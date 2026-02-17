Ce jalon souligne la valeur durable des actifs de bureaux haut de gamme

TORONTO, le 17 févr. 2026 /CNW/ - La Caisse (anciennement CDPQ), un groupe mondial d'investissement, et Hines, un gestionnaire de placements immobiliers mondial de premier plan, avec le soutien financier de longue date du National Pension Service of Korea (NPS), ont annoncé aujourd'hui que le 141, rue Bay - la seconde tour de 50 étages de CIBC SQUARE - est entièrement louée et amorcera sous peu les prises de possession dans ses étages de faible et moyenne hauteur. En tant que complexe de bureaux de premier plan au Canada, CIBC SQUARE continue de se classer dans le segment supérieur du marché locatif de Toronto, reflétant une connectivité inégalée et une expérience de travail de calibre mondial.

« La location complète du 141, rue Bay - la phase finale de CIBC SQUARE - marque une étape importante et concrétise la vision à long terme et la collaboration qui ont guidé notre équipe et nos partenaires », a déclaré Rana Ghorayeb, première vice-présidente et cheffe de l'Immobilier à La Caisse. « Dès le départ, nous avons cherché à créer un lieu de travail intégré au transport collectif, conçu pour rehausser l'expérience des locataires grâce à une approche de design réfléchie, à de solides engagements en matière de durabilité et à une approche axée sur l'humain. La confiance que nous accordent des organisations de premier plan à l'égard de CIBC SQUARE témoigne de la force de cette vision et de la valeur durable qu'elle procure à la communauté d'affaires de Toronto. »

« L'investissement dans CIBC SQUARE représente notre premier projet de construction de bureaux mené directement, de la conception à la mise en service, dans le cadre d'une stratégie de développement visant une détention à long terme comme actif de grande qualité (build-to-core) », a déclaré Jun Ahn, chef mondial, Division des placements immobiliers chez NPS. « La performance de l'actif, malgré un contexte locatif exigeant, témoigne d'un mouvement mondial vers les actifs de qualité et de la résilience des immeubles de bureaux haut de gamme. Ce résultat s'inscrit dans notre conviction à long terme, portée par l'expertise et la collaboration étroite de nos partenaires, Hines et La Caisse. »

Kyle Lee, chef, Équipe des placements immobiliers - Amériques chez NPS, ajoute : « Notre première incursion directe sur le marché canadien, CIBC SQUARE témoigne de la force de notre approche axée sur la recherche. En cernant très tôt les bons fondamentaux, nous avons été en mesure de livrer un actif phare au bon moment. »

« La location complète du 141, rue Bay confirme la forte demande, tant sur le marché mondial que torontois, pour des bureaux de catégorie supérieure alliant offre de services étendue et accessibilité exceptionnelle au transport collectif », a déclaré Steve Luthman, chef mondial, Immobilier chez Hines. « Nous observons une dynamique soutenue au sein de nos actifs de bureaux de prestige à l'échelle mondiale, portée par l'intérêt croissant pour des environnements de travail de nouvelle génération. Depuis plus de 15 ans, nous collaborons étroitement avec le NPS, animés par une même conviction et une rigueur partagée. Aux côtés de La Caisse, nous sommes fiers de réaliser un projet qui incarne une qualité et une valeur durables. »

Le 141, rue Bay sera entièrement occupé par des organisations de premier plan issues d'un large éventail de secteurs, notamment les placements institutionnels, les services bancaires et financiers, les services juridiques et professionnels, ainsi que les ressources naturelles et le secteur minier. Les premières prises de possession sont prévues dans les prochaines semaines, avec un déploiement graduel des emménagements en 2026 et 2027.

Une nouvelle référence pour le bureau moderne

Conçu par WilkinsonEyre et Adamson Associates Architects, CIBC SQUARE a établi une nouvelle référence en matière d'immeubles de bureaux de premier ordre au Canada. Le complexe à deux tours constitue également un bon exemple de collaboration public-privé, grâce à son partenariat de longue date avec Metrolinx. Celui-ci permet une intégration harmonieuse du transport collectif et fait du projet l'adresse commerciale la plus connectée de Toronto. Grâce à un accès direct et fermé à la gare Union, la plaque tournante de transport la plus achalandée au Canada, ainsi qu'au réseau PATH, CIBC SQUARE offre une commodité inégalée aux locataires et aux visiteurs.

Il sert également de carrefour communautaire, en offrant des espaces et des commodités à la fine pointe, y compris un centre de conférences, des installations de conditionnement physique, un espace d'entreposage pour bicyclettes et diverses options en matière de restauration. Parmi ses caractéristiques les plus marquantes, mentionnons The Park at CIBC SQUARE - le seul parc surélevé de Toronto construit sur des infrastructures publiques et le premier en son genre au Canada - un espace vert d'un acre qui enjambe le corridor ferroviaire et relie harmonieusement le 81, rue Bay et le 141, rue Bay. Le parc sera entièrement ouvert au public après l'occupation définitive du 141, rue Bay plus tard cette année. Il offrira une programmation continue, des liens piétonniers et des commodités dynamiques, comme une patinoire, ce qui contribuera à l'animation du centre-ville de Toronto. À côté du parc, TABLE Fare + Social au quatrième étage du 81, rue Bay offre une expérience de restauration animée mettant en vedette une cuisine locale distinctive.

La première tour, au 81, rue Bay, a ouvert ses portes en 2021 et a depuis été reconnue comme l'un des principaux immeubles de bureaux de Toronto, obtenant le NAIOP Toronto REX Award for Development of the Year. Elle a également reçu plusieurs certifications en matière de durabilité, dont la certification LEED® Platine (noyau et enveloppe), la certification WELL Health-Safety et la certification ENERGY STAR. La tour de 49 étages est entièrement louée à des locataires prestigieux, dont la Banque CIBC, Microsoft et la Banque de développement du Canada (BDC).

À propos de La Caisse

À La Caisse, auparavant la CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécoises et de Québécois, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2025, l'actif net de La Caisse s'élevait à 496 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram.

La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

À propos de Hines

Hines est un gestionnaire de placements immobiliers mondial de premier plan. Nous détenons et exploitons un actif de 91,8 G$ US¹ dans un ensemble de types de propriétés et au nom d'un groupe diversifié de clients institutionnels et de gestion privée. Chaque jour, nos 4 600 employés répartis dans 30 pays s'appuient sur nos 68 ans d'expérience pour faire progresser le monde en investissant dans certains des meilleurs actifs immobiliers au monde, en les développant et en les gérant. Pour en savoir plus, consultez le site www.hines.com et suivez @Hines sur les médias sociaux.

¹ Comprend l'organisation mondiale Hines et l'actif géré de conseillers en placement enregistrés au 30 juin 2025.

À propos du NPS

Le National Pension Service est une caisse de retraite publique de Corée du Sud. Il s'agit du troisième investisseur en importance dans le monde, avec un actif d'environ 1 T$, et du plus important investisseur en Corée du Sud. Créé en 1987 pour aider à garantir les prestations de retraite des citoyens coréens avec une sécurité du revenu, faisant ainsi la promotion de la protection sociale nationale en cas de retraite, d'invalidité ou de décès. Le fonds investit dans des placements non traditionnels, comme les placements privés, le capital de risque, l'immobilier et les fonds spéculatifs. Le NPS effectue également des placements directs, exploite ses propres fonds de placement privés et participe à des placements ponctuels auprès de sociétés coréennes et étrangères de placements privés. Les actifs sont gérés par l'équipe de direction.

Le NPS s'est associé à Hines à titre d'investisseur au capital dans CIBC SQUARE, en plus de La Caisse, avec une participation de 45 % couvrant les deux phases du projet. Après une participation initiale dans la phase I (81 Bay Street) en 2016, NPS a poursuivi avec la phase II (141 Bay Street) en 2018, signant ainsi son premier investissement direct dans un projet de bureaux mené de bout en bout à l'extérieur de la Corée.

