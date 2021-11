La société appuie la restructuration opérationnelle, les nouveaux mandats et l'externalisation accrue des clients basés au Québec en se dotant de ressources francophones supplémentaires

MONTRÉAL, le 3 nov. 2021 /CNW/ - CIBC Mellon est fière d'annoncer son expansion dans la province de Québec afin de soutenir les besoins croissants des clients régionaux, de mieux accéder aux talents locaux et de répondre à l'aspiration grandissante de ses clients pour un soutien aux opérations d'investissement en français. L'expansion au Québec suit les élargissements de la société à Mississauga en 2016 et à Winnipeg en 2019, alors que CIBC Mellon poursuit sa croissance avec ses clients.

CIBC Mellon a nommé Michael Graham pour diriger sa stratégie de croissance provinciale. La première phase de cette croissance vise l'expansion de son équipe de gestion des relations québécoise et bilingue avec les nominations de Mme Millia DeQuartel à titre de directrice des relations et Mme Mariem Zitoun à titre de directrice des services. De plus, Mme Marie-France Blais se joint également à l'équipe québécoise de CIBC Mellon à titre de directrice des relations, faisant bénéficier la société de ses 20 ans d'expérience en matière de services aux investisseurs institutionnels du Québec. CIBC Mellon prévoit aussi le recrutement de professionnels bilingues additionnels dans le but d'agrandir son équipe dans la région et ainsi satisfaire les besoins actuels et futurs de ses clients.

La pandémie de la COVID-19 a incité de nombreux investisseurs institutionnels canadiens à revoir et à faire progresser leurs approches stratégiques en matière d'externalisation alors qu'ils s'adaptent au rythme des défis croissants. Un large éventail d'investisseurs québécois se tournent vers CIBC Mellon pour sa renommée, sa résilience et son efficacité alors qu'ils préparent leurs opérations pour l'avenir et recentrent leurs équipes internes sur les stratégies et les fonctions prioritaires. Le développement de CIBC Mellon au Québec offre une capacité supplémentaire pour soutenir les clients actuels et futurs de la société.

« Le Québec abrite certaines des sociétés de placement les plus novatrices au monde qui continuent de se tourner vers CIBC Mellon pour une habilitation collaborative alors qu'elles modernisent et transforment leurs activités de placement », a déclaré Michael Graham, nouveau responsable régional pour la région du Québec chez CIBC Mellon. « Nous investissons dans notre équipe au Québec parce que nous y voyons une occasion de progresser avec nos clients, d'accéder aux talents numériques et financiers novateurs de la région, en plus de répondre à l'intérêt croissant pour l'expertise francophone sophistiquée en matière d'opérations d'investissement, et de soutenir les clients de partout au Canada dans leur langue privilégiée. »

« Notre entreprise globale au Canada continue d'étendre son leadership sur le marché en offrant aux clients une combinaison unique et d'envergure de technologie mondiale, et une expertise locale sur le terrain accessible en français » a déclaré Richard Anton, chef de l'exploitation, CIBC Mellon. « Le Québec abrite un éventail d'organisations locales ayant une forte trajectoire de croissance, ainsi qu'une densité de talents numériques et technologiques accrue. Nous y voyons un domaine de croissance stratégique clé pour CIBC Mellon et nous sommes enthousiastes à l'idée de développer une collaboration avec nos clients locaux. »

« Nous comptons depuis longtemps sur la résilience et la capacité d'exécution de CIBC Mellon en tant que fournisseur de premier plan pour nos opérations d'investissement. Ces mêmes capacités et leurs connaissances se sont avérées clées lors de notre transition vers une entité de gestion d'actifs offrant une approche de placement éprouvée à d'autres propriétaires d'actifs. Nous partageons l'opinion de CIBC Mellon selon laquelle d'excellentes personnes génèrent d'excellents résultats, et nous nous réjouissons de leur présence accrue au Québec alors que nous souhaitons attirer de nouveaux clients des quatre coin du Canada et dans le monde entier. » - Julie Pominville, chef des opérations, Trans-Canada Capital.

« En tant que centre de premier plan pour des gens talentueux désirant de faire carrière dans la région de Montréal, et étant nous-mêmes client des services d'actifs de CIBC Mellon, nous nous réjouissons de la présence croissante de la société au sein de la dynamique communauté financière et commerciale de Montréal. Grâce à une qualité de vie exceptionnelle et à des occasions d'apprentissage de niveau mondial, nous savons que Montréal ne cessera d'attirer des personnes et des organisations remarquables voulant bâtir l'avenir. » - Marc Gauthier, CPA, CMA, trésorier universitaire et chef des placements, Université Concordia.

Carrières chez CIBC Mellon

Chez CIBC Mellon, ce sont des personnes exceptionnelles qui démarquent notre entreprise, et nous continuons de croître en fonction des besoins de nos clients. CIBC Mellon recrute activement des professionnels chevronnés et de futurs leaders des services financiers, dans le cadre de notre stratégie de main-d'œuvre pour le futur. Visitez le www.cibcmellon.com/careers pour en savoir plus sur la vie chez CIBC Mellon - au Québec et partout au Canada.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne dont la mission est axée exclusivement sur la satisfaction des besoins en services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon pour les institutions et les sociétés sont fournies en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent la garde de titres, la comptabilité multidevise, l'administration de fonds, la tenue de dossiers, les services de retraite, les services de fonds négociés en bourse, les services de prêt de titres, le traitement et le règlement des opérations de change et les services de trésorerie. Au 30 septembre 2021, CIBC Mellon détenait plus de 2,5 billions de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau de BNY Mellon qui, au 30 septembre 2021, détenait 45,3 billions de dollars américains d'actifs sous garde ou gérés. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon, est la marque d'entreprise de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et de la Compagnie Trust CIBC Mellon, et peut être utilisée comme terme générique pour désigner l'une ou l'autre des sociétés ou les deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez cibcmellon.com.

