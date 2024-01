GUANGZHOU, Chine, le 11 janv. 2024 /CNW/ - La 53e Foire internationale de l'ameublement de Chine, également connue sous le nom de CIFF 2024, se déroulera du 18 au 21 mars et du 28 au 31 mars 2024 à Guangzhou. L'InterBiz Club (International Business Club), mis sur pied par la CIFF (Guangzhou), est prêt à offrir des services complets aux acheteurs du monde entier qui participent à cette foire commerciale parmi les plus importantes et les plus influentes au monde, consacrée à l'ameublement, à la décoration et aux textiles domestiques. le mobilier extérieur, le mobilier de bureau, le mobilier commercial, la machinerie et les matières premières.

Le InterBiz Club est une plateforme internationale de choix pour le commerce de l'ameublement domestique, conçue spécialement pour les groupes d'achat multinationaux, les commerçants internationaux, les détaillants de commerce électronique transfrontaliers, les distributeurs, les concepteurs et les utilisateurs finaux du monde entier. Il fonctionne comme un écosystème de services complet pour les visiteurs internationaux en provenance de plus de 200 pays et régions. S'appuyant sur plus de 25 ans d'expérience de la CIFF sur le marché mondial, le Club vise à créer un nouvel environnement de commerce de l'ameublement grâce à l'intégration multicanal.

Le Club utilise une approche à deux volets, qui consiste à offrir un service pour des expositions hors ligne de huit jours et un engagement en ligne à longueur d'année pour un marché international élargi. Le programme exclusif de réception VVIP du Club, méticuleusement conçu pour les acheteurs internationaux, couvre l'accès complet à la CIFF à Guangzhou, Shanghai et Tianjin. De plus, il permet une entrée rapide, un accès privilégié aux activités commerciales, aux expositions thématiques et au salon VIP tout au long des huit jours d'exposition. Ce programme comprend également des privilèges comme des bons de repas et des guides de la foire, un jumelage commercial gratuit et un service de navette entre certains hôtels et le lieu de la foire.

De plus, le Club fait activement la promotion du réseautage commercial mondial tout au long de l'année grâce à diverses activités, comme la visite de l'usine de la région de la Grande Baie, l'exploitation de salles d'exposition virtuelles et l'organisation d'événements de réseautage en ligne et hors ligne. En tirant parti de ses sites Web officiels, de ses plateformes internationales de médias sociaux, de son marketing par courriel et d'autres canaux multimédias, le Club élargit ses possibilités de commerce international en ligne et hors ligne. Cela permet effectivement aux fournisseurs et aux acheteurs de se connecter avec précision, facilitant ainsi les transactions commerciales.

En septembre 2023, le Club a lancé une tournée mondiale pour combler les lacunes, rassembler les gens et promouvoir les échanges internationaux sur le marché du meuble. En mars, le Club continuera d'organiser des événements et des discussions promotionnels, favorisant ainsi l'établissement d'un réseau mondial pour l'industrie de l'ameublement résidentiel. Cela offrira aux entreprises chinoises des débouchés internationaux et aidera les entreprises étrangères à mieux comprendre le marché chinois.

Pour en savoir plus, consultez https://www.ciff-gz.com/en/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2315480/China_International_Furniture_Fair_Guangzhou.jpg

SOURCE China International Furniture Fair (Guangzhou)

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Nancy Han, [email protected]