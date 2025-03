TORONTO, OTTAWA, ON et MONTRÉAL, le 18 mars 2025 /CNW/ - CIBC Mellon et BNY sont fiers d'annoncer aujourd'hui la mise en service de la première solution intégrée d'opérations de placement au Canada, marquant une étape importante dans leur collaboration avec iA Groupe financier pour optimiser encore davantage ses technologies de gestion des placements.

Cette solution innovante, développée par CIBC Mellon et BNY, en collaboration avec iA Groupe financier, témoigne de l'engagement de CIBC Mellon et BNY envers l'innovation et l'excellence opérationnelle. Elle représente un modèle de service complet, incluant la première solution externalisée de comptabilité de fonds généraux d'assurance au Canada. Ce communiqué fait suite à l'annonce de la sélection de CIBC Mellon et de BNY par iA Groupe financier en 2020.

Par ce projet, CIBC Mellon et iA Groupe financier ont fait figure de pionniers dans l'élaboration d'un modèle de service complet, y compris la première solution externalisée de comptabilité de fonds généraux d'assurance au Canada.

La solution infonuagique de gestion de données native de BNY, joue un rôle important dans ce modèle. Cette infrastructure dynamique facilite l'accès et l'exploitation des données par l'équipe de iA Gestion mondiale d'actifs (iAGMA), contribuant aux analyses appuyant les décisions de placements.

« Cette réalisation démontre une fois de plus notre détermination à viser les meilleures pratiques institutionnelles », a déclaré Jean-Pierre Cornillaut, directeur-général, chef de l'exploitation (placements), chez iAGMA. « Nous sommes motivés par l'efficience opérationnelle et cette transformation nous permet non seulement d'accroître notre efficience mais aussi d'en faire bénéficier nos clients et leurs portefeuilles. »

« Nous sommes très fiers de cette réalisation collaborative. Cette transformation pour iAGMA servira de modèle aux autres gestionnaires d'actifs et propriétaires d'actifs au Canada qui cherchent à assurer l'avenir de leurs activités. Ce fut un honneur de travailler avec un client qui a une vision aussi claire de la façon d'élargir ses activités et innover. Il s'agit d'un modèle qui offrira une voie pour les opérations de placement futures non seulement au Canada, mais partout dans le monde », a déclaré Mal Cullen, chef de la direction de CIBC Mellon.

« Ce mandat a été forgé en fonction de l'objectif clair de iA Groupe financier : redéfinir son cadre opérationnel pour les placements et renforcer ses activités pour soutenir une croissance soutenue et efficace, a ajouté Mark McKeon, chef mondial des solutions de suivi de marché chez BNY.

