TORONTO, le 18 nov. 2024 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui qu'elle a remporté le prix « Single Market Fund Administrator » lors du quatrième gala annuel Asset Servicing Times Industry Excellence Awards. De plus, Ronald C. Landry, vice-président, chef des Gestionnaires d'actifs et des solutions de FNB, CIBC Mellon, a reçu le prix « Industry Inspiration Award » pour sa contribution importante au secteur des FNB et à l'ensemble du secteur des services financiers.

« Je suis extrêmement fier de la reconnaissance de notre équipe en tant que principal administrateur de fonds du marché unique. Ce prix témoigne de notre engagement continu à offrir des solutions novatrices et un service inégalé à nos clients », a déclaré Richard Anton, chef des services aux clients, CIBC Mellon. « CIBC Mellon est un chef de file en matière d'accompagnement de nos clients face à l'évolution des exigences de l'industrie. Ce prix témoigne de notre engagement continu à fournir des solutions innovantes et un service inégalé à nos clients. »

Le prix « Industry Inspiration Award » remporté par Ronald C. Landry récompense son leadership influent dans le secteur canadien des FNB. Au fil des ans, M. Landry a été un leader clé dans l'évolution du secteur des FNB et a stimulé l'innovation dans l'ensemble du secteur des services financiers. À titre de président de l'Association canadienne des FNB (ACFNB), il a joué un rôle déterminant dans les efforts de promotion des avantages des FNB auprès d'un public plus large, et il a soutenu les initiatives de formation, par l'intermédiaire de l'ACFNB, qui contribuent à façonner l'avenir de l'écosystème des FNB à l'échelle mondiale.

« Recevoir le prix "Industry Inspiration Award" est un immense honneur », a déclaré Ronald C. Landry, chef des Gestionnaires d'actifs et des solutions de FNB. « Je suis reconnaissant de pouvoir contribuer à la croissance et à l'évolution du marché canadien des FNB. Cette reconnaissance témoigne du travail acharné de toute notre équipe à CIBC Mellon et de notre engagement à élaborer des solutions qui répondent aux besoins de nos clients et du marché en général. »

« Nous félicitons CIBC Mellon d'avoir remporté le "Single Market Fund Administrator Award" », a déclaré Justin Lawson, éditeur et cofondateur de Black Knight Media. « Leur engagement envers l'excellence en matière de service à la clientèle et d'innovation leur a permis de se distinguer en tant que chefs de file sur le marché canadien. De plus, l'engagement de Ronald C. Landry à façonner le secteur des FNB en a inspiré bien d'autres, de sorte que son prix "Industry Inspiration Award" est amplement mérité ».

À propos des prix Asset Servicing Times Industry Excellence Awards 2024

Les prix Asset Servicing Times Industry Excellence Awards sont destinés à soutenir et à reconnaître les entreprises, les individus et les services talentueux et dévoués dans l'ensemble de notre secteur. Tous les gagnants font partie d'un groupe exclusif composé de certains des noms les plus influents sur le marché des services financiers. Asset Servicing Times est publié par Black Knight Media, comme les publications sœurs Securities Finance Times, Captive Insurance Times et autres. Pour les prix AST Industry Excellence Awards, Black Knight Media a retenu les services de The Securities Services Advisory Group (TSSAG) pour l'examen indépendant et la sélection des candidatures. TSSAG est un forum pour un leadership éclairé indépendant et un engagement dans l'ensemble des services de valeurs mobilières et du secteur post-négociation, qui s'appuie sur un vaste réseau de sociétés spécialisées possédant une riche expérience du secteur et une portée mondiale.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon sont offertes aux institutions et aux sociétés en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de services de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères et de trésorerie. Au 30 septembre 2024, CIBC Mellon détenait plus de 2 900 milliards de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY qui, au 30 septembre 2024, avait 52 100 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous gestion. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et de la Compagnie Trust CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés. https://www.cibcmellon.com/fr/home.jsp

