Chorus Aviation Inc. Présentera Les Résultats Financiers Du Troisième Trimestre 2025 Le 7 Novembre 2025
07 oct, 2025, 10:00 ET
HALIFAX, NS, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) présentera les résultats financiers du troisième trimestre 2025 le vendredi 7 novembre 2025.
Voici les détails.
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE SUR LE BÉNÉFICE DU TROISIÈME TRIMESTRE 2025
Colin Copp, président et chef de la direction, et Gary Osborne, chef des Affaires financières, présenteront les résultats du troisième trimestre et répondront aux questions des analystes. Les médias pourront accéder à cette conférence en mode écoute seulement.
|
Date :
|
Vendredi 7 novembre 2025
|
|
Heure :
|
10 h (HA) | 9 h (HE)
|
|
Par téléphone :
|
Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide d'un opérateur, vous
|
|
|
Vous pouvez aussi composer le 1 888 699-1199 pour qu'un opérateur vous
|
|
Par webdiffusion audio :
|
|
En rattrapage :
|
Vous pourrez écouter la conférence en rattrapage, sans frais, à compter
|
Demande de renseignements des médias: [email protected]
