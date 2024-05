TORONTO, le 21 mai 2024 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui que la Société financière Definity (Definity), la société mère de plusieurs grandes sociétés d'assurance de dommages, dont Economical, Sonnet, Family et Petline, a retenu les services de CIBC Mellon à titre de fournisseur de services d'administration d'actifs pour cinq autres années. CIBC Mellon continuera d'offrir des services de garde de valeurs, de comptabilité, de traitement et de règlement des opérations de change. Definity continuera également d'avoir accès aux services de prêt de titres et aux données de placement avancées sur la plateforme NEXEN® de CIBC Mellon.

Grâce à la prolongation de cette entente, Definity sera en mesure d'utiliser les capacités en matière d'opérations de placement et de prestation de services technologiques de CIBC Mellon sur une plateforme qui peut être adaptée pour répondre à l'évolution des besoins et de la croissance.

« L'expertise de CIBC Mellon et son engagement à l'égard de l'excellence cadrent parfaitement avec nos objectifs stratégiques », a déclaré Steve Seifried, premier vice-président et chef des placements à la Société financière Definity. « En mettant à contribution les capacités avancées de CIBC Mellon, nous serons en mesure d'améliorer notre efficacité opérationnelle, d'intégrer des technologies de pointe, de standardiser nos pratiques et d'accroître notre efficacité. Cette décision témoigne de notre engagement à assurer une gouvernance et une surveillance rigoureuses de nos plans actuels tout en mettant en place les assises qui favoriseront la croissance et innovation futures. »

« Le secteur canadien de l'assurance traverse une phase de transformation, alimentée par la numérisation, les changements réglementaires rapides, les initiatives de développement durable, l'évolution des risques et des besoins changeants des Canadiens », a reconnu Richard Anton, chef des services aux clients de CIBC Mellon. « CIBC Mellon offre des solutions de service éprouvées pour l'externalisation des opérations de placement afin de répondre aux exigences spécifiques du secteur de l'assurance en matière d'exploitation et de production de rapports. Nous sommes ravis de continuer à soutenir Definity alors qu'elle répond à une demande croissante sur le plan de la rapidité, de l'efficacité et de la résilience dans le cadre de ses activités liées aux placements et aux données. »

À propos de CIBC Mellon

Au 29 mars 2024, CIBC Mellon administrait des actifs de plus de 2 800 milliards de dollars canadiens au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 29 mars 2024, avait 48 800 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous gestion. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés. https://www.cibcmellon.com/fr/home.jsp

À propos de la Société financière Definity

La Société financière Definity (« Definity »), incluant ses filiales lorsque le contexte le nécessite) est l'un des assureurs de dommages chef de file au Canada, comptant plus de 4 milliards de dollars en primes brutes souscrites en 2023 et plus de 2 80 milliards de dollars en capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires au 31 mars 2024.

Personne-ressource pour les médias (CIBC Mellon) :

Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-6126, [email protected]

Personne-ressource pour les médias (Société financière Definity) :

Sarah Attwells, vice-présidente adjointe, Affaires générales, 226 753-1130, [email protected]

SOURCE CIBC Mellon

