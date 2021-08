VANCOUVER, BC, le 31 août 2021 /CNW/ - L'heure est arrivée de célébrer une nouvelle particulièrement savoureuse, un Teen Burger™ A&W à la fois! Le 13e Rendez-vous A&W pour stopper la SP, organisé en partenariat avec la Société canadienne de la sclérose en plaques, a en effet permis de recueillir 1,4 million de dollars en faveur des personnes atteintes de sclérose en plaques (SP).

Le jeudi 19 août, l'ensemble des restaurants A&W du Canada se sont mobilisés pour faire du Rendez-vous A&W pour stopper la SP de cette année une réussite incontestée. Ce jour-là, pour chaque Teen Burger™ vendu au Canada, A&W a fait don de 2 $ à la Société canadienne de la sclérose en plaques. En 13 ans, cette initiative a permis de recueillir plus de 17 millions de dollars, ce qui en fait la plus importante collecte de fonds annuelle organisée par une entreprise au profit de la Société canadienne de la SP. Cette collecte de fonds annuelle est chère aux franchisés A&W de tout le pays, un grand nombre d'entre eux n'ayant pas hésité à se surpasser pour recueillir ces fonds indispensables et accroître la sensibilisation au Rendez-vous A&W pour stopper la SP, tant le jour de l'événement que lors de la campagne qui a précédé ce dernier.

L'appui incomparable de Christine Sinclair

Pour la cinquième année consécutive, Christine Sinclair, médaillée d'or aux Jeux olympiques et capitaine de l'équipe nationale féminine de soccer du Canada, a participé au Rendez-vous A&W pour stopper la SP en l'honneur de sa mère, Sandi, qui a reçu un diagnostic de SP il y a plus de 30 ans. Christine a expliqué dans quelle mesure la SP concerne l'ensemble des Canadiens - et pas seulement les personnes qui en sont atteintes - en précisant que la famille, les amis et la collectivité de ces dernières sont, eux aussi, touchés par cette maladie. Elle connaît personnellement les répercussions de cette maladie sur le quotidien des gens qui en sont atteints et sait ce que c'est que de vivre avec un proche qui est aux prises avec la SP. Une fois encore, Christine a invité les Canadiens à se joindre à elle pour recueillir des fonds et accroître la sensibilisation à cette maladie en vue de soutenir le travail de la Société canadienne de la SP, qui œuvre en faveur d'un monde sans sclérose en plaques.

« Parce que j'ai vu de mes propres yeux ce que signifie le fait de vivre avec la sclérose en plaques et tout ce que cela implique, je me consacre corps et âme à servir cette cause », déclare Christine Sinclair. « Cela représente beaucoup pour moi de faire équipe avec A&W et la Société canadienne de la SP pour une cinquième année consécutive et de participer au Rendez-vous A&W pour stopper la SP, en l'honneur de ma mère. Personnellement, je pense qu'il est d'une importance capitale de recueillir des fonds et de sensibiliser les gens à la SP afin de soutenir les personnes qui, comme ma mère, vivent avec cette maladie. Je suis extrêmement reconnaissante envers les Canadiens pour leur appui continu et leur enthousiasme à l'égard de cette campagne! »

La sclérose en plaques au Canada : des faits alarmants

Le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde, et plus de 90 000 Canadiens sont atteints de cette maladie. La SP est une maladie complexe et imprévisible qui touche le système nerveux central et se manifeste différemment d'une personne à l'autre. Parmi les symptômes les plus courants de la SP figurent la fatigue, les étourdissements, la faiblesse musculaire, les troubles de la sensibilité, l'altération de la vision, les changements d'humeur et les troubles de la fonction cognitive.

En moyenne, douze Canadiens reçoivent un diagnostic de SP chaque jour, et il s'agit de la maladie neurologique la plus commune chez les jeunes adultes du Canada. Soixante pour cent des adultes qui reçoivent un diagnostic de SP ont entre 20 et 49 ans, et les femmes sont trois fois plus susceptibles d'être atteintes de cette maladie que les hommes. La cause de la SP n'a toujours pas été élucidée et, à ce jour, il n'existe aucun remède contre cette maladie. Les chercheurs en apprennent cependant chaque jour un peu plus à son sujet.

« Chaque année, le Rendez-vous A&W pour stopper la SP nous permet de recueillir des fonds et de sensibiliser les gens à la sclérose en plaques d'un bout à l'autre du Canada, et l'événement de cette année n'a pas fait exception. Le temps et les efforts qu'ont investis nos franchisés afin de faire de la campagne 2021 un franc succès sont particulièrement motivants et me donnent encore plus hâte à la tenue de l'événement dans les années à venir », affirme Susan Senecal, présidente-directrice générale des Services alimentaires A&W du Canada Inc. « Le fait que nos restaurants aient amassé collectivement plus de 1,4 million de dollars est incroyable. Un grand merci à tout le Canada d'avoir surpassé toutes nos attentes. »

« Le 13e Rendez-vous A&W pour stopper la SP tire à sa fin, et nous sommes enchantés des résultats obtenus cette année et de ce qu'ils signifient pour notre organisme et les personnes atteintes de SP », se réjouit Pamela Valentine, présidente et chef de la direction de la Société canadienne de la SP. « Au cours des 13 dernières années, notre partenariat continu avec A&W a représenté une aide cruciale quant au travail que nous effectuons pour bâtir un monde sans SP. Année après année, nous sommes inspirés par le nombre de Canadiens qui s'unissent autour de cette cause afin de recueillir des fonds et de faire mieux connaître la Société canadienne de la SP. »

À propos d'A&W

A&W est fière d'être une entreprise canadienne, entièrement détenue et exploitée par des intérêts canadiens, et l'une des marques les plus dignes de confiance au pays. En tant que chef de file du secteur de la restauration rapide, nous sommes convaincus que choisir des ingrédients simples, savoureux et produits avec soin est la bonne chose à faire. Notre marque, nos restaurants et nos employés sont connus comme des innovateurs qui favorisent et embrassent le changement. Nous servons les Canadiens d'un océan à l'autre dans plus de 1 000 restaurants. Pour plus d'information, visitez le aw.ca.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde. En moyenne, douze Canadiens reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). On la considère comme une maladie épisodique, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société canadienne de la SP procure du soutien et de l'information aux personnes qui ont la SP ou qui sont touchées par cette maladie et elle défend les droits et les intérêts de ces gens. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d'un monde sans SP. Pour obtenir plus d'information sur la sclérose en plaques ou sur la Société canadienne de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays atteintes de SP et leurs proches, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.

Dialoguez en ligne en vous joignant à la collectivité de la SP. Retrouvez la Société canadienne de la SP sur Twitter et Instagram ou abonnez-vous à sa page Facebook .

