Steven R. Wolff prend sa retraite après six ans avec le chef file des services d'actifs au Canada

TORONTO, le 28 nov. 2022 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration de la société a choisi Mal Cullen comme nouveau chef de la direction. M. Cullen entrera en fonction le 1er décembre 2022 et sera responsable de la stratégie, des relations avec les clients et de la prestation de services de CIBC Mellon. M. Cullen demeurera membre du conseil d'administration de la Compagnie CIBC Mellon Trust. Il reviendra au Canada pour assumer son nouveau rôle à CIBC Mellon.

Mal Cullen remplace Steven R. Wolff, qui prendra sa retraite de CIBC Mellon le 30 décembre 2022, après six ans de leadership. Pendant le mandat de M. Wolff, les actifs sous administration de CIBC Mellon ont grimpé à plus de 2 300 milliards de dollars canadiens, la société a lancé et amélioré plusieurs solutions pour les investisseurs institutionnels au Canada et elle a remporté de nombreux prix prestigieux dans l'industrie. Notons que M. Wolff a géré la société pendant la pandémie tout en rehaussant la connectivité avec les clients, en consolidant une base technologique solide et évolutive et en renforçant la culture de diversité et d'inclusion des employés. CIBC Mellon a été récompensée pour avoir mené les meilleures opérations de trésorerie pendant la pandémie de COVID-19 en 2021 et a été nommée meilleur sous-dépositaire mondial par le magazine Global Finance en 2022.

« Mal Cullen cumule 30 années d'expérience en services d'actifs, et plus particulièrement dans des domaines cruciaux pour les clients comme l'innovation en matière de données, les solutions numériques et la transformation vers des modèles opérationnels axés sur les données plus agiles, a déclaré Dan Smith, président du conseil d'administration de CIBC Mellon et Chef du Canada et Amérique latine, Administration d'actifs, BNY Mellon. M. Cullen possède une vaste expérience du marché canadien, une compréhension approfondie de l'importance de la culture de service à la clientèle exceptionnel de CIBC Mellon et une perspective mondiale, tous des atouts qui feront progresser la coentreprise. »

Nous remercions Steve Wolff pour son leadership solide au cours des six dernières années et lui offrons nos meilleurs vœux », a ajouté Dan Smith.

« CIBC Mellon est reconnue partout au Canada et à travers le monde comme chef de file des services d'actifs; la société possède une équipe dédiée des clients engagés et elle constitue le socle de la section canadienne du réseau mondial des services d'actifs de BNY Mellon, a indiqué Mal Cullen. J'ai très hâte d'aider nos clients à transformer leurs activités dans le but d'obtenir de meilleurs résultats, et de tirer parti de la vaste gamme de services offerts par BNY Mellon et CIBC. »

À propos de Mal Cullen

D'autres renseignements sur M. Cullen, y compris sa biographie complète, sont disponibles sur le site Web de CIBC Mellon à https://www.cibcmellon.com/chefdeladirection.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société de placement canadienne qui aide des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada à gérer leurs actifs financiers pendant l'ensemble du cycle de vie des placements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. Au 30 septembre 2022, les actifs sous garde et/ou sous administration de CIBC Mellon s'élevaient à plus de 2 300 milliards de dollars canadiens. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon, dont les actifs sous garde et/ou sous administration se chiffraient à 42 200 milliards de dollars américains au 30 septembre 2022. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés. www.cibcmellon.com

Personne-ressource :

Brent Merriman, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-5065, [email protected]

SOURCE CIBC Mellon

Renseignements: Brent Merriman, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-5065, [email protected]