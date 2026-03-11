Décès d'un travailleur de l'entreprise Les Toitures Prestige entreprise familiale inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

MONTRÉAL, le 11 mars 2026 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant entraîné le décès d'un travailleur de Les Toitures Prestige entreprise familiale inc., le 7 mai 2025, sur un chantier de réfection du toit en pente d'une résidence unifamiliale. L'enquête a permis de déterminer que le travailleur est décédé d'une chute libre de plus de 6 mètres, notamment en raison d'une méthode de travail déficiente.

La CNESST estime que cet accident aurait pu être évité si la liaison d'arrêt de chute du travailleur n'avait pas été retirée pour l'étape de finition des travaux.

Utilisation inadéquate des mesures de protection individuelle d'arrêt de chute

Le jour de l'accident, le travailleur se trouvait dans l'arrondissement Saint-Laurent, à Montréal, pour remplacer le revêtement en bardeaux d'une maison de deux étages. Pour ce faire, le travailleur et son collègue ont installé les ancrages d'un système d'arrêt de chute et les cordons d'assujettissement (liaison d'arrêt de chute), puis ils y ont relié leur harnais de sécurité, qu'ils ont conservé pour la majeure partie des travaux. Avant que l'étape de finition ne soit amorcée, les ancrages du système d'arrêt de chute ont été retirés. Le travailleur, qui était en position accroupie sur un versant encombré, a perdu l'équilibre en se levant, est tombé et a fait une chute de plus de 6 mètres jusqu'au sol.

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Le travailleur, qui terminait des travaux sur une toiture encombrée, a fait une chute libre de 6 mètres après avoir retiré sa liaison d'arrêt de chute.

Une méthode de travail déficiente, combinée à une absence de formation, a entraîné une utilisation inadéquate des mesures de protection d'arrêt de chute.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de travaux sur une toiture, il est possible de mettre en place certaines mesures, dont les suivantes :

Lorsque les travailleurs sont exposés à un danger de chute de plus de 3 m, l'employeur doit installer des garde-corps pour empêcher la chute. Si ce n'est pas possible, il doit s'assurer que les travailleurs utilisent, selon la hiérarchie des moyens de prévention, une protection contre les chutes.

S'assurer que le moyen de protection retenu (collectif ou individuel) est maintenu pour toute la durée de l'exposition au risque de chute.

Maintenir une aire de travail et une zone de déplacement libres de toute obstruction.

Suivis de l'enquête

Le rapport d'enquête sera distribué aux associations sectorielles paritaires, aux gestionnaires de mutuelles de prévention, aux partenaires ainsi qu'aux associations d'employeurs ou de travailleurs pouvant être concernés par cette enquête. Il sera également diffusé dans les établissements de formation offrant les programmes d'études en charpenterie-menuiserie et en pose de revêtements de toiture.

Rapport d'enquête

Dessins techniques | Source : CNESST

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité liées aux chutes de hauteur : Fiche tolérance zéro | Chutes de hauteur

