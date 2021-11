L'équipe très engagée de CIBC Mellon remporte deux prix mondiaux lors de la première célébration d'Asset Servicing Times Industry

TORONTO, le 25 nov. 2021 /CNW/ - CIBC Mellon a remporté deux prix prestigieux lors des premiers prix Asset Servicing Times Industry Excellence Awards, notamment les prix mondiaux « Client Service for Custody » et « Americas Fund Administrator of the Year ». La société mère mondiale, BNY Mellon, a obtenu la reconnaissance « Americas Custodian of the Year ». CIBC Mellon continue d'obtenir des mandats de clients nouveaux et élargis, alors que les investisseurs institutionnels et les intervenants de l'industrie reconnaissent l'entreprise pour ses services à la clientèle, sa résilience et son exécution opérationnelle. Les résultats ont été annoncés le 16 novembre 2021.

« Nous sommes reconnaissants envers l'équipe de rédaction d'Asset Servicing Times, l'éditeur Black Knight Media, le jury et surtout envers nos clients pour leur confiance continue. Les investisseurs institutionnels savent qu'ils peuvent compter sur CIBC Mellon pour obtenir un service exceptionnel, une exécution fiable et des connaissances qui leur permettent de surmonter les complexités du marché canadien », a déclaré Richard Anton, chef des opérations, CIBC Mellon.

« Nous sommes honorés de recevoir ces prestigieux prix en reconnaissance de notre expérience exceptionnelle en matière de service à la clientèle. Nous sommes également impatients de soutenir nos clients en 2022 et au-delà », a déclaré Lloyd Sebastian, vice-président, institutions financières mondiales, CIBC Mellon.

« Nous sommes ravis de donner à CIBC Mellon les prestigieux titres de « Americas Fund Administrator of the Year » et « Client Service for Custody ». Félicitations de la part d'Asset Servicing Times et Black Knight Media », a déclaré Justin Lawson, éditeur, Black Knight Media. « L'équipe de CIBC Mellon a toujours été étroitement engagée avec les intervenants de l'industrie et elle est une excellente ambassadrice pour le marché canadien. »

À propos des prix Asset Servicing Times Industry Excellence Awards 2021

Les prix Asset Servicing Times Industry Excellence Awards 2021 sont destinés à soutenir et à reconnaître les entreprises, les individus et les services talentueux et dévoués dans l'ensemble de notre industrie. Tous nos gagnants feront partie d'un groupe exclusif composé de certains des noms les plus influents sur le marché des services financiers.

Asset Servicing Times est publié par Black Knight Media, comme les publications sœurs Securities Finance Times, Captive Insurance Times et autres. Pour les prix AST Industry Excellence Awards, Black Knight Media a retenu les services de The Securities Services Advisory Group (TSSAG) pour examen indépendant et sélection des candidatures. TSSAG est un forum pour un leadership éclairé indépendant et un engagement dans l'ensemble des services de valeurs mobilières et de l'industrie post-négociation, en s'appuyant sur un vaste réseau de sociétés spécialisées possédant une riche expérience de l'industrie et une portée mondiale.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon s'engage à aider les investisseurs institutionnels canadiens et les investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada pour administrer leurs actifs financiers tout au long du cycle de vie des investissements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services d'investissement avisés au nom de fonds d'investissement, de régimes de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. En date du 30 septembre 2021, CIBC Mellon comptait plus de 2,5 billions de dollars canadiens d'actifs administrés. CIBC Mellon est membre du réseau de BNY Mellon qui, en date du 30 septembre 2021, comptait 45,3 billions de dollars américains en actifs sous garde et sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez www.cibcmellon.com.

Personne-ressource pour les médias:

Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-6126, [email protected]

