AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois

Nouvelles fournies par

Aile parlementaire du Parti Québécois

04 févr, 2026, 18:01 ET

QUÉBEC, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Matane-Matapédia et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Éducation, Pascal Bérubé, ainsi que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé, Joël Arseneau, tiendront un point de presse, le jeudi 5 février 2026 à 8h20.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE :

Le 5 février 2026

HEURE :

8h20

LIEU :

Salle Bernard-Lalonde (1.131)
Hôtel du Parlement
Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]

Profil de l'entreprise

Aile parlementaire du Parti Québécois