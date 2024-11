Shanghai Electric a signé de nouveaux protocoles de coopération et accords stratégiques avec Carrier Group et Svenska Kullagerfabriken AB (SKF) China Sales Co., Ltd. lors de la CIIE 2024

SHANGHAI, 11 novembre 2024 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) a ouvert un nouveau chapitre de sa coopération mondiale lors de la foire internationale des importations de Chine (CIIE 2024) de cette année en signant de nouveaux accords avec ses partenaires. L'entreprise fait ainsi progresser ses partenariats stratégiques dans le monde entier tout en renforçant ses capacités de recherche et de développement afin de mettre au point des solutions énergétiques et industrielles de nouvelle génération.

Les nouvelles alliances commerciales conclues avec Carrier Group et SKF (Chine) Sales Co., Ltd (« SKF »), qui renforcent la synergie des innovations des deux entreprises dans le domaine des technologies énergétiques avancées et efficaces, permettront à Shanghai Electric de tirer parti de ce partenariat pour développer et améliorer ses offres conçues pour soutenir les efforts de décarbonisation à l'échelle mondiale.

« Shanghai Electric reste déterminée à nouer des partenariats significatifs et tournés vers l'avenir à l'échelle mondiale, en partageant les possibilités illimitées du progrès technologique, a déclaré Wu Lei, président de Shanghai Electric. « Nous sommes déterminés à explorer de nouvelles opportunités et à approfondir les relations avec nos partenaires afin de relever collectivement les défis émergents de l'industrie et d'explorer les frontières de la technologie durable. »

L'accord stratégique conclu avec Carrier Group marque la 37e année de collaboration entre les deux chefs de file de l'industrie. Dans ce nouveau cadre, Shanghai Electric et Carrier uniront leur expertise pour proposer des solutions conformes aux objectifs de neutralité carbone et de réduction des émissions de carbone de la Chine, en mettant l'accent sur le contrôle de l'environnement intérieur, les applications industrielles des pompes à chaleur et le développement durable.

Conscientes du moment stratégique que représente l'accélération des progrès environnementaux, les deux entreprises entendent tirer parti de leurs atouts respectifs pour propulser leur partenariat vers de nouveaux domaines d'infrastructures à haut rendement énergétique et d'initiatives à faible émission de carbone.

Par ailleurs, la collaboration entre Shanghai Electric et SKF élargira la portée et la profondeur des contributions des deux entreprises à l'innovation industrielle. Tirant parti des capacités de pointe de SKF en matière de roulements, de joints et de systèmes de lubrification, ce partenariat vise à optimiser la structure des produits de Shanghai Electric et à améliorer sa compétitivité sur un marché de plus en plus dynamique.

La collaboration comprendra également des initiatives dans le domaine de l'énergie et des équipements médicaux complets, où les deux entreprises s'efforceront de fournir des solutions sur mesure qui soutiennent les objectifs nationaux de la Chine en matière d'énergie nouvelle et de fabrication haut de gamme.

En renforçant ses partenariats avec les organisations de l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement, Shanghai Electric continue d'accorder la priorité à l'innovation technologique et reste attachée aux innovations qui améliorent et optimisent les solutions industrielles. Grâce à un engagement continu et à une collaboration stratégique, l'entreprise entend être à l'avant-garde de la promotion d'un paysage industriel résilient, durable et avancé pour les générations futures.

