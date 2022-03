Forstrong Global puise dans les capacités numériques et de services d'actifs de CIBC Mellon pour accéder aux perspectives locales et à l'échelle mondiale

TORONTO, le 30 mars 2022 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui que Forstrong Global l'avait choisie, de même que son entreprise mondiale, comme fournisseurs de services d'actifs et de solutions numériques, notamment de garde, de comptabilité, de tenue de dossiers, de prêt de titres, de préparation d'états financiers, d'accès aux données sur les placements et de déclaration fiscale. Établie en 2001, Forstrong gère des portefeuilles d'investissement mondiaux pour tirer profit de tendances macroéconomiques et géopolitiques ainsi que d'autres tendances mondiales pour certaines des plus grandes institutions financières et investisseurs au Canada.

« En tant que chef de file dans notre domaine, nous connaissons la valeur de la technologie de pointe et l'importance du service à la clientèle. C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux de confier nos opérations d'investissement à CIBC Mellon », a déclaré Tyler Mordy, chef de la direction et chef des placements, Forstrong Global. « Les investisseurs souhaitent que leurs fonds répondent aux normes les plus élevées en matière de résilience, de rapidité et de conviction. Nous sommes également ravis de paver la voie de notre croissance future au moyen de la transition à la plateforme et aux capacités de pointe qui nous sont offertes par CIBC Mellon et son entreprise mondiale. »

« Nous sommes heureux que Forstrong Global puisse bénéficier de nos connaissances locales, de notre envergure mondiale, de notre technologie, de nos services et de nos solutions, afin d'être appuyé dans sa réussite sur le marché canadien des FNB », a souligné Ash Tahbazian, chef des services aux clients, CIBC Mellon. « Forstrong est réputée pour sa constitution et sa gestion de portefeuilles de FNB équilibrés, et nous sommes fiers d'avoir gagné sa confiance en tant que fournisseur de services et d'activités d'investissement de FNB. Nous sommes ravis d'aider Forstrong à assurer la progression de ses services de FNB. »

À propos de Forstrong Global Asset Management

Fondée en 2001, Forstrong offre des stratégies macroéconomiques sophistiquées et actives qui aident les professionnels des finances à offrir des rendements plus sûrs et plus prévisibles à leurs clients. Dans des marchés et des environnements économiques difficiles, les stratégies de faible retrait et de faible volatilité de Forstrong, ont démontré leur importance comme compléments intelligents aux méthodes d'investissement traditionnels axés sur le marché national.

https://forstrong.com/fr/

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon s'engage à aider les investisseurs institutionnels canadiens et les investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada pour administrer leurs actifs financiers tout au long du cycle de vie des investissements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services d'investissement avisés au nom de fonds d'investissement, de régimes de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. En date du 31 décembre 2021, CIBC Mellon détenait plus de 2,6 billions de dollars canadiens d'actifs sous administration. CIBC Mellon est membre du réseau mondial de BNY Mellon qui, en date du 31 décembre 2021, comptait 46,7 billions de dollars américains d'actifs sous garde ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez www.cibcmellon.com .

Personne-ressource de CIBC Mellon pour les médias :

Alexandra DeCata, communications d'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-6126, [email protected]

Personne-ressource de Forstrong pour les médias :

Francis D'Andrade, vice-président principal, des ventes et du marketing, Forstrong Global, 647 272-7513, [email protected]

