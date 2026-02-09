AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois

Aile parlementaire du Parti Québécois

09 févr, 2026, 18:31 ET

QUÉBEC, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti Québécois en matière de Justice, Pascal Paradis, ainsi que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé, Joël Arseneau, tiendront un point de presse, le mardi 10 février 2026 à 10h30.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE :

Le 10 février 2026


HEURE :

10h30


LIEU :  

Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]

