TORONTO, le 13 déc. 2022 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration avec InvestorCOM Inc. (InvestorCOM). InvestorCOM est un important fournisseur de technologies dont les services visent à répondre aux besoins changeants du secteur des services financiers en matière de déclarations sur le plan de la conformité. Grâce à cette collaboration, les clients de CIBC Mellon pourront tirer parti de la solution « Publisher » d'InvestorCOM pour s'assurer que les états financiers sont prêts à être publiés, créer des rapports de gestion sur le rendement des fonds et fournir des documents d'information trimestriels sur le rendement.

« Les investisseurs institutionnels doivent à la fois composer avec la complexité de la réglementation et veiller à faire évoluer leurs capacités afin de mieux soutenir leurs clients et leurs parties prenantes. Les gestionnaires d'actifs doivent assurer la tenue à jour et la publication d'une vaste gamme d'états financiers et de documents complexes, y compris les aperçus du fonds, les rapports de gestion sur le rendement du fonds, les prospectus et autres, afin de respecter les exigences en matière de conformité », a déclaré David Reeve, chef de la direction, InvestorCOM. « Nous sommes heureux de faire connaître nos solutions par l'intermédiaire de CIBC Mellon et nous sommes impatients de bâtir un partenariat à long terme qui offrira une immense valeur à leurs clients. »

« CIBC Mellon est heureuse de tirer parti de la technologie d'InvestorCOM et d'offrir un soutien à la conformité conçu pour offrir des gains d'efficacité aux clients et atténuer le risque à l'échelle des services de fonds », a déclaré Ronald C. Landry, directeur de la gestion des produits et services de FNB canadiens. « Compte tenu de la portée, de la perspective et de l'envergure de l'aide qu'offrent les fournisseurs de services d'actifs aux clients pour façonner leurs opérations, la croissance des capacités de notre entreprise est l'évolution logique en ce qui a trait à des relations de longue date qui ont été établies, dans certains cas, sur plusieurs décennies. »

À propos d'InvestorCOM Inc.

InvestorCOM fournit depuis 1992 des logiciels de conformité réglementaire et des solutions de communication aux banques, aux gestionnaires d'actifs, aux compagnies d'assurance et aux courtiers en valeurs mobilières. Ses solutions intuitives à valeur élevée aident à réduire le risque lié à la conformité pour ses clients. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.InvestorCOM.com, envoyer un courriel à [email protected] ou appeler au 1 800 361-9494.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon sont offertes aux institutions et aux sociétés en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de services de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères et de trésorerie. Au 30 septembre 2022, CIBC Mellon détenait plus de 2 200 milliards de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon, dont les actifs sous garde et/ou sous administration se chiffraient à 42 200 milliards de dollars américains au 30 septembre 2022. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour en savoir plus :

Contact pour les médias

Alexandra DeCata

Communications d'entreprise

CIBC Mellon

416 643-6126

[email protected]

Karen Makedon

Vice-présidente, Marketing

InvestorCOM Inc.

1 800 361-9494

[email protected]

SOURCE CIBC Mellon

Renseignements: Contact pour les médias, Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-6126, [email protected]; Karen Makedon, Vice-présidente, Marketing, InvestorCOM Inc., 1 800 361-9494, [email protected]