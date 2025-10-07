HALIFAX, NS, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) présentera les résultats financiers du troisième trimestre 2025 le vendredi 7 novembre 2025.

Voici les détails.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE SUR LE BÉNÉFICE DU TROISIÈME TRIMESTRE 2025

Colin Copp, président et chef de la direction, et Gary Osborne, chef des Affaires financières, présenteront les résultats du troisième trimestre et répondront aux questions des analystes. Les médias pourront accéder à cette conférence en mode écoute seulement.

Date : Vendredi 7 novembre 2025

Heure : 10 h (HA) | 9 h (HE)

Par téléphone : Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide d'un opérateur, vous

pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone à

https://emportal.ink/3H6HmFv. Vous recevrez alors un appel automatisé

instantané.



Vous pouvez aussi composer le 1 888 699-1199 pour qu'un opérateur vous

connecte à la conférence. Veuillez prévoir 10 minutes pour vous y connecter

de cette manière.

Par webdiffusion audio : https://app.webinar.net/yJ2QxyORmj8

En rattrapage : Vous pourrez écouter la conférence en rattrapage, sans frais, à compter

d'environ deux heures après celle-ci et jusqu'à minuit (HE) le

14 novembre 2025 au 1 888 660-6345. Code d'accès : 29417# (touche dièse).



www.chorusaviation.com

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Demande de renseignements des médias: [email protected]