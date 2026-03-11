Le Grand Rendez-vous de la CNESST à Québec : un événement phare pour le monde du travail!

QUÉBEC, le 11 mars 2026 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est fière de convier tous les acteurs du monde du travail à l'édition printanière du Grand Rendez-vous (GRVQ), qui se tiendra le 6 mai prochain au Centre des congrès de Québec!

Reconnu comme un événement phare pour le monde du travail, le GRVQ débutera en force avec la conférence d'ouverture gratuite animée par Dominick Gauthier, ancien athlète olympique, entraîneur de champions olympiques, analyste et chroniqueur. Intitulée Oser l'excellence, cette conférence portera sur les façons simples et efficaces d'optimiser le potentiel de chacun et d'atteindre l'excellence.

Une programmation riche et diversifiée

Plusieurs activités seront proposées tout au long de la journée.

Le colloque comprendra 8 conférences et 3 ateliers animés par des experts et portera sur des sujets d'actualité pertinents pour les milieux de travail, notamment la culture SST, la médiation comme outil de résolution des conflits, la sécurité des signaleurs routiers et des signaleurs de chantier, la jurisprudence en matière de santé psychologique au travail, la prévention des risques psychosociaux, les obligations et les bonnes pratiques concernant les risques chimiques sous le nouveau régime SST ainsi que les bases de l'équité salariale.

En outre, plus de 110 exposants présenteront des solutions destinées aux entreprises et aux organisations. Des spécialistes de la CNESST seront également sur place.

Les étoiles de la prévention à l'honneur

La 20e Cérémonie nationale des Grands Prix de la CNESST se déroulera durant la pause du dîner dans le cadre du Grand Rendez-vous.

Cette célébration, ouverte à toutes et à tous, sera l'occasion de mettre en lumière l'engagement et les réalisations de plus d'une quarantaine d'organisations finalistes qui contribuent à rendre leur milieu de travail toujours plus juste, équitable, sain et sécuritaire.

Au total, dix prix seront décernés dans les cinq catégories du concours.

Inscrivez-vous sans plus attendre!

Joignez-vous aux centaines d'employeurs, de travailleuses et de travailleurs qui se réuniront pour découvrir les nouvelles tendances, les innovations et les meilleures pratiques en matière de travail. Profitez de cette occasion pour échanger avec des professionnels et des spécialistes et pour acquérir des outils concrets afin d'améliorer les milieux de travail au Québec.

Pour vous inscrire et pour en savoir plus sur le Grand Rendez-vous de la CNESST, édition Québec 2026, visitez la page Web de l'événement.

S'outiller. Prévenir.

Soutenir les milieux de travail en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail est l'objectif premier de la CNESST. Lieu privilégié de réseautage et d'apprentissage, tant pour les employeurs que pour les travailleuses et travailleurs, le Grand Rendez-vous de la CNESST a acquis une solide réputation qui en fait la référence en matière de travail au Québec.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web et suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

Source : CNESST

Direction générale des communications

Téléphone : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail