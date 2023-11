Faire progresser la transformation numérique de Placements Mackenzie grâce à une solution de middle-office technologique de pointe de BNY Mellon

TORONTO, le 29 nov. 2023 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente avec la Société financière IGM Inc. (« IGM ») afin de fournir à Placements Mackenzie (« Mackenzie »), qui fait partie du groupe d'entreprises d'IGM, des capacités accrues en matière de gestion d'actifs grâce à OnCore, une solution de suivi de marché mondiale novatrice et moderne administrée par BNY Mellon.

Cette entente fait progresser la transformation numérique d'IGM au moyen d'une solution technologique de pointe liée à un éventail de fonctions de suivi de marché pour l'équipe de gestion des placements mondiaux de Mackenzie. Cette solution permettra de dégager des données et d'accélérer l'accès aux analyses tout au long du cycle de vie des placements. OnCore offrira aux professionnels des placements de Mackenzie une plateforme de suivi de marché véritablement mondiale, assortie d'une adaptabilité et d'une fonctionnalité accrues qui profiteront aux clients particuliers et institutionnels de Mackenzie. La plateforme sera intégrée aux applications commerciales actuelles de Mackenzie et aura la capacité de favoriser la croissance de l'entreprise.

« Nous sommes ravis de travailler avec CIBC Mellon pour continuer à faire progresser nos activités de gestion de placements et à produire de solides résultats pour nos clients », affirme Luke Gould, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. « Par l'adoption de la plateforme OnCore de BNY Mellon et de ses solutions de gestion de données, nos professionnels des placements bénéficieront d'un meilleur accès à l'information, d'outils et de souplesse qui leur permettront d'optimiser leurs décisions de placement. »

Dans le cadre du partenariat continu entre IGM et CIBC Mellon, IGM aura également accès à la plateforme de gestion de données Eagle de BNY Mellon, à Data Vault et aux services de gestion de données, ce qui lui permettra de consulter des données et des rapports analytiques de calibre mondial.

« La plateforme OnCore de suivi de marché de BNY Mellon devrait donner à la Société financière IGM de nouvelles capacités puissantes pour gérer des catégories d'actif diversifiées et complexes », ajoute Mark McKeon, chef des solutions de suivi de marché, BNY Mellon. « Cette harmonisation stratégique appuie l'engagement d'IGM à améliorer le bien-être financier des Canadiens, et nous nous réjouissons à l'idée d'offrir ces solutions. »

« Alors que nous célébrons une autre étape importante de notre parcours visant à aider la Société financière IGM à poursuivre la transformation de ses activités et de sa technologie, je suis enthousiaste de constater les avantages stratégiques et les possibilités d'innovation que cette collaboration élargie nous permettra de réaliser », souligne Mal Cullen, chef de la direction, CIBC Mellon. « Notre engagement commun à l'égard de l'excellence, de l'orientation client et de l'avancement technologique permet à IGM de poursuivre sur sa lancée dans le monde financier en constante évolution. »

À propos de CIBC Mellon

Au 30 septembre 2023, CIBC Mellon détenait plus de 2 400 milliards de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 30 septembre 2023, avait 45 700 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous gestion. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés. www.cibcmellon.com/fr/home.jsp

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier plan avec 183,3 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 octobre 2023. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients particuliers et institutionnels par l'intermédiaire de multiples canaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actifs mondial avec des bureaux partout au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Pékin. Mackenzie est membre de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, avec un actif total sous gestion et en conseil d'environ 250 milliards de dollars au 31 octobre 2023. Pour plus d'informations, visitez le site mackenzieinvestments.com.

BNY Mellon

Établie en 1784, BNY Mellon est la plus ancienne banque américaine et la première société cotée à la Bourse de New York (NYSE : BK). Aujourd'hui, BNY Mellon alimente les marchés financiers partout dans le monde au moyen de solutions complètes qui aident les clients à gérer leurs actifs financiers tout au long du cycle de vie des placements. Au 30 septembre 2023, BNY Mellon comptait 45 700 G$ d'actifs sous garde ou sous administration, et 1 800 G$ d'actifs sous gestion. BNY Mellon a été désignée comme étant l'une des entreprises les plus admirées au monde par le magazine FORTUNE et l'un des meilleurs milieux de travail pour les innovateurs par Fast Company. BNY Mellon est la marque d'entreprise de The Bank of New York Mellon Corporation. Pour en savoir plus, consultez le site www.bnymellon.com. Suivez-nous sur LinkedIn ou consultez notre salle de presse pour connaître les dernières nouvelles de la société.

