvisionnement pour la fabrication haut de gamme à l'échelle mondiale.

En tirant parti de son portefeuille industriel diversifié et de ses synergies intersectorielles, Shanghai Electric a mis en place un écosystème de chaîne industrielle complète pour la robotique, couvrant les corps de robots, les applications, les composants clés et les équipements de fabrication de base, afin de fournir des solutions d'automatisation résilientes et économiques aux opérateurs mondiaux d'automatisation industrielle. L'exposition au CIIF 2025 mettait en vedette des robots spécialisés comme LINGTENG (inspection des tuyaux), LINGHANG (patrouille), LINGYAO (sur roulettes), LINGKE (à double bras) et HENGSUN (système de chirurgie de la hanche), ainsi que des composants pour robots humanoïdes.

Alors que le patrimoine rencontre l'innovation, Shanghai Electric a également présenté une exposition spéciale intitulée "Century of Power" (Cent ans d'énergie) avec des artefacts historiques, dont le premier instrument de mesure pour turbine à vapeur de 6 000 kW en Chine, reflétant l'héritage d'ingénierie et la fiabilité de la Société, qui est la pierre angulaire de l'exécution de projets de grande envergure dans le monde entier.

À l'avenir, Shanghai Electric continuera de stimuler l'évolution synergique dans l'énergie et l'industrie, affinant et modernisant ses technologies de base vers un avenir défini par "l'innovation industrielle et une fabrication intelligente sans frontières". Avec de nouvelles forces productives de qualité comme moteur clé d'un développement de haute qualité, Shanghai Electric vise à propulser la nouvelle industrialisation de Shanghai et de la Chine grâce à une croissance axée sur l'innovation, à des avancées tangibles et à une transformation haut de gamme.

Contact : Jin Shen Courriel : [email protected]