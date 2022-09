TORONTO, le 16 sept. 2022 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui qu'elle a été choisie pour fournir des solutions de services d'actifs, y compris la garde, la comptabilité institutionnelle, les services d'unitisation, les services de traitement et de règlement des devises étrangères et l'accès aux données d'information sur les investissements par l'intermédiaire de la plateforme NEXEN® au Centre de cancérologie Princess Margaret (Princess Margaret Cancer Foundation, PMCF). Le PMCF permet à Future Care Now de lever des fonds qui accélèrent la recherche sur le cancer, l'éducation et les soins cliniques dont bénéficient les patients du Centre de cancérologie Princess Margaret, du Canada et du monde entier.

« L'un de nos principaux domaines d'intérêt est d'offrir une efficacité opérationnelle en optimisant l'utilisation de nos ressources dans nos efforts de collecte de fonds », a déclaré John Anzin, vice-président, Finances, Centre de cancérologie Princess Margaret. « Avoir CIBC Mellon comme fournisseur, avec sa connaissance du secteur, ses plateformes évolutives et éprouvées, couplées à ses équipes expérimentées de services aux clients, nous permet de nous concentrer sur nos compétences essentielles, de continuer à remplir notre mission principale et de renforcer l'impact des fonds des donateurs. Dès le début, l'équipe de CIBC Mellon a démontré son engagement à comprendre nos exigences opérationnelles uniques. »

« Nous sommes heureux d'accueillir le Centre de cancérologie Princess Margaret en tant que client et nous sommes impatients de soutenir leurs besoins opérationnels et de garde en matière d'investissement », a déclaré Darlene Claes-Mckinnon, directrice générale, Gestion des relations, CIBC Mellon et co-chef du segment des propriétaires d'actifs de l'entreprise. « Les propriétaires d'actifs et les organismes à but non lucratif canadiens sont soumis à une pression croissante pour obtenir des résultats plus solides pour les parties prenantes alors qu'ils s'efforcent de remplir leur mission principale, d'atteindre leurs objectifs, d'accroître la transparence et de démontrer leur efficacité. Nous sommes impatients de soutenir l'optimisation des données de PMCF et de mettre en place notre technologie évolutive pour habiliter et rationaliser leurs opérations d'investissement. »

À propos du Centre de cancérologie Princess Margaret

Situé à Toronto, en Ontario, le Centre de cancérologie Princess Margaret a été fondé en 1982. Le Centre de cancérologie Princess Margaret est considéré comme un chef de file mondial dans les domaines du cancer, de la recherche sur les cellules souches, des traitements guidés par image et du développement de programmes de survie des patients.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon s'engage à aider les investisseurs institutionnels canadiens et les investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada pour administrer leurs actifs financiers tout au long du cycle de vie des investissements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services d'investissement avisés au nom de fonds d'investissement, de régimes de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. En date du 30 juin 2022, CIBC Mellon comptait plus de 2,3 trillions de dollars canadiens d'actifs administrés. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 30 juin 2022, avait 43 trillions de dollars américains d'actifs sous garde et/ou administrés. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez www.cibcmellon.com.

