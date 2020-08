« CIBC Mellon a une fois de plus démontré sa force dans la prestation d'une gamme de services aux entreprises ayant des investissements au Canada en remportant les catégories pondérées et non pondérées pour ce marché », a déclaré Luke Jeffs, rédacteur en chef du Global Investor Group. « L'expertise locale de CIBC Mellon en fait un excellent choix pour les investisseurs nationaux et internationaux. »

« Nous sommes honorés d'être reconnus dans ce prestigieux sondage pour notre expérience exceptionnelle du service à la clientèle, notre exécution fiable et pratique et notre équipe dévouée », a déclaré Lloyd Sebastian, vice-président, Institutions financières mondiales, CIBC Mellon. « Comme le montrent les résultats du sondage, CIBC Mellon a été classé meilleur sous-gardien intermédiaire au Canada, desservant un grand nombre des principaux sous-gardiens, courtiers et investisseurs institutionnels du monde. Nous sommes reconnaissants à nos clients d'avoir pris le temps de partager leur niveau de satisfaction au moyen de ce sondage. »

À propos du sondage de 2020 du magazine Global Investor/ISF sur les services de garde intermédiaire

Le sondage annuel du magazine Global Investor/ISF sur les services de garde intermédiaire comprend des résultats qui représentent les Amériques, l'Asie Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Chaque pays dispose de deux tableaux : pondéré, qui est pondéré par actif sous garde et non pondéré selon lequel toutes les réponses valides pour chaque sous-gardien intermédiaire dans un pays en particulier font l'objet d'une moyenne pour calculer le score. Les répondants sont invités à évaluer leurs sous-gardiens intermédiaires dans 12 grandes catégories de services. Les résultats complets ont été publiés dans le numéro de l'été 2020 du magazine Global Investor/ISF.

À propos de Global Investor/ISF

Global Investor/ISF relie les industries de la gestion d'actifs, des services d'actifs et du financement par émissions de valeurs mobilières. Lancé en 1985, il représente un titre phare de l'Euromoney Institutional Investor PLC. Le magazine de Global Investor/ISF, son site web et ses événements couvrent la gestion d'actifs, les services d'actifs et le financement par émissions de valeurs mobilières.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon s'engage à aider les investisseurs institutionnels canadiens et les investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada pour administrer leurs actifs financiers tout au long du cycle de vie des investissements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. En date du 30 juin 2020, CIBC Mellon comptait plus de 2 billions de dollars canadiens d'actifs sous garde et/ou administrés. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 30 juin 2020, avait 37,3 billions de dollars américains d'actifs sous garde et/ou administrés. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez cibcmellon.com.

Personne-ressource pour les médias :

Jennifer Israel, Communications de l'entreprise, CIBC Mellon, 416-643-6538, [email protected]



SOURCE CIBC Mellon

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Jennifer Israel, Communications de l'entreprise, CIBC Mellon, 416-643-6538, [email protected]

Liens connexes

www.cibcmellon.com