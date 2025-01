TORONTO, le 13 janv. 2025 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui qu'elle améliore les opérations de comptabilité de fonds en utilisant ControliQ, une solution d'ActiveOps.

ActiveOps propose ses solutions spécialisées Decision Intelligence, qui ont pour but de fournir des données afin de favoriser l'efficacité et la prise de décision se rapportant aux fonctionnement des opérations. ControliQ, qui fait partie de sa gamme de produits, s'intéresse à la gestion de la performance opérationnelle et fournit des données fondées sur l'IA pour aider les équipes à améliorer leur productivité et à gérer leur capacité.

« La prise de décisions en temps réel est essentielle pour gérer des environnements dynamiques et à volume élevé. Nos solutions Decision Intelligence combinent à la fois l'Intelligence artificielle et les perspectives humaines pour accroître la productivité, ce qui permet un contrôle continu des ressources pour les aider à fonctionner de manière optimale, a souligné Spencer O'Leary, chef de la direction pour l'Amérique du Nord, ActiveOps. Nous sommes heureux d'appuyer des organisations comme CIBC Mellon au moment où celle-ci développe et innove ses opérations pour l'avenir. »

« Notre travail, qui est assujetti à des échéances très serrées dictées par le marché, doit être effectué pour nos clients à des moments précis de la journée, a déclaré Andrew Lam, vice-président adjoint, Comptabilité de fonds, CIBC Mellon. Dans un contexte où nous continuons à évoluer, à croître avec nos clients et à répondre plus rapidement à leurs besoins changeants, il est important que nous déterminions les capacités disponibles et que nous réagissions rapidement aux variations de la charge de travail afin de satisfaire aux exigences opérationnelles et d'offrir un service exceptionnel à nos clients. »

« ActiveOps nous a permis de mieux comprendre comment nous pouvons gérer plus efficacement notre capacité opérationnelle, ce qui nous aide à améliorer la performance opérationnelle et le service que nous offrons à nos clients, a déclaré [porte-parole de CIBC Mellon à confirmer]. L'expérience client de CIBC Mellon dépend essentiellement de l'engagement et de l'énergie de nos équipes. La capacité de renforcer rapidement les équipes en cas de hausse des activités nous aide à offrir une meilleure expérience aux employés en réduisant le nombre d'heures excédentaires, ce qui est une véritable solution gagnante pour nos clients et nos employés. »

Comme les investisseurs institutionnels continuent de confier davantage d'activités à CIBC Mellon, les solutions Decision Intelligence d'ActiveOps peuvent aider à utiliser davantage les données quantitatives pour améliorer la flexibilité opérationnelle et positionner la société afin de soutenir davantage d'investisseurs institutionnels à prendre de l'expansion et à faire croître leurs activités plus rapidement.

À propos d'ActiveOps

ActiveOps propose ses solutions spécialisées Decision Intelligence pour les opérations de service à l'échelle mondiale dans les secteurs bancaires, de l'assurance, des soins de santé et de services des processus opérationnels. En fournissant des données prédictives et prescriptives, nous aidons nos clients à prendre de meilleures décisions, plus rapidement.

Nos solutions de logiciels-services fondées sur l'IA aident les entreprises à en faire PLUS, en débloquant 20 % de capacité supplémentaire, en augmentant la productivité de 30 % et en générant une incidence importante sur les affaires, et ce, de façon rapide. Consultez activeops.com.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon sont offertes aux institutions et aux sociétés en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de services de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères et de trésorerie. Au 30 septembre 2024, CIBC Mellon administrait des actifs de plus de 2 900 milliards de dollars canadiens au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY qui, au 30 septembre 2024, avait 52 100 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous gestion. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

