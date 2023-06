CIBC Mellon reçoit le titre de meilleur gardien de valeurs de fonds négociés en bourse (FNB) au Canada et la mention de meilleure plateforme de fonds négociés en bourse (FNB) au Canada lors de la remise des prix canadiens 2023 d'ETF Express

TORONTO, le 26 juin 2023 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui avoir reçu le titre de meilleur gardien de valeurs de FNB au Canada, puis la mention de meilleure plateforme de FNB au Canada lors de la remise des prix canadiens 2023 d'ETF Express.

« L'industrie canadienne des FNB ne cesse de prouver sa capacité d'adaptation face aux conditions en constante évolution du marché. Dans un contexte marqué par les lancements de nouveaux produits axés sur la gestion active et un volume record d'opérations, les FNB continuent d'augmenter en popularité au Canada et dans le monde entier», affirme Ronald C. Landry, directeur de la gestion des produits et services de FNB canadiens de CIBC Mellon. « Nous sommes honorés de recevoir le titre de meilleur gardien de valeurs de FNB au Canada dans le cadre de la remise des prix canadiens d'ETF Express et d'obtenir la mention de meilleure plateforme de FNB au Canada », ajoute-t-il.

« Je suis très heureuse de constater que les institutions canadiennes sont si bien représentées parmi les gagnants de la toute première mouture des prix canadiens d'ETF Express », mentionne Beverly Chandler, rédactrice en chef d'ETF Express. « Toutes nos félicitations aux gagnants ainsi qu'à CIBC Mellon pour l'obtention du titre de meilleur gardien de valeurs de FNB au Canada et de la mention de meilleure plateforme de FNB. »

À propos d'ETF Express

ETF Express est l'une des plus anciennes publications axées sur le secteur florissant des FNB à l'échelle mondiale. Lancée au Royaume-Uni en 2006, ETF Express est un service numérique quotidien en direct qui présente des nouvelles, des caractéristiques, des entrevues et des analyses en temps réel sur ce secteur dynamique.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société de placement canadienne qui aide des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada à gérer leurs actifs financiers pendant l'ensemble du cycle de vie des placements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. En date du 31 mars 2023, CIBC Mellon détenait plus de 2,5 billions $ CA d'actifs sous administration. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 31 mars 2023, avait 46,6 billions $ US d'actifs sous garde et sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour en savoir plus, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard des questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez le site www.cibcmellon.com.

