SHANGHAI, 30 décembre 2025 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK : 2727, SSE : 601727) se classe désormais au cinquième rang mondial en matière de capacité des projets de dessalement d'eau de mer nouvellement construits entre 2024 et 2025, soit un bond de quatre places par rapport au classement précédent, selon les statistiques récemment publiées par l'International Desalination and Reuse Association (IDRA) et Global Water Intelligence (GWI).

En ce qui concerne la capacité cumulée des projets au cours des dix dernières années (2016-2025), Shanghai Electric se classe au huitième rang mondial, gagnant trois places par rapport au classement précédent. L'IDRA est une organisation mondiale à but non lucratif qui relie la communauté des acteurs du dessalement et de la réutilisation de l'eau depuis 1973, et GWI est depuis 20 ans le principal fournisseur d'informations sur le marché pour le secteur mondial de l'eau.

Un porte-parole de Shanghai Electric a attribué l'amélioration du classement au solide soutien international qui vient appuyer les compétences de Shanghai Electric relatives au dessalement et à l'exécution de projets, en soulignant que ce résultat était le fruit de plus de 10 ans de développement consacré aux technologies thermique et membranaire. L'entreprise Shanghai Electric demeure attachée pour l'avenir à fournir des solutions de dessalement respectueuses de l'environnement, très performantes et compétitives afin de répondre aux problèmes de pénurie d'eau dans le monde.

Shanghai Electric se distingue comme l'une des rares entreprises mondiales à maîtriser les deux principales technologies de dessalement : la technologie thermique de distillation à effets multiples (MED) et la technologie membranaire d'osmose inverse (RO), ce qui lui permet de proposer des solutions complètes basées sur cette double technologie. Ses compétences en matière de dessalement de l'eau de mer s'étendent désormais bien au-delà de l'approvisionnement en eau autonome pour trouver des applications industrielles diversifiées.

En intégrant de manière innovante la récupération de la chaleur résiduelle et l'utilisation des ressources, l'entreprise fournit des solutions de dessalement complètes, énergétiquement efficaces et à haut rendement. Les systèmes adaptés sur mesure garantissent un approvisionnement stable en eau douce de qualité pour les industries côtières essentielles telles que la production d'électricité, l'acier et la fabrication de produits chimiques.

Au fil des ans, l'entreprise Shanghai Electric a été reconnue à l'échelle mondiale pour sa fiabilité technique, sa capacité d'exécution de projets et le la rayonnement international de sa marque. Cette progression notable dans le classement est due aux solutions technologiques complètes du groupe dans l'ensemble du spectre du dessalement et à son expérience avérée de la réalisation de projets majeurs, tant au niveau national qu'international :

Le projet pétrochimique Hengyi PMB à Brunei est un projet de référence d'une capacité de 3 × 12 500 tonnes par jour, qui adopte pour la première fois au monde la technologie combinée de distillation à effets multiples à basse température (LT-MED) et d'évaporation par détente d'eau chaude. Ce projet détient des droits de propriété intellectuelle totalement indépendants sur cette technologie.

est un projet de référence d'une capacité de 3 × 12 500 tonnes par jour, qui adopte pour la première fois au monde la technologie combinée de distillation à effets multiples à basse température (LT-MED) et d'évaporation par détente d'eau chaude. Ce projet détient des droits de propriété intellectuelle totalement indépendants sur cette technologie. Le projet de dessalement par chaleur résiduelle de Zhejiang Petroleum & Chemical Co., Ltd. est le plus grand projet EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) de dessalement thermique entrepris par Shanghai Electric en Chine. Dans ses première et deuxième phases, il possède une capacité cumulée de 305 000 tonnes par jour, que lui confère la technologie de distillation à effets multiples (F-MED) alimentée par la chaleur résiduelle de l'industrie.

est le plus grand projet EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) de dessalement thermique entrepris par Shanghai Electric en Chine. Dans ses première et deuxième phases, il possède une capacité cumulée de 305 000 tonnes par jour, que lui confère la technologie de distillation à effets multiples (F-MED) alimentée par la chaleur résiduelle de l'industrie. Le projet de dessalement hybride thermo-membranaire de Yulong Petrochemical à Yantai, d'une capacité de 160 000 tonnes par jour, utilise une nouvelle technologie hybride F-MED-RO qui intègre des procédés thermiques et membranaires. En s'appuyant sur une approche « en cascade » pour récupérer et utiliser la chaleur résiduelle industrielle à basse température, cette technique assure une production d'eau écologique, en émettant peu de carbone et en économisant les ressources. Il s'agit du plus grand projet de dessalement d'eau de mer hybride thermo-membranaire au niveau mondial.

À l'avenir, Shanghai Electric continuera de se fonder sur son portefeuille technologique complet ainsi que sur sa vaste expérience des projets mondiaux afin de fournir à ses clients du monde entier des solutions d'eau durable plus écologiques, plus économiques et plus fiables. Le groupe reste déterminé à relever le défi mondial de la pénurie d'eau, en apportant constamment la « solution de Shanghai Electric » pour faire vivre la « sagesse chinoise ».

