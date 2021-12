TORONTO, le 7 déc. 2021 /CNW/ - Le 19 novembre, l'entreprise mondiale de CIBC Mellon a été célébrée lors de la remise des prestigieux Industry Leaders Awards (prix remis aux chefs de file de l'industrie) de Global Custodian. CIBC Mellon et BNY Mellon ont remporté le prix Overall Excellence for Exchange Traded Funds Administration (excellence globale pour l'administration des fonds négociés en bourse).

Les Industry Leaders Awards de Global Custodian honorent les meilleurs performants de l'ensemble des services de fonds et des sondages de courtage de premier ordre du magazine.

« Alors que nous faisons progresser notre stratégie numérique, nous continuons d'investir dans la technologie et les alliances pour nous assurer d'offrir des solutions de pointe aux clients », déclare Ronald C. Landry, directeur de la gestion des produits et services de FNB canadiens, CIBC Mellon « Nos solutions reposent sur la technologie mondiale de BNY Mellon et sont adaptées aux besoins précis et complexes du marché canadien. »

« D'après les réponses recueillies dans notre plus récent sondage sur l'administration des fonds négociés en bourse, BNY Mellon et CIBC Mellon offrent des services novateurs, flexibles et résilients pour soutenir les fournisseurs de fonds négociés en bourse. Nous sommes heureux de féliciter ces organisations et leurs équipes pour leur succès dans le soutien de leurs clients », déclare Richard Schwartz, directeur des sondages et de la recherche, Global Custodian.

À propos de Global Custodian

Fondé en 1989, le magazine Global Custodian s'intéressait principalement aux opérations de traitement des titres : les articles qui exploraient la façon dont les actions se négociaient, s'établissaient et étaient détenues. Sa portée éditoriale s'est depuis élargie pour inclure l'administration de fonds, le prêt et le financement de titres, le courtage privilégié et l'infrastructure du secteur mondial des valeurs mobilières (dépositaires centraux de titres, dépositaires centraux internationaux, systèmes de paiement, et autres organismes et initiatives du secteur). Le contenu éditorial du magazine est désormais étayé par des sondages conformes aux normes de l'industrie qui comparent le rendement des banques dépositaires, des administrateurs de fonds, des courtiers principaux et des fournisseurs de financement tripartites de titres entre eux et au sein des marchés individuels.

Visitez le site www.globalcustodian.com pour en apprendre davantage.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon s'engage à aider les investisseurs institutionnels canadiens et les investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada pour administrer leurs actifs financiers tout au long du cycle de vie des investissements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services d'investissement avisés au nom de fonds d'investissement, de régimes de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. En date du 30 septembre 2021, CIBC Mellon détenait plus de 2,5 billions de dollars canadiens d'actifs sous administration. CIBC Mellon est membre du réseau de BNY Mellon qui, en date du 30 septembre 2021, détenait 45,3 billions de dollars américains en actifs sous garde et sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez www.cibcmellon.com .

