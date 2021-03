TORONTO, le 11 mars 2021 /CNW/ - CIBC Mellon a été nommée au premier rang mondial dans la nouvelle catégorie de prix mondial et régional pour la « Réalisations exceptionnelles dans les opérations de trésorerie pendant la pandémie de COVID-19 » par le magazine Global Finance. CIBC Mellon a reçu ce titre dans le classement des « Meilleurs fournisseurs et banques en gestion de trésorerie et d'encaisse au monde 2021 ». Les résultats du prix ont été annoncés par Global Finance le 4 mars 2021.

« La gestion intelligente des systèmes de trésorerie et d'encaisse était essentielle au cours de la dernière année du chaos créé par la pandémie », a déclaré Joseph D. Giarraputo, éditeur et directeur éditorial du magazine Global Finance. « Nos prix mettent en lumière les entités financières qui ont guidé leurs clients pendant la crise grâce à des perspectives et à des stratégies en temps réel qui ont fonctionné même lors d'une période de changements rapides et spectaculaires. Nous sommes heureux de féliciter CIBC Mellon pour la résilience de son rendement tout au long de la pandémie. »

« Nous sommes fiers de recevoir ce prix prestigieux de la part du magazine Global Finance », a déclaré Richard Anton, directeur de l'exploitation, CIBC Mellon. « Nous savons à quel point nos clients apprécient la résilience et la gouvernance solide. CIBC Mellon s'engage à maintenir des capacités solides conçues pour maintenir ou reprendre rapidement ses activités en cas d'interruption des affaires. »

« Notre réponse à la pandémie a été soutenue par notre programme de continuité des affaires, et cela a soutenu la livraison stable de produits et de services à nos clients tout au long de cette pandémie », a déclaré Kevin Kondo, vice-président adjoint, sécurité de l'entreprise, CIBC Mellon. « De plus, nous maintenons des lignes de communication ouvertes avec nos employés, nos clients, nos fournisseurs et d'autres intervenants afin de traverser cette période difficile ensemble. »

À propos du classement des « Meilleurs fournisseurs et banques en gestion de trésorerie et d'encaisse au monde 2021 » du magazine Global Finance

Global Finance a utilisé un processus d'évaluation à plusieurs niveaux, qui comprenait des candidatures de banques et de fournisseurs, et des contributions d'analystes de l'industrie, de cadres d'entreprise, d'experts en technologie et de recherches indépendantes, pour choisir les meilleurs fournisseurs de services de gestion de trésorerie et d'encaisse. Différents critères subjectifs et objectifs ont été pris en considération, y compris la rentabilité, la part de marché et la portée, le service à la clientèle, la tarification concurrentielle, l'innovation en matière de produits et la mesure avec laquelle les fournisseurs de gestion de trésorerie et d'encaisse se sont distingués avec succès de leurs concurrents en ce qui concerne la prestation de services de base.

À propos de Global Finance

Le magazine Global Finance, fondé en 1987, a un tirage de 50 000 exemplaires et ses lecteurs proviennent de 188 pays différents. Son tirage fait l'objet de vérifications de la part de BPA. L'audience du Global Finance compte des présidents d'assemblée, des présidents, des PDG, des chefs des services financiers, des trésoriers et d'autres agents financiers supérieurs chargés de prendre des décisions stratégiques et en termes d'investissement au sein de multinationales et d'institutions financières. Le site Web du magazine Global Finance (GFMag.com) propose des analyses et des articles qui sont l'héritage de 32 années d'expérience au sein des marchés financiers internationaux, et offre une source de données précieuses sur 192 pays. Le siège social du magazine Global Finance est situé à New York, avec des bureaux à Londres et à Milan. Global Finance choisit régulièrement les acteurs les plus performants parmi les banques et autres fournisseurs de services financiers. Ces prix sont devenus une norme d'excellence de confiance pour la communauté financière mondiale.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des solutions de services de placement aux institutions et aux sociétés, en étroite collaboration avec ses sociétés mères. Ces solutions comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en devises étrangères et de trésorerie. En date du 31 décembre 2020, CIBC Mellon détenait plus de 2,1 billions de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de sociétés d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. Membre du réseau mondial de BNY Mellon, CIBC Mellon comptait 41,1 billions de dollars américains d'actifs sous garde et sous administration en date du 31 décembre 2020. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, consultez www.cibcmellon.com.

