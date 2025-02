TORONTO, le 5 févr. 2025 /CNW/ - CIBC Mellon est fière d'annoncer qu'elle a dépassé les 3 000 milliards de dollars d'actifs sous administration (ASA), une étape importante qui souligne le leadership de l'entreprise dans le secteur des services d'actifs ainsi que son engagement à offrir des solutions innovantes et centrées sur le client.

Cette réalisation reflète la confiance et la collaboration des clients de CIBC Mellon, de l'expertise de ses employés et du solide soutien de ses sociétés mères, BNY et CIBC.

« Ce jalon de 3 000 milliards de dollars est plus qu'un chiffre - il témoigne des relations que nous avons établies avec nos clients et du travail acharné de nos équipes », a déclaré Mal Cullen, chef de la direction de CIBC Mellon. « Cette réalisation est le fruit de notre volonté de mieux gérer notre entreprise, de faire progresser l'activation des produits et des services numériques, et de nous efforcer en permanence d'en faire plus pour nos clients. Nous sommes incroyablement fiers de célébrer ce succès aux côtés de nos clients et de nos employés. La force et le soutien de nos sociétés mères, BNY et CIBC, ont joué un rôle déterminant pour nous aider à prendre de l'expansion, à innover et à offrir une valeur significative à nos clients. »

« Alors que nous célébrons cette réalisation importante, nous restons concentrés sur ce qui compte le plus : soutenir la réussite de nos clients », a déclaré Richard Anton, chef des services aux clients, CIBC Mellon. « Notre capacité à aider les clients à naviguer avec la complexité du contexte financier actuel reflète non seulement nos capacités, mais aussi de notre engagement à l'égard de l'amélioration continue. En combinant l'innovation centrée sur le client avec l'efficacité opérationnelle, nous sommes bien positionnés pour offrir encore plus de valeur dans les années à venir. »

Cette étape met en évidence le leadership de CIBC Mellon dans le secteur des services d'actifs, mais l'entreprise ne s'arrête pas là. Avec un engagement indéfectible à faire progresser ses capacités et à anticiper les besoins évolutifs de ses clients, CIBC Mellon s'engage à CIBC Mellon s'engage à continuer de jouer son rôle de partenaire de confiance pour les investisseurs institutionnels au Canada et ailleurs.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon sont offertes aux institutions et aux sociétés en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de services de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères et de trésorerie. Au 31 décembre, CIBC Mellon détenait plus de 3 000 milliards de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY qui, au 31 décembre 2024, avait 52 1000 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon.

Personne-ressource pour les médias :

Alexandra DeCata, Communications de l'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-6126, [email protected]

