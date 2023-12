TORONTO et VANCOUVER, BC, le 4 déc. 2023 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui qu'elle a été choisie pour fournir des services d'administration de fonds à Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. (Leith Wheeler). Cette annonce vient renforcer la relation de longue date axée sur l'administration des actifs et les services de garde qu'entretient CIBC Mellon avec Leith Wheeler.

Leith Wheeler est un gestionnaire de valeur indépendant, axé sur le client, qui représente une clientèle nationale de clients privés, d'institutions et de conseillers en placement.

« Nous sommes heureux de l'expansion de notre partenariat avec Leith Wheeler qui remonte à plus de 25 ans. Cette collaboration témoigne de notre engagement commun à l'égard de la résilience et de l'innovation, souligne Ash Tahbazian, chef des services aux clients, CIBC Mellon. Dans le contexte actuel où les choses changent rapidement, nous comprenons la valeur pour nos clients de la garde des actifs et de l'amélioration de la gestion et de l'administration des fonds au moyen de services de traitement, de surveillance et de mesure des données. En tirant parti de notre présence à l'échelle mondiale et de notre expertise locale, nous visons à offrir des analyses et des solutions pour toutes les étapes du cycle de vie des placements à des gestionnaires de valeur comme Leith Wheeler. »

« Notre collaboration avec CIBC Mellon marque une étape importante dans la réalisation de nos objectifs stratégiques, souligne Cecilia Wong, chef des services financiers chez Leith Wheeler. L'impartition de ces fonctions nous aidera à mieux composer avec les difficultés du marché et à améliorer notre capacité à offrir un service exceptionnel à nos clients. Le soutien local offert par l'équipe de CIBC Mellon à Vancouver nous permettra de tirer parti de l'expertise et des ressources sur le terrain. »

À propos de Leith Wheeler

Leith Wheeler gère plus de 23 milliards de dollars pour des clients privés, des fondations, des fonds de dotation, des communautés autochtones, des conseillers, des régimes de retraite et d'autres clients institutionnels à l'échelle du Canada. Fondée en 1982, Leith Wheeler demeure une entreprise indépendante détenue par ses employés qui offre à ses clients des produits de placement structurés et de valeur, un haut niveau d'intégrité et un service qui accorde toujours la priorité aux intérêts des clients. Sur le plan culturel, l'entreprise accorde une grande importance à la philanthropie et au développement communautaire. Elle offre chaque année son temps et ses ressources pour soutenir des dizaines d'initiatives dans les domaines des soins de santé, de l'éducation, des sports et des arts partout au Canada. Son équipe d'analystes et de gestionnaires de portefeuille publie aussi régulièrement des documents de réflexion sur des sujets importants liés aux placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.leithwheeler.com.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société de placement canadienne qui aide des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada à gérer leurs actifs financiers pendant l'ensemble du cycle de vie des placements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. En date du 30 septembre 2023, CIBC Mellon détenait plus de 2 400 milliards de dollars canadiens d'actifs gérés. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 30 septembre 2023, avait 45 700 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous gestion. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour en savoir plus, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard des questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez le site cibcmellon.com.

Personne-ressource pour les médias :

Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-6126, [email protected]

Personne-ressource pour les médias :

Mike Wallberg, vice-président principal, Marketing et communications, Leith Wheeler, 604 683-3391, [email protected]

SOURCE CIBC Mellon

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-6126, [email protected]; Personne-ressource pour les médias : Mike Wallberg, vice-président principal, Marketing et communications, Leith Wheeler, 604 683-3391, [email protected]