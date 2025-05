Première liaison d'Air Canada à destination de Naples , en Italie

Les vols sans escale Montréal- Naples sont assurés quatre jours par semaine

Ces vols s'ajoutent aux vols sans escale du transporteur à destination de Rome , Milan et Venise

MONTRÉAL, le 17 mai 2025 /CNW/ - Le premier vol de la toute dernière liaison internationale d'Air Canada au départ de Montréal a atterri ce matin à Naples, la ville-porte de la côte amalfitaine, en Italie. Ce vol marque ainsi l'inauguration du tout premier service de la société aérienne vers cette destination, et de la quatrième liaison sans escale entre le Canada et l'Italie.

« Nous sommes très heureux d'inaugurer une nouvelle liaison sans escale entre le Canada et Naples, une nouvelle destination pittoresque dans le réseau mondial d'Air Canada, et notre quatrième sur le marché italien, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président - Fret, d'Air Canada. Que ce soit pour la beauté de la côte amalfitaine ou pour les ruines de Pompéi à proximité, ce nouveau service au départ de notre plaque tournante transatlantique à Montréal rendra encore plus facile pour notre clientèle l'exploration de tout ce que Naples et le sud de l'Italie ont à offrir. Cette nouvelle liaison unit deux grandes villes, mais elle renforce aussi le lien entre deux pays formidables. »

« Desservant le marché italien depuis 2005, Air Canada demeure inébranlable dans son engagement à favoriser le tourisme et à relier les familles et les entreprises du Canada et de l'Italie. Cet été, nous sommes fiers d'offrir à notre clientèle une gamme d'options encore plus vaste, avec jusqu'à 39 vols hebdomadaires et plus de 13 000 places par semaine au départ du Canada et à destination de Naples, Rome, Milan et Venise », a conclu M. Galardo.

« Je suis heureuse de célébrer le lancement de cette nouvelle liaison sans escale entre Montréal et Naples, deux villes dynamiques et historiques, a commenté Elissa Goldberg, ambassadrice du Canada en Italie. Elle représente plus qu'un simple vol entre deux destinations; il s'agit d'une passerelle qui consolide un lien déjà robuste entre le Canada et l'Italie, notamment en renforçant davantage notre collaboration en matière de commerce, d'innovation, d'éducation, de culture et plus encore. J'ai hâte de voir comment ce pont transatlantique contribuera à générer des idées, à renforcer nos collectivités et à établir des liens toujours plus serrés entre nous. »

Horaire

Vol Départ Arrivée Jours d'exploitation Dates d'exploitation

en 2025 AC882 Montréal 19:35 Naples 09:40 +1 jour Mar., mer., ven., sam. Du 16 mai au 24 oct. AC883 Naples 11:35 Montréal 14:45 Mer., jeu., sam., dim. Du 17 mai au 25 oct.

Visitez le site aircanada.com pour réserver vos billets afin d'aller déguster de la délicieuse pizza et savourer des espressos à Naples!

Les vols seront assurés par un 787 Dreamliner de Boeing, fleuron du parc aérien d'Air Canada. Les clients peuvent choisir parmi trois classes de service, soit la classe économique, la classe Économique Privilège et la classe Signature Air Canada, qui leur permet de profiter d'un confort et d'une commodité supérieurs dans une cabine exclusive, de spacieux fauteuils entièrement inclinables, d'un service personnalisé, de repas gastronomiques et d'une franchise de bagages supplémentaire, ainsi que d'un accès aux services prioritaires à l'aéroport.

Voyage à l'étranger en vue?

Visitez notre portail Prêts à voyager d'Air Canada pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Les clients sont responsables de vérifier s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée gouvernementales. Ils doivent notamment détenir les documents de voyage, les visas et les certificats de santé obligatoires appropriés, et respecter tous les autres critères d'admissibilité correspondant aux vols pour lesquels ils font l'achat de billets.

SOURCE Air Canada

Renseignements : [email protected]