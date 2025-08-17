Les vols reprendront ce soir et augmenteront progressivement au cours des prochains jours

MONTRÉAL, le 17 août 2025 /CNW/ - Air Canada a annoncé son intention de reprendre ses vols aujourd'hui après que le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) a donné suite à une directive de l'honorable Patty Hajdu, ministre fédérale de l'Emploi et de la Famille, renvoyant les négociations contractuelles entre la compagnie aérienne et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) à un arbitrage exécutoire des intérêts définitif. La directive, prise en vertu de l'article 107 du Code canadien du travail, et l'ordonnance du CCRI mettent fin à la grève chez Air Canada qui a entraîné la suspension de plus de 700 vols.

Air Canada (Groupe CNW/Air Canada)

Le CCRI a ordonné à Air Canada de reprendre ses activités aériennes et à tous les agents de bord d'Air Canada et d'Air Canada Rouge de reprendre leurs fonctions au plus tard à 14 h 00 HE le 17 août 2025. Le CCRI a également ordonné que la durée de la convention collective entre Air Canada et le SCFP, qui a expiré le 31 mars 2025, soit prolongée pour inclure la période commençant le 1er avril 2025 et se terminant le jour où la nouvelle convention collective entre les parties entrera en vigueur. Le CCRI a également imposé un arbitrage définitif et exécutoire pour régler les questions en suspens de la convention collective. La procédure d'arbitrage sera examinée dans les jours et les semaines à venir.

Comme la compagnie aérienne avait arrêté ses opérations et suspendu ses vols à 1h30 HE le 16 août, les appareils et les équipages ne sont pas positionnés adéquatement par rapport à l'horaire. La reprise des opérations commencera immédiatement, et les premiers vols seront opérés ce soir, mais Air Canada prévoit qu'il faudra plusieurs jours avant que ses opérations ne reviennent à la normale. Au cours de ce processus, certains vols seront annulés au cours des sept à dix prochains jours, jusqu'à ce que l'horaire soit stabilisé. Air Canada regrette profondément les désagréments causés à ses clients.

Informations pour les clients

Les clients dont les vols ont été annulés, qui n'ont pas voyagé et qui n'ont pas accepté un remboursement ou un crédit pour un voyage futur seront informés et recevront un nouvel itinéraire. Air Canada recommande fortement à ses clients de ne pas se rendre à l'aéroport à moins d'avoir une réservation confirmée et que leur vol soit indiqué comme devant opérer (vérifiez le statut de votre vol sur www.aircanada.com ou sur notre application mobile avant de vous rendre à l'aéroport). Les clients sont également invités à utiliser les outils en libre-service, car les temps d'attente au centre d'appel devraient rester élevés pendant la période de reprise progressive.

En vertu du Règlement sur la protection des passagers aériens du Canada, les clients au Canada ne peuvent prétendre à une indemnisation pour les vols retardés ou annulés, les repas, les hôtels ou autres frais accessoires dans des situations indépendantes de la volonté du transporteur, telles qu'un conflit de travail. Air Canada informera dans tous les cas les passagers de leurs droits en vertu des règles applicables si leur vol est annulé ou retardé et se conformera à ses obligations réglementaires.

