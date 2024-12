Dans le cadre de la célébration 2024 des principaux acteurs de l'industrie des services de fonds, CIBC Mellon a été reconnue comme l'une des sociétés les plus performantes pour sa technologie , selon le sondage annuel de Global Custodian.

TORONTO, le 11 déc. 2024 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui qu'elle a été reconnue pour sa technologie de FNB novatrice à l'occasion des Global Custodian's Industry Leaders Awards 2024. La cérémonie de remise des prix, qui a eu lieu le 21 novembre, a récompensé les sociétés les plus performantes pour les services liés aux fonds à l'échelle mondiale.

« Nous sommes heureux d'être reconnus pour notre technologie de FNB, qui continue d'établir une norme élevée pour répondre aux besoins changeants du milieu des placements, déclare Richard Anton, chef des services aux clients, CIBC Mellon. Cette reconnaissance témoigne du dévouement et de l'expertise de nos équipes, qui travaillent sans relâche pour offrir des solutions de pointe et un service exceptionnel à nos clients afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs dans un marché qui évolue rapidement. »

« Le secteur des FNB au Canada a subi d'importantes transformations, et ce prix renforce notre engagement à demeurer à l'avant-garde de l'innovation, souligne Ronald C. Landry, vice-président, chef des Gestionnaires d'actifs et des solutions de FNB, CIBC Mellon. Même si la demande pour les FNB augmente, notre objectif demeure d'offrir des technologies et de l'information de pointe pour aider les investisseurs et les gestionnaires d'actifs à saisir les occasions qui se présentent, améliorer l'efficience et s'aligner sur les tendances du marché. »

Lottie Sweeney, responsable des informations et analyses de Global Custodian, ajoute : « La technologie de FNB de CIBC Mellon est reconnue pour sa capacité à offrir un soutien opérationnel et à répondre aux besoins d'un milieu des placements dynamique et complexe. »

Industry Leaders Awards de Global Custodian

Les Industry Leaders Awards de Global Custodian soulignent les réalisations particulières des administrateurs de fonds de couverture, des administrateurs de fonds communs de placement, des courtiers de premier ordre (prime brokers), des administrateurs de fonds de marchés privés, des administrateurs de fonds négociés en bourse et, pour la première fois cette année, des titres les plus performants selon le sondage du Global Custodian sur l'externalisation des opérations.

Personne-ressource pour les médias (CIBC Mellon) :

Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, CIBC Mellon,

416 643-6126, [email protected]

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon sont offertes aux institutions et aux sociétés en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de services de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères et de trésorerie. Au 30 septembre 2024, CIBC Mellon détenait plus de 2 900 milliards de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY qui, au 30 septembre 2024, avait 52 100 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous gestion. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

SOURCE CIBC Mellon