/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
05 févr, 2026, 07:01 ET
QUÉBEC, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Matane-Matapédia et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Éducation, Pascal Bérubé, ainsi que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé, Joël Arseneau, tiendront un point de presse, le jeudi 5 février 2026 à 8h20.
Sujets: Actualité du jour
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Le 5 février 2026
|
HEURE :
|
8h20
|
LIEU :
|
Salle Bernard-Lalonde (1.131)
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
Partager cet article