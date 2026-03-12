Chute d'une machine agricole sur une personne en autorité de l'entreprise Ferme Holdream inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

LÉVIS, QC, le 12 mars 2026 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à une personne en autorité de l'entreprise Ferme Holdream inc., le 27 juin 2025, dans un champ de maïs à Saint-Honoré-de-Shenley. L'enquête a permis de déterminer que la personne en autorité est décédée à la suite de la chute d'un épandeur à engrais porté à l'arrière d'un tracteur.

La CNESST estime que cet accident aurait pu être évité, notamment si :

une méthode de contrôle des énergies avait été appliquée préalablement à l'intervention;

une inspection générale du tracteur et de ses composantes avait été effectuée afin d'en détecter l'usure excessive, en particulier au niveau de l'attelage trois points;

les composantes usées avaient été remplacées au moment de la constatation de l'usure.

Écrasé sous l'épandeur

Le jour de l'accident, la personne en autorité se trouvait dans le champ de maïs de l'entreprise. Avec des collègues, il devait épandre de l'engrais à l'aide d'un tracteur. À la suite d'une réparation sur le tirant de relevage de l'attelage trois points du tracteur, il a effectué une vérification préalable à sa remise en service. Il s'est penché sous le cadre de protection situé sous l'échelle de l'épandeur. Soudainement, le côté gauche de l'épandeur a chuté sur lui. Les secours ont été appelés sur les lieux, où le décès a été constaté.

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

En raison de l'usure excessive des filets de la tige filetée inférieure et de la chape du tirant de relevage gauche de l'attelage trois points du tracteur, l'ensemble se découple soudainement sous la charge de l'épandeur et chute sur la victime.

L'absence de supports de l'épandeur, autre que l'attelage trois points du tracteur, au moment où la victime effectue une vérification en dessous de la machine, l'expose à un danger d'écrasement en cas de défaillance.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés à l'utilisation de machinerie agricole et l'intervention sous une charge, des solutions existent, notamment :

mettre en application une méthode de contrôle des énergies dangereuses visant précisément à maintenir les équipements en place et éviter qu'ils tombent;

respecter les directives du manuel du fabricant des machineries agricoles et assurer la formation adéquate sur leur utilisation;

inspecter la machinerie agricole afin de détecter les anomalies, comme l'usure excessive des pièces, notamment les composantes de l'attelage trois points.

Suivis de l'enquête

Le rapport d'enquête sera distribué aux associations sectorielles paritaires, aux gestionnaires de mutuelles de prévention, aux partenaires ainsi qu'aux associations d'employeurs ou de travailleurs pouvant être concernées par cette enquête. Il sera également diffusé dans les établissements d'enseignement concernés.

