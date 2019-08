Christine Sinclair, A&W Canada et la Société canadienne de la sclérose en plaques ont eu un grand succès lors du Rendez-vous A&W pour stopper la SP

Le jeudi 22 août, A&W a tenu son Rendez-vous A&W pour stopper la SP dans ses restaurants établis à l'échelle du Canada - soit plus de 970 établissements - et a remis à l'occasion 2 $ à la Société canadienne de la sclérose en plaques pour chaque Teen Burger TM vendu. La 11 e campagne annuelle du Rendez-vous A&W pour stopper la SP a incité toute une nation à manifester sa générosité en offrant son soutien aux Canadiens touchés par la SP, dont plus de 77 000 sont atteints de cette maladie.

Christine Sinclair -- capitaine de l'équipe nationale féminine de soccer du Canada, qui a participé à trois reprises aux Jeux olympiques, et porte-parole du Rendez-vous A&W pour stopper la SP -- connaît très bien l'impact de la SP sur la qualité de vie des personnes atteintes de cette maladie. Avant sa naissance, sa mère Sandi, qui a aussi été son entraîneuse de soccer durant son enfance, a elle-même reçu un diagnostic de SP.

« Ma troisième participation en tant que capitaine de l'équipe du Rendez-vous A&W pour stopper la SP aura été des plus mémorables, puisque l'événement a incité les Canadiens à contribuer à la collecte de plus de 2 millions de dollars au profit de la Société canadienne de la SP », affirme Christine Sinclair. « Ma mère m'a toujours encouragée à dépasser mes limites et à prendre part à la lutte menée contre la sclérose en plaques, et le seul fait de voir autant de Canadiens se rallier à la cause, année après année, nourrit en moi l'immense espoir qu'un jour on trouvera un remède. »

Le Canada affiche l'un des plus hauts taux de SP du monde. En moyenne, 11 Canadiens reçoivent un diagnostic de SP chaque jour, et les femmes sont trois fois plus susceptibles que les hommes d'être atteintes de cette maladie chronique. Les fonds recueillis lors de la campagne du Rendez-vous A&W pour stopper la SP seront d'une grande utilité, puisqu'ils serviront à financer des travaux de recherche de calibre international, des programmes et des services destinés aux Canadiens touchés par la SP, ainsi que des activités de défense des droits et des intérêts visant à améliorer la qualité de vie de ces personnes.

« Notre 11e Rendez-vous A&W pour stopper la SP a connu le plus grand succès à ce jour. Le seul fait de permettre d'amasser plus de 2 millions de dollars pour appuyer les initiatives de la Société canadienne de la SP est une immense réussite dont tous les Canadiens devraient être fiers », affirme Susan Senecal, présidente-directrice générale des Services alimentaires A&W du Canada Inc. « Chaque année, nos exploitants et employés de restaurants s'investissent de tout cœur auprès de leur collectivité pour démontrer qu'ensemble, nous pouvons changer la vie des gens touchés par la SP, et le résultat de cette année en est la preuve! »

Le jour du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, Christine Sinclair s'est jointe à Susan Senecal et à Pamela Valentine, présidente et chef de la direction de la Société canadienne de la SP, pour participer à des festivités en compagnie d'invités, d'employés et de bénévoles dans divers restaurants A&W d'un bout à l'autre du pays. Des centaines de bénévoles et d'ambassadeurs de la Société canadienne de la SP ont également visité des restaurants A&W d'un océan à l'autre pour sensibiliser les Canadiens à la SP et les informer sur les façons dont ils peuvent contribuer à changer le cours des choses au profit des gens touchés par cette affection.

La SP est une maladie complexe et imprévisible qui touche le système nerveux central et se manifeste différemment d'une personne à l'autre. Parmi les symptômes les plus courants de cette affection figurent la fatigue, les étourdissements, la faiblesse musculaire, les troubles de la sensibilité, l'altération de la vision, les changements d'humeur et les troubles de la fonction cognitive. La SP est l'une des maladies neurologiques les plus répandues parmi les jeunes adultes du Canada. La cause de la SP n'a toujours pas été élucidée et, à ce jour, il n'existe aucun remède contre cette affection, mais les chercheurs en apprennent chaque jour un peu plus sur la sclérose en plaques.

En 11 ans, la campagne annuelle du Rendez-vous A&W pour stopper la SP a permis d'amasser plus de 15 millions de dollars, ce qui fait d'A&W la plus importante entreprise qui, dans le cadre d'un événement unique, s'engage chaque année à collecter des fonds au profit de la Société canadienne de la SP. Pour la septième année consécutive, c'est un restaurant A&W établi à Grande Prairie, en Alberta qui a recueilli le plus de fonds au pays dans le cadre de la campagne de cette année, soit plus de 60 000 $ jusqu'à présent.

« La campagne annuelle du Rendez-vous A&W pour stopper la SP est devenue l'une des plus importantes initiatives de collecte de fonds que nous menons en partenariat. Nous ne cessons d'être impressionnés par la compassion et le soutien dont font preuve l'ensemble des Canadiens, qui se mobilisent d'un bout à l'autre du pays en vue de bâtir un monde sans SP », affirme Pamela Valentine, présidente et chef de la direction de la Société canadienne de la SP. « Nous tenons à remercier tous les gens qui se sont rendus dans un restaurant A&W pour acheter un Teen BurgerTM ou qui ont fait un don afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des Canadiens touchés par la SP. »

À propos de la campagne du Rendez-vous A&W pour stopper la SP

Le jeudi 22 août s'est tenu le Rendez-vous A&W pour stopper la SP, soit l'ensemble des célébrations qui marquaient la fin de la campagne du même nom. La 11e campagne annuelle du Rendez-vous A&W pour stopper la SP a débuté le lundi 22 juillet, alors que les Canadiens étaient invités à aider les personnes touchées par la SP en arrondissant le montant de leur facture dans les restaurants A&W - où ils pouvaient aussi déposer leur monnaie dans des chopes prévues à cet effet - ou en se rendant à rendezvoussp.ca pour faire un don en ligne.

À propos des Services alimentaires A&W du Canada Inc.

Services alimentaires A&W du Canada Inc. constitue la chaîne de restaurants de burgers à service rapide la plus ancienne et à la croissance la plus rapide du Canada. L'entreprise est une propriété canadienne à 100 %, et A&W représente l'une des marques les plus fortes au sein de l'industrie canadienne des services alimentaires. A&W est la seconde chaîne de restaurants de burgers en importance au pays avec plus de 970 restaurants d'un océan à l'autre. Pour plus de renseignements, visitez le site aw.ca . Trouvez A&W sur Instagram , Facebook , Twitter et YouTube .

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la sclérose en plaques

Le Canada affiche l'un des plus hauts taux de SP du monde. Cette maladie chronique souvent invalidante cible le système nerveux central, qui comprend le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. La SP est l'une des maladies neurologiques les plus répandues parmi les jeunes adultes du Canada. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP offre des programmes et des services aux personnes atteintes de SP et à leur famille, et elle se porte à la défense de leurs droits. Elle finance de plus la recherche visant à améliorer la qualité de vie des gens atteints de SP, voire à guérir cette maladie. Pour faire un don à la Société de la SP ou pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.

Dialoguez en ligne avec la collectivité de la SP : retrouvez la Société de la SP sur Instagram , Facebook et Twitter !

Note du rédacteur : Le restaurant A&W de votre localité, une section de la Société canadienne de la SP ou d'autres partenaires du Rendez-vous A&W pour stopper la SP pourraient vous faire parvenir d'autres détails sur la campagne.

