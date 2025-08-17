Le syndicat des agents de bord exhorte ses membres à refuser de se présenter au travail

MONTRÉAL, le 17 août 2025 /CNW/ - Air Canada a annoncé qu'elle a suspendu son plan de reprise limitée de vols d'Air Canada et d'Air Canada Rouge aujourd'hui après que le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a illégalement ordonné à ses membres de défier la directive du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) de retourner au travail. Le transporteur aérien reprendra ses vols à compter de demain soir.

Logo de Air Canada (Groupe CNW/Air Canada)

Le 16 août 2025, toutes les activités d'Air Canada et d'Air Canada Rouge ont été suspendues en raison d'une grève du SCFP. Conformément à la directive du gouvernement du Canada, le CCRI a ordonné la reprise de nos activités, et a enjoint à tous nos agents de bord de retourner au travail. Cette décision a mis fin à la fois à la grève du SCFP et au lock-out d'Air Canada imposé en retour. Environ 240 vols qui devaient être exploités à compter de cet après-midi sont désormais annulés. Normalement, ces deux transporteurs exploitent 700 vols par jour.

Les clients dont les vols sont annulés seront avisés. Il leur est fortement déconseillé de se rendre à l'aéroport à moins d'avoir des vols confirmés auprès d'autres transporteurs aériens. Air Canada offrira des options aux clients dont les vols sont annulés, notamment un remboursement complet ou un crédit pour un voyage futur. Le transporteur offrira également aux clients de nouvelles réservations auprès d'autres transporteurs, bien que la capacité soit actuellement limitée en raison de la période de pointe estivale.

Les vols d'Air Canada Express exploités par Jazz ou PAL continuent d'être assurés normalement.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

