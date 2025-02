TORONTO, le 14 févr. 2025 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui que son centre d'appels de tenue des documents a obtenu le Sceau d'excellence DALBAR 2024 pour ses services de soutien téléphonique de pointe offerts aux professionnels de la finance. Cette distinction témoigne d'une autre année d'excellence pour les équipes des centres d'appels de CIBC Mellon, qui offrent un soutien essentiel aux conseillers en placement, aux investisseurs et aux parties prenantes sous-jacentes des institutions financières qui comptent sur les services de la société.

L'examen et l'analyse comparative réalisés par une tierce partie indépendante, DALBAR, confirment l'engagement de CIBC Mellon à offrir un service à la clientèle de grande qualité. Le Sceau d'excellence pour les services téléphoniques 2024 reconnaît la solide performance de CIBC Mellon par rapport aux autres centres de contact en Amérique du Nord.

« CIBC Mellon continue d'établir la référence en matière de service à la clientèle exceptionnel », a indiqué Shelley-Ann Eramo, directrice, DALBAR. « L'expertise de son équipe et son approche centrée sur le client permettent de faire constamment vivre une excellente expérience à l'appelant. Nos évaluateurs constatent depuis longtemps que les appelants de CIBC Mellon terminent souvent leur conversation plus satisfaits qu'ils ne l'avaient commencée, et la persistance de cette tendance témoigne du dévouement de l'équipe. »

« Nous sommes incroyablement fiers de recevoir ce prix une fois de plus », a confié Catherine Thrasher, cheffe des opérations, CIBC Mellon. « Notre équipe du centre d'appels demeure déterminée à offrir un service de premier ordre, en veillant à ce que les conseillers et les investisseurs reçoivent un soutien rapide, éclairé et réfléchi. »

« Tout le travail et le dévouement de notre équipe sont au cœur de cette réalisation, a affirmé Jim Whitaker, directeur général, Centre d'appels, CIBC Mellon. Cette reconnaissance souligne notre engagement à constamment dépasser les attentes des clients et à offrir une expérience de service exceptionnelle. »

À propos de DALBAR

DALBAR, Inc. est un chef de file indépendant pour ce qui est de l'évaluation, de l'audit et de la notation des fournisseurs de services financiers par rapport aux pratiques commerciales, à l'expérience des clients, à la qualité des produits et à l'excellence des services. Fondée en 1976, DALBAR a acquis la réputation de mener des recherches impartiales de pointe au sein du secteur.

Le prix d'expérience client de DALBAR est l'une des plus hautes distinctions dans le secteur des services financiers, récompensant les organisations qui respectent des normes rigoureuses fondées sur la recherche pour des interactions supérieures avec les clients.

Personne-ressource pour les médias :

Alexandra DeCata

Communications d'entreprise, CIBC Mellon

416 643-6126

[email protected]

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par BNY et la Banque CIBC. Les solutions de services de placement de CIBC Mellon, élaborées en étroite collaboration avec ses sociétés mères, comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères et de trésorerie.

Au 31 décembre 2024, CIBC Mellon détenait plus de 3 000 milliards de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fondations et d'institutions financières mondiales qui investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau de BNY qui, au 31 décembre 2024, avait 52 100 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous administration.

CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. « CIBC Mellon » désigne la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et la Compagnie Trust CIBC Mellon.

SOURCE CIBC Mellon