Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture 2026 - Des milieux de travail sains et sécuritaires : une responsabilité partagée

QUÉBEC, le 11 mars 2026 /CNW/ - L'Union des producteurs agricoles (UPA) et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) unissent leurs voix afin de souligner la Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture, qui se déroulera du 15 au 21 mars 2026. Il s'agit d'une occasion de réitérer l'importance de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de proposer des pratiques concrètes pour des milieux toujours plus sains et sécuritaires dans les entreprises agricoles du Québec.

Le cœur de notre campagne

En cette Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture, il faut faire de la prévention et de la prise en charge des risques psychosociaux un pilier de la culture d'entreprise, et c'est la raison pour laquelle nous en faisons le cœur de notre campagne 2026!

Les risques psychosociaux peuvent prendre différentes formes et affecter la santé des individus, le climat de travail et la cohésion, notamment. Que l'on parle de harcèlement ou de violence sous toutes leurs formes ou encore d'événements potentiellement traumatiques, il est important d'agir en amont. Les prévenir, c'est agir pour éviter des situations graves. Mettre en place des procédures claires, former les travailleurs et travailleuses, miser sur une communication ouverte, donner une voix aux travailleurs dans les décisions qui les concernent, respecter les capacités de chaque individu et nourrir un climat de confiance et de respect permet de réduire ces risques.

La prévention repose sur une responsabilité partagée. Les employeurs, les travailleuses et les travailleurs ont tous un rôle à jouer, notamment en participant activement à l'identification et à l'élimination des risques psychosociaux. Ce processus est encadré par le Règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement, qui soutient une démarche collective appuyée par des mesures durables.

Les risques psychosociaux peuvent entraîner des répercussions humaines et organisationnelles importantes. C'est pourquoi investir dans des milieux de travail sains profite à tout le monde. Alors que les entreprises y gagnent en productivité, les travailleurs et travailleuses peuvent évoluer dans un environnement où leur bien‑être est soutenu et valorisé. Des pratiques de prévention cohérentes et pérennes contribuent ainsi à un mieux‑être global et à des équipes engagées.

Des activités partout au Québec

Dans le cadre de la Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture, l'UPA présentera deux Webinaires :

Les risques psychosociaux

17 mars 2026

Animé par une conseillère en santé psychologique de la CNESST

Les mécanismes de participation et de prévention

20 mars 2026

Animé par une conseillère en prévention de la CNESST

De plus, cette semaine marque le début des activités de prévention qui se dérouleront en cours d'année dans les différentes régions du Québec. Il est possible de s'informer auprès d'une fédération régionale de l'UPA pour plus de détails.

Des outils et de l'information sur la prévention en agriculture sont aussi disponibles sur la page Agriculture du site Web de la CNESST et sur la page Santé, sécurité et mieux-être de l'UPA.

Citations

« Cette campagne sur les risques psychosociaux est un outil important pour sensibiliser la population. Elle veut démontrer les effets potentiellement graves du harcèlement psychologique, de la violence et de tout autre comportement néfaste de ces risques, autant sur la personne qui les subit que sur l'entreprise. Il est donc essentiel de les prévenir en amont. Il n'y a qu'une seule façon de réussir à contrer cette problématique : travailler ensemble sur ces questions et rendre nos milieux toujours plus sains et sécuritaires pour tous et toutes. »

- Jean Boulet, ministre du Travail, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie

« En agriculture, comme dans tous les secteurs d'activité, chaque membre de l'équipe contribue à la qualité de l'environnement de travail et à la réussite de l'exploitation. Agir en amont pour prévenir les risques psychosociaux et favoriser des milieux de travail sains, c'est investir directement dans la sécurité et le bien-être des productrices et producteurs, des travailleuses et travailleurs agricoles, ainsi que dans la pérennité de nos fermes. »

- Stéphanie Levasseur, première vice-présidente générale de l'UPA

« La santé psychologique est un dossier majeur qui interpelle l'ensemble des acteurs des milieux de travail. On constate d'ailleurs que c'est un sujet qui prend de plus en plus de place dans l'espace public. Il est essentiel de s'en préoccuper en poursuivant nos actions d'information et de sensibilisation. La CNESST, avec ses partenaires comme l'UPA, veut faire en sorte que les travailleuses, travailleurs et employeurs prennent conscience que leurs paroles et leurs gestes ont un impact sur les autres. »

- Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST

