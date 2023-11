Points saillants financiers du troisième trimestre de 2023

Un résultat net de 17,1 millions de dollars, en baisse de 6,4 millions de dollars d'un trimestre à l'autre.

Un bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires* de 12,1 millions de dollars, en baisse de 19,1 millions de dollars d'un trimestre à l'autre.

Un bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires* de 0,06 $ par action ordinaire, de base, en baisse de 0,09 $ d'un trimestre à l'autre.

Un BAIIA ajusté* de 113,1 millions de dollars, en baisse de 10,2 millions de dollars d'un trimestre à l'autre.

Des flux de trésorerie disponibles* de 113,7 millions de dollars, en baisse de 36,2 millions de dollars d'un trimestre à l'autre.

Une amélioration du ratio de levier financier*, qui est passé de 4,4 au 31 décembre 2022 à 3,6 au 30 septembre 2023.

HALIFAX, NS, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre de 2023.

« Au cours du trimestre, Chorus a réalisé des progrès constants en ce qui a trait à la réalisation de ses objectifs de désendettement, ce qui lui a permis d'obtenir de bons résultats sur le plan du BAIIA ajusté et des flux de trésorerie disponibles, lesquels ont contribué à la réduction de son levier financier. Je suis heureux de constater que nous demeurons en bonne voie d'obtenir des résultats qui correspondent à nos prévisions générales pour 2023 », a déclaré Colin Copp, président et chef de la direction de Chorus Aviation Inc. « Notre équipe a été en mesure de maintenir rigoureusement le cap sur l'amélioration des paramètres fondamentaux de nos principales activités, tout en relevant les défis macro-économiques qui touchent notre secteur. Au cours du troisième trimestre, Chorus a généré des flux de trésorerie d'exploitation de 164,3 millions de dollars et des flux de trésorerie disponibles de 113,7 millions de dollars, tout en se rapprochant de sa cible en matière de ratio de levier financier, ce dernier s'établissant à 3,6 comparativement à 4,4 à la fin de 2022. Si le résultat a baissé d'un trimestre à l'autre, cette baisse était attribuable principalement à la baisse prévue des produits de location consécutive aux ventes d'actifs réalisées en 2022 et à la prise en compte recouvrements au titre des réclamations de clients l'an dernier. Nous demeurons en bonne posture en ce qui concerne notre stratégie globale. »

« Le secteur des services d'aviation régionale continue d'afficher de bons résultats. Nous sommes heureux que Jazz ait conclu avec ses pilotes une convention collective modifiée qui tient compte de l'évolution de la rémunération des pilotes. C'est un développement positif qui permettra de renforcer son bassin de pilotes, ses capacités de formation et sa capacité globale », a ajouté M. Copp. « Un an et demi après l'acquisition de Falco, nous sommes toujours optimistes quant aux perspectives du secteur de la location d'appareils régionaux et quant à notre capacité de conserver notre position de chef de file dans ce secteur. L'équipe de Falco fait figure de leader dans le secteur de la location d'appareils destinés au secteur de l'aviation régionale. Au cours du trimestre, elle a réalisé dix‑sept[1] opérations relativement au portefeuille d'appareils, y compris des achats d'appareils assortis de baux et des placements d'appareils inactifs au moyen de baux et de prolongations de baux. Nous poursuivons également des entretiens constructifs avec nos principaux investisseurs au sujet du lancement du Fonds III. »

_______________________________ [*] Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR, des ratios non conformes aux PCGR ou des mesures financières supplémentaires qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. Pour de plus amples informations à ce sujet, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué.

Renouvellement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Chorus a également annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu l'approbation de la Bourse de Toronto (la « TSX ») en ce qui concerne le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« OPRCNA »). Selon les documents déposés auprès de la TSX, Chorus peut racheter aux fins d'annulation au plus 15 160 372 actions avec droit de vote variable de catégorie et/ou actions à droit de vote de catégorie B (collectivement, les « actions »), représentant 10 % du flottant des actions au 6 novembre 2023, calculé conformément aux règles de la TSX.

Les administrateurs et les membres de la direction de Chorus sont d'avis que pendant la durée de l'OPRCNA, le cours des actions peut ne pas refléter adéquatement leur valeur. En conséquence, le rachat d'actions aux fins d'annulation effectué par Chorus peut constituer un investissement avantageux pour Chorus et une utilisation judicieuse de ses fonds disponibles.

En date du 6 novembre 2023, Chorus comptait 193 873 204 actions émises et en circulation, dont 151 603 722 actions constituaient le flottant total des actions. Les rachats effectués aux termes de l'OPRCNA seront effectués sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX et/ou des systèmes canadiens de négociation parallèle, au cours en vigueur au moment du rachat, conformément aux règles de la TSX et aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Un jour de bourse donné, Chorus ne rachètera pas plus de 75 688 actions, soit 25 % du volume quotidien moyen des opérations pour le semestre clos le 31 octobre 2023 (ce qui correspond à 302 752 actions), sauf si les rachats sont effectués conformément aux dispenses relatives aux achats de blocs aux termes des règles de la TSX. Les rachats aux termes de l'OPRCNA renouvelée peuvent débuter le 14 novembre 2023 et se termineront à la date à laquelle Chorus a racheté le nombre maximal d'actions autorisé aux termes de l'OPRCNA ou le 13 novembre 2024, selon la première éventualité.

__________________________ [1] Ce chiffre ne tient pas compte des opérations prévues aux termes de lettres d'intention supplémentaires ni des activités courantes qui n'ont pas encore abouti.

Dans le cadre du renouvellement de l'OPRCNA, Chorus a renouvelé son régime de rachat automatique de titres (le « régime ») avec son courtier désigné en vue de faciliter le rachat d'actions aux termes du régime pendant la période de validité de l'OPRCNA et au cours de certaines périodes d'interdiction d'opérations prédéterminées, sous réserve de certains paramètres quant au prix et au nombre d'actions. Le régime entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'OPRCNA renouvelée et prendra fin au même moment que l'OPRCNA, sauf s'il y est mis fin à une date antérieure conformément aux modalités du régime. En dehors de ces périodes d'interdiction prédéterminées, les actions peuvent également être rachetées au gré de la direction, sous réserve des lois applicables. Chorus peut modifier ou suspendre le régime ou y mettre fin, mais uniquement si elle ne détient aucune information non publique importante, et la décision de modifier ou de suspendre le régime ou d'y mettre fin ne saurait en aucun cas être prise pendant une période d'interdiction des opérations prédéterminée. Le régime constitue un « régime automatique » pour les besoins de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable et il a été examiné par la TSX.

Le renouvellement de l'OPRCNA fait suite à la conclusion de la précédente OPRCNA, qui prend fin le 13 novembre 2023. Aux termes de la précédente OPRCNA, Chorus était autorisée à racheter au plus 15 928 236 actions aux fins d'annulation. Du 14 novembre 2022 au 8 novembre 2023, Chorus a racheté 9 177 784 actions par l'intermédiaire de la TSX, à un prix moyen pondéré de 3,25 $ par action. Aucune garantie ne peut être donnée quant au nombre d'actions qui seront acquises par Chorus dans le cadre de l'OPRCNA renouvelée. Les actions rachetées par Chorus dans le cadre de l'OPRCNA seront annulées.

Le 29 mars 2023, la direction de Chorus a organisé une journée des investisseurs au cours de laquelle elle a mentionné que, selon elle, la valeur intrinsèque des actions était de 5,50 $ par action ce jour‑là. Des informations connexes, y compris la méthode d'évaluation et les hypothèses sous-jacentes utilisées par la direction, sont disponibles sur le site Web de Chorus à l'adresse www.chorusaviation.com.

Sommaire du troisième trimestre

Au cours du troisième trimestre de 2023, Chorus a déclaré un BAIIA ajusté de 113,1 millions de dollars, en baisse de 10,2 millions de dollars par rapport au troisième trimestre de 2022.

Le BAIIA ajusté du secteur LAR s'est établi à 56,1 millions de dollars, en baisse de 13,7 millions de dollars par rapport au troisième trimestre de 2022. Cette baisse découle principalement de la diminution de 8,6 millions de dollars des produits de location attribuable à la vente en 2022 d'un appareil détenu en propriété exclusive, aux sommes totalisant 7,9 millions de dollars récupérées aux termes des réclamations dans le cadre de la faillite de Virgin Australia, et à une diminution de 2,7 millions de dollars des gains nets réalisés à la vente d'actifs; cette baisse étant elle-même contrebalancée par l'augmentation des produits de location tirés par suite de la reconduction de baux d'appareils, par la comptabilisation d'indemnités de fin de bail totalisant 4,1 millions de dollars et par la hausse du taux de change du dollar américain.

Le BAIIA ajusté du secteur STAR s'est établi à 62,3 millions de dollars, en hausse de 0,3 million de dollars par rapport au troisième trimestre de 2022.

Le BAIIA ajusté de l'entreprise s'est établi à (5,3) millions de dollars, en hausse de 3,2 millions de dollars par rapport au troisième trimestre de 2022. Cette progression est attribuable à ce qui suit :

une diminution de 2,0 millions de dollars de la rémunération fondée sur des actions en conséquence d'une baisse du cours des actions ordinaires, contrebalancée par la variation de la juste valeur du swap sur rendement total;

une diminution des charges administratives générales attribuable à la baisse des honoraires professionnels, des salaires, des avantages sociaux et des frais de déplacement.

Le résultat net ajusté s'est établi à 21,4 millions de dollars pour le trimestre, en baisse de 20,2 millions de dollars par rapport au troisième trimestre de 2022. Ce recul est attribuable à ce qui suit :

la diminution susmentionnée de 10,2 millions de dollars du BAIIA ajusté;

une augmentation de 4,9 millions de dollars de la dotation aux amortissements, principalement attribuable aux dépenses d'investissement engagées en 2022 à l'égard d'un appareil dont le bail a été reconduit, ainsi qu'à la variation de l'amortissement prévu de certains appareils;

une augmentation de 4,3 millions de dollars de la charge d'impôt sur le résultat;

une variation de 2,4 millions de dollars du résultat de change net. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

une diminution de 1,8 million de dollars de la charge d'intérêts nette, principalement attribuable au rachat des débentures à 6,00 % en décembre 2022, partiellement contrebalancée par l'intérêt sur la facilité de crédit d'exploitation.

Le résultat net a diminué de 6,4 millions de dollars par rapport au troisième trimestre de 2022, principalement en raison de ce qui suit :

la diminution susmentionnée de 20,2 millions de dollars du résultat net ajusté;

une hausse de 25,7 millions de dollars des provisions pour dépréciation;

une hausse de 5,9 millions de dollars de la charge d'impôts sur des éléments ajustés. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

les revenus de 29,9 millions de dollars au titre du régime de retraite à prestations déterminées;

une variation de 9,0 millions de dollars du résultat de change latent net;

une diminution de 5,1 millions de dollars des coûts liés à la reprise de possession d'appareils loués;

une diminution de 1,2 million de dollars des coûts liés au programme de départ des employés.

Sommaire de l'exercice à ce jour

Chorus a déclaré un BAIIA ajusté de 341,9 millions de dollars pour 2023, en hausse de 30,4 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Le BAIIA ajusté du secteur STAR s'est établi à 175,0 millions de dollars, en hausse de 23,0 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette progression est attribuable principalement à l'augmentation de 33,5 millions de dollars des produits de location, elle-même principalement attribuable à la prise en compte des produits de location de Falko pour quatre mois de plus qu'au cours de l'exercice précédent, à la hausse des produits de location tirés d'appareils dont le bail a été reconduit, à la libération d'indemnités de fin de bail de 4,1 millions de dollars et à une augmentation du taux de change du dollar américain. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par la baisse de 15,0 millions de dollars des produits de location attribuable à la vente, en 2022, d'un appareil détenu en propriété exclusive, et aux sommes totalisant 10,9 millions de dollars récupérées au titre de réclamations présentées dans le cadre des faillites de Virgin Australia et d'Aeromexico.

Le BAIIA ajusté du secteur STAR s'est établi à 188,0 millions de dollars, en hausse de 6,7 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette progression est attribuable à ce qui suit :

une augmentation de 7,0 millions de dollars des autres produits, principalement attribuable à une progression des produits tirés par Voyageur des ventes de pièces et des services de MRR, contrebalancée par une diminution des vols à forfait;

une augmentation de 3,2 millions de dollars des produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC, principalement attribuable à la hausse du taux de change du dollar américain, contrebalancée par une variation des tarifs de location de certains appareils. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

une diminution de 2,3 millions de dollars des marges fixes à recevoir aux termes de contrats;

une diminution de 2,2 millions de dollars des dépenses capitalisées au titre des travaux de maintenance et de révision importants sur des appareils détenus en propriété;

une augmentation des charges administratives générales attribuable à l'augmentation des activités.

Le BAIIA ajusté de l'entreprise s'est établi à (21,1) millions de dollars, en hausse de 0,7 million de dollars par rapport à la période correspondante de 2022. Cette progression est attribuable à ce qui suit :

une diminution de 2,9 millions de dollars de la rémunération fondée sur des actions en conséquence d'une baisse du cours des actions ordinaires, contrebalancée par la variation de la juste valeur du swap sur rendement total. Cette diminution a été partiellement contrebalancée par ce qui suit :

une hausse des charges administratives générales attribuable à l'augmentation des honoraires professionnels, des salaires, des avantages sociaux et des frais de déplacement.

Le résultat net ajusté s'est établi à 77,8 millions de dollars, en baisse de 9,2 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Ce résultat est attribuable principalement à ce qui suit :

une augmentation de 22,3 millions de dollars de la dotation aux amortissements, principalement attribuable à Falko, aux dépenses d'investissement engagées en 2022 à l'égard d'un appareil dont le bail a été reconduit, ainsi qu'à la variation de l'amortissement prévu de certains appareils;

une augmentation de 12,5 millions de dollars de la charge d'impôt sur le résultat;

une variation de 3,1 millions de dollars du résultat de change net;

une augmentation de 2,2 millions de dollars de la charge d'intérêts nette, principalement attribuable à l'intérêt sur la dette à long terme prise en charge dans le cadre de l'acquisition de Falko et au prélèvement sur la facilité de crédit d'exploitation, partiellement contrebalancée par le rachat des débentures à 6,00 % en décembre 2022 et par la comptabilisation des produits liés à l'abandon de la comptabilité de couverture sur un swap de taux d'intérêt. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

par la comptabilisation des produits liés à l'abandon de la comptabilité de couverture sur un swap de taux d'intérêt. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit : l'augmentation susmentionnée de 30,4 millions de dollars du BAIIA ajusté;

la diminution de 0,6 million de dollars de la juste valeur de placements.

Le résultat net s'est établi à 69,5 millions de dollars, en hausse de 63,4 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette progression est attribuable principalement à ce qui suit :

une variation de 34,4 millions de dollars du résultat de change net;

les revenus de 29,9 millions de dollars au titre du régime de retraite à prestations déterminées;

une diminution de 12,2 millions de dollars des coûts liés à la reprise de possession d'appareils loués;

une diminution de 10,4 millions de dollars de la provision pour pertes de crédit liée à la restructuration;

une baisse de 8,5 millions de dollars des frais de services de consultation stratégique;

une diminution de 1,3 million de dollars des coûts liés au programme de départ des employés. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

la diminution susmentionnée de 9,2 millions de dollars du résultat net ajusté;

une hausse de 18,9 millions de dollars de la charge d'impôts sur des éléments ajustés,

une augmentation de 5,2 millions de dollars des provisions pour dépréciation.

Analyse financière consolidée

Le tableau qui suit présente le rendement de Chorus pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2023 comparativement au trimestre et à la période de neuf mois clos le 30 septembre 2022. Il porte sur les résultats d'exploitation consolidés de Chorus et fournit de l'information financière sur les secteurs opérationnels de Chorus.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos le 30 septembre Période de neuf mois close le 30 septembre 2023 2022 Variation Variation 2023 2022 Variation Variation $ $ $ % $ $ $ %

















Produits d'exploitation 447 596 421 326 26 270 6,2 1 259 623 1 156 049 103 574 9,0 Charges d'exploitation 386 439 355 791 30 648 8,6 1 081 179 1 040 388 40 791 3,9

















Résultat d'exploitation 61 157 65 535 (4 378) (6,7) 178 444 115 661 62 783 54,3 Charge d'intérêts nette (25 081) (26 875) 1 794 (6,7) (74 191) (72 034) (2 157) 3,0 Profit (perte) de change (3 179) (9 766) 6 587 (67,4) 3 535 (27 758) 31 293 (112,7) Profit lié aux immobilisations corporelles 3 -- 3 100,0 13 156 (143) (91,7) (Perte) profit sur la juste valeur des placements (50) 224 (274) (122,3) 2 441 (573) 3 014 (526,0)

















Résultat avant impôt sur le résultat 32 850 29 118 3 732 12,8 110 242 15 452 94 790 613,4 Charge d'impôt sur le résultat (15 702) (5 557) (10 145) (182,6) (40 757) (9 387) (31 370) 334,2

















Résultat net 17 148 23 561 (6 413) (27,2) 69 485 6 065 63 420 1 045,7 Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle 553 1 938 (1 385) (71,5) 2 310 2 377 (67) (2,8) Résultat net attribuable aux actionnaires 16 595 21 623 (5 028) (23,3) 67 175 3 688 63 487 1 721,4 Dividendes sur les actions privilégiées déclarés (8 799) (8 563) (236) 2,8 (26 486) (13 989) (12 497) 89,3 Résultat attribuable aux actionnaires ordinaires 7 796 13 060 (5 264) (40,3) 40 689 (10 301) 50 990 (495,0)

















BAIIA ajusté1) 113 126 123 353 (10 227) (8,3) 341 930 311 504 30 426 9,8 BAI ajusté1) 32 477 48 446 (15 969) (33,0) 109 311 105 981 3 330 3,1 Résultat net ajusté1) 21 440 41 686 (20 246) (48,6) 77 840 87 016 (9 176) (10,5)

1) Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR, des ratios non conformes aux PCGR ou des mesures financières supplémentaires qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. Pour de plus amples informations à ce sujet, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué.





Perspectives

(Se reporter à la rubrique « Information prospective » ci‑après)

La capacité de Jazz demeure restreinte par le maintien de la forte demande de pilotes dans l'ensemble du secteur. Au cours des 12 derniers mois, plus de 300 capitaines ou pilotes admissibles au grade de capitaine de Jazz ont rejoint Air Canada en vertu du programme de mobilité des pilotes existant, et d'autres pilotes ont rejoint d'autres grandes sociétés aériennes. Au cours de cette même période, Jazz a recruté et formé plus de 300 copilotes et elle continue d'observer une réserve importante de nouveaux pilotes potentiels. Le 1er septembre 2023, Jazz et l'Air Line Pilots Association, qui représente les pilotes de Jazz, ont conclu une convention collective modifiée qui tient compte de l'évolution de la rémunération des pilotes.

Jazz s'attend à ce que le transfert de pilotes à Air Canada se poursuive à court terme.

Le CAC prévoit des frais fixes pour Jazz, indépendamment du nombre d'heures de vol. En conséquence, les variations du nombre d'heures de vol ne devraient pas avoir d'incidence sur les résultats de Jazz.

Falko continue d'avoir des discussions constructives au sujet de son nouveau fonds (le Fonds III) avec ses principaux investisseurs dans le Fonds II et d'autres investisseurs. Chorus continue d'étudier les possibilités de vendre les appareils dans lesquels Falko détient une participation exclusive ou une participation majoritaire afin de promouvoir la mise en œuvre de sa stratégie de location reposant sur des actifs limités.

Chorus dispose des éléments clés pour exécuter avec succès sa stratégie de transition vers un modèle de location reposant sur des actifs limités tout en faisant croître ses activités contractuelles de gestion de fonds et son secteur STAR. Ces éléments clés comprennent :

un résultat tiré des activités de base solide et prévisible en provenance du secteur STAR, offrant une possibilité d'expansion vers des secteurs d'activité connexes et complémentaires;

d'importants actifs du secteur de l'aviation détenus en propriété exclusive ou majoritaire qui peuvent être monétisés pour réduire la dette et générer un rendement pour nos actionnaires ordinaires tout en nous procurant des fonds pour améliorer la croissance et le profil de rendement de l'entreprise au fil du temps par le biais d'investissements relutifs;

le potentiel de croissance des séries de fonds de Falko à partir desquelles Chorus peut générer des rendements attrayants par le biais de frais de gestion d'actifs, de rendements sur les coinvestissements et de paiements incitatifs.

Le modèle de location reposant sur des actifs limités permettra à Chorus d'accroître la portée de ses activités de location en coinvestissant dans des fonds gérés par Falko aux côtés d'investisseurs en actions tiers, tout en diminuant son exposition au risque grâce à une utilisation moindre du financement par emprunt avec recours. À mesure que Chorus effectuera la transition vers un modèle de location reposant sur des actifs limités, les ventes d'actifs généreront des flux de trésorerie disponibles pouvant être utilisés pour saisir des occasions d'investissement relutives et/ou pour générer un rendement pour les actionnaires ordinaires. Dans le cadre de cette transformation reposant sur des actifs limités, Chorus vise ce qui suit :

Ventes d'actifs du secteur de l'aviation : Chorus a l'intention de vendre de manière opportune les appareils détenus en propriété exclusive ou majoritaire du secteur LAR, notamment dans le cadre de la liquidation de sa participation de 67,45 % dans Ravelin Holdings LP, d'ici le dixième anniversaire de l'établissement du Fonds I (en 2025). Au 30 septembre 2023, Ravelin Holdings LP détenait une participation dans 39 appareils d'une valeur comptable nette de 386,5 millions de dollars américains assortis d'une dette garantie de 193,7 millions de dollars américains. À mesure que des actifs seront vendus, les produits connexes tirés de la location d'appareils dans le secteur LAR subiront une diminution qui sera partiellement annulée par une baisse de la dotation aux amortissements et des frais de service de la dette et par les produits tirés des fonds gérés par Falko.

: Chorus a l'intention de vendre de manière opportune les appareils détenus en propriété exclusive ou majoritaire du secteur LAR, notamment dans le cadre de la liquidation de sa participation de 67,45 % dans Ravelin Holdings LP, d'ici le dixième anniversaire de l'établissement du Fonds I (en 2025). Au 30 septembre 2023, Ravelin Holdings LP détenait une participation dans 39 appareils d'une valeur comptable nette de 386,5 millions de dollars américains assortis d'une dette garantie de 193,7 millions de dollars américains. À mesure que des actifs seront vendus, les produits connexes tirés de la location d'appareils dans le secteur LAR subiront une diminution qui sera partiellement annulée par une baisse de la dotation aux amortissements et des frais de service de la dette et par les produits tirés des fonds gérés par Falko. Réduction du levier financier : Chorus prévoit que son ratio de levier financier s'établira entre 2,5 et 3,5 d'ici le 31 décembre 2024, compte tenu de la nature contractuelle des revenus de Chorus, du remboursement d'emprunts amortissables et des ventes d'actifs prévues. Les sommes affectées à la réduction du niveau d'endettement varieront d'un trimestre à l'autre en fonction du moment et du montant des ventes d'actifs.

: Chorus prévoit que son ratio de levier financier s'établira entre 2,5 et 3,5 d'ici le 31 décembre 2024, compte tenu de la nature contractuelle des revenus de Chorus, du remboursement d'emprunts amortissables et des ventes d'actifs prévues. Les sommes affectées à la réduction du niveau d'endettement varieront d'un trimestre à l'autre en fonction du moment et du montant des ventes d'actifs. Croissance : Chorus a l'intention d'accroître le nombre de fonds gérés par Falko et d'étendre le secteur STAR vers des secteurs connexes et complémentaires de services aériens spécialisés.

Les prévisions de Chorus pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 sont les suivantes :

(non audités) Secteurs consolidés (en milliers de dollars canadiens) De À

$ $





Produits d'exploitation1)2) 1 500 000 1 700 000 BAIIA ajusté1)3) 410 000 450 000 BAI ajusté1)3) 135 000 165 000 Ratio de levier financier1)3) 3,6x 4,0x Flux de trésorerie disponibles3)4) 260 000 330 000







1) Les prévisions du secteur LAR pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 sont les suivantes : les produits d'exploitation devraient s'établir entre 250,0 millions de dollars et 275,0 millions de dollars, le BAIIA ajusté devrait s'établir entre 210,0 millions de dollars et 235,0 millions de dollars et le BAI ajusté devrait s'établir entre 50,0 millions de dollars et 60,0 millions de dollars. 2) Les produits à coûts contrôlables et les coûts refacturés devraient s'établir entre 0,95 milliard de dollars et 1,1 milliard de dollars, inclus dans les produits d'exploitation et les dépenses. 3) Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR, des ratios non conformes aux PCGR ou des mesures financières supplémentaires qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. Pour de plus amples informations à ce sujet, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué. 4) Les flux de trésorerie disponibles comprennent les revenus au titre du régime de retraite à prestations déterminées provenant de l'engagement d'Air Canada de rembourser à Jazz l'incidence de 29,9 millions de dollars des nouvelles échelles salariales des pilotes sur les passifs au titre du régime de retraite à prestations déterminées.

Principales hypothèses économiques pour 2023 :

Il est prévu que la clôture du Fonds III aura lieu après la fin de l'année 2023. Le Fonds III devrait comporter i) des engagements en capital d'au moins 500,0 millions de dollars américains et ii) des frais de gestion et des conditions économiques semblables à ceux des fonds antérieurs de Falko.

Le résultat prévisionnel est calculé en fonction des produits de location aux termes des contrats de location en vigueur et des produits prévisionnels tirés de la location d'appareils et des frais de gestion d'actifs. Les produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC et la marge fixe à recevoir devraient s'établir respectivement à 110,0 millions de dollars américains et à 63,0 millions de dollars américains en 2023 (2022 : 114,5 millions de dollars américains et 66,3 millions de dollars américains, respectivement).

Des ventes d'actifs d'environ 50,0 millions de dollars américains à 100,0 millions de dollars américains en 2023, avec un ratio prêt/valeur s'établissant entre 50 % et 60 %, généreront un produit net de 25,0 millions de dollars américains à 50,0 millions de dollars américains. Tout dépendant du moment où elles sont réalisées, d'importantes ventes d'actifs en 2023 pourraient faire diminuer les produits tirés du secteur LAR.

Les prévisions sont effectuées en fonction d'un taux de change de 1,00 $ US = 1,30 $ CA pour 2023 utilisé pour convertir en dollars canadiens les produits exprimés en dollars américains.

En raison des attentes relatives aux remboursements, le montant brut des créances du secteur LAR, qui découlent principalement d'allègements de frais de location1), pourrait diminuer par rapport au solde de 111,1 millions de dollars américains au 30 septembre 2023 et s'établir entre 100,0 millions de dollars américains et 105,0 millions de dollars américains d'ici la fin de 2023.

Le risque du secteur LAR lié au montant des créances au titre des paiements de contrats de location reportés est partiellement atténué par des sûretés détenues totalisant environ 17,9 millions de dollars américains (17,1 millions de dollars américains au 31 décembre 2022).

1) Après l'éclosion de la pandémie de COVID‑19, le secteur LAR a reçu des demandes de bon nombre de ses clients pour une certaine forme d'allègement temporaire des frais de location tandis qu'ils faisaient face à une réduction sans précédent de la demande pour le transport aérien de passagers. Aux termes d'ententes d'allègement des frais de location, dont certaines prévoient une prolongation de la durée du bail, la période de remboursement des montants reportés coïncide généralement avec les prolongations de la durée des baux.

Dépenses d'investissement

En 2023, les dépenses d'investissement devraient s'établir ainsi :

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Prévus pour 20231) Réels Période de neuf

mois close le

30 septembre 2023 Exercice clos le

31 décembre 2022

$

$ $ Dépenses d'investissement, compte non tenu des achats d'appareils 17 000 à 22 000 10 911 15 914 Travaux de maintenance et de révision importants inscrits à l'actif2) 8 000 à 13 000 9 696 15 974 Achats d'appareils et améliorations 11 000 à 15 000 9 365 30 392

36 000 à 50 000 29 972 62 280

1) Les montants prévus pour 2023 tiennent compte des coûts de reconfiguration d'appareils et de certaines améliorations apportées à ceux‑ci, convertis en fonction du taux de change de 1 $ US = 1,3520 $ CA, soit le taux de clôture de la Banque du Canada au 30 septembre 2023. 2) Les montants prévus pour 2023 tiennent compte de dépenses comprises entre 5,0 millions de dollars et 7,0 millions de dollars qui devraient être incluses dans les coûts contrôlables. Les montants réels pour 2023 et 2022 tiennent compte de dépenses de 5,0 millions de dollars et de 10,1 millions de dollars, respectivement, qui ont été incluses dans les coûts contrôlables.

Utilisation de termes définis

Les termes clés utilisés dans le présent communiqué sans y être définis ont le sens qui leur est donné dans le rapport de gestion qui porte la même date que les présentes et qui est disponible sur le site Web de Chorus ( www.chorusaviation.com ) et sous le profil de Chorus sur SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ).

Conférence téléphonique et diffusion Web audio à l'intention des investisseurs

Chorus tiendra une conférence téléphonique à 9 h, heure de l'Est, le 9 novembre 2023, afin d'analyser les résultats financiers du troisième trimestre de 2023. Il sera possible de participer à la conférence en composant le 1 888 664‑6392. La conférence sera diffusée simultanément sur le Web, en mode audio à l'adresse : https://app.webinar.net/8lXRrpPr70z.

Il s'agit d'une diffusion Web en mode audio seulement.

La conférence téléphonique diffusée sur le Web sera archivée sur le site Web de Chorus, à l'adresse www.chorusaviation.com, sous Investisseurs > Rapports. Il sera également possible de l'écouter en différé jusqu'à minuit, heure de l'Est, le 16 novembre 2023, en composant le 1 888 390‑0541(sans frais), et en entrant le code d'accès 414059#.

1)MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le présent communiqué présente plusieurs mesures financières non conformes aux PCGR qui complètent l'analyse des résultats de Chorus. Chorus utilise certaines mesures financières non conformes aux PCGR décrites ci-après pour évaluer le rendement. Ces mesures non conformes aux PCGR sont en général des mesures numériques du rendement financier, de la situation financière ou des flux de trésorerie d'une entreprise qui incluent ou excluent des sommes de la mesure conforme aux PCGR pouvant le mieux servir de comparaison. En tant que telles, ces mesures ne sont pas reconnues aux termes des PCGR pour la présentation des états financiers, leur signification n'est pas normalisée et, par conséquent, elles ne sont probablement pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres entités ouvertes. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR.

Pour des rapprochements quantitatifs de certaines mesures non conformes aux PCGR avec les mesures financières les plus directement comparables présentées dans les états financiers de Chorus, se reporter à la rubrique 18 (Mesures financières non conformes aux PCGR) du rapport de gestion qui porte la même date que les présentes et qui est disponible sur le site Web de Chorus (www.chorusaviation.com) et sous le profile de Chorus sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Résultat net ajusté, bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires, BAI ajusté et BAIIA ajusté

Au cours du troisième trimestre de 2023, dans le but de faciliter la comparabilité de ses résultats, Chorus a modifié sa définition du résultat net ajusté de sorte que celui‑ci comprend maintenant les revenus au titre du régime de retraite à prestations déterminées, qui découlent de l'engagement d'Air Canada de rembourser à Jazz l'incidence de la nouvelle échelle salariale des pilotes sur le régime de retraite à prestations déterminées des pilotes.

Le résultat net ajusté est utilisé par Chorus pour évaluer le rendement sans les effets des profits ou pertes de change latents sur la dette à long terme et du passif locatif lié aux appareils, des coûts liés au programme de départ des employés, des provisions pour dépréciation, des coûts de reprise de possession d'appareils loués, déduction faite des sûretés réalisées, de la provision pour pertes de crédit prévues liée à la restructuration, des revenus au titre du régime de retraite à prestations déterminées, des frais de consultation stratégique et de la charge (du recouvrement) d'impôt applicable. Chorus gère son exposition au risque de change lié aux titres de créance à long terme par la facturation des paiements de location connexes prévus par le CAC dans la monnaie sous‑jacente (dollar américain) qui se rapportent aux titres de créance liés aux appareils. Ces éléments sont exclus puisqu'ils ont une incidence sur la comparaison possible entre les résultats financiers de Chorus, d'une période à l'autre, et pourraient déformer l'analyse des tendances dans le rendement de l'entreprise. L'exclusion de ces éléments ne suppose pas qu'ils ne soient pas récurrents en raison de la fluctuation permanente du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain.

Le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires par action ordinaire est utilisé par Chorus pour évaluer le rendement et est calculé en déduisant la participation ne donnant pas le contrôle et les dividendes déclarés sur les actions privilégiées du résultat net ajusté.

Au cours du troisième trimestre de 2023, dans le but de faciliter la comparabilité de ses résultats, Chorus a modifié sa définition du résultat net ajusté de sorte que celui‑ci comprend maintenant les revenus au titre du régime de retraite à prestations déterminées, qui découlent de l'engagement d'Air Canada de rembourser à Jazz l'incidence de la nouvelle échelle salariale des pilotes sur le régime de retraite à prestations déterminées des pilotes.

Le BAI ajusté et le BAIIA ajusté ne doivent pas être les seules mesures d'évaluation du flux de trésorerie utilisées étant donné qu'elles ne tiennent pas compte de l'incidence de la croissance du fonds de roulement ni des dépenses en immobilisations, des remboursements sur la dette et des autres sources et affectations de liquidités, qui sont indiqués dans les tableaux des flux de trésorerie, qui font partie des états financiers de Chorus.

Le BAI désigne le bénéfice avant impôt sur le résultat. Le BAI ajusté (le BAI avant les coûts liés au programme de départ des employés, les provisions pour dépréciation, les coûts de reprise de possession d'appareils loués, déduction faite des sûretés réalisées, de la provision pour pertes de crédit prévues liée à la restructuration, des revenus au titre du régime de retraite à prestations déterminées, des frais de consultation stratégique et d'autres éléments, comme les profits et les pertes de change) est une mesure financière non conforme aux PCGR qui est utilisée par Chorus en guise de mesure financière supplémentaire du rendement de ses activités d'exploitation. La direction est d'avis que le BAI ajusté aide les investisseurs à comparer les résultats de Chorus, car il exclut des éléments qui, selon elle, ne sont pas récurrents à long terme (comme les coûts liés au programme de départ des employés, les provisions pour dépréciation, les coûts de reprise de possession d'appareils loués, déduction faite des sûretés réalisées, de la provision pour pertes de crédit prévues liée à la restructuration, les revenus au titre du régime de retraite à prestations déterminées et des frais de consultation stratégique) et qui, de par leur nature, sont des éléments hors trésorerie, comme les profits et les pertes de change.

Le BAIIA désigne le bénéfice avant charge d'intérêts nette, impôt, amortissement et dépréciation et il s'agit d'une mesure financière non conforme aux PCGR qui est couramment utilisée par les sociétés du secteur de l'aviation en guise de mesure du rendement. Le BAIIA ajusté (le BAIIA avant les coûts liés au programme de départ des employés, les frais de consultation stratégique, les provisions pour dépréciation, les coûts de reprise de possession d'appareils loués, déduction faite des sûretés réalisées, de la provision pour pertes de crédit prévues liée à la restructuration, les revenus au titre du régime de retraite à prestations déterminées, ainsi que d'autres éléments comme les profits ou les pertes de change) est une mesure financière non conforme aux PCGR qui est utilisée par Chorus en guise de mesure financière supplémentaire du rendement de ses activités d'exploitation. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté aide les investisseurs à comparer les résultats de Chorus, car il exclut des éléments qui, selon elle, ne sont pas récurrents à long terme (comme les coûts liés au programme de départ des employés, les provisions pour dépréciation, les coûts de reprise de possession d'appareils loués, déduction faite des sûretés réalisées, de la provision pour pertes de crédit prévues liée à la restructuration, les revenus au titre du régime de retraite à prestations déterminées et des frais de consultation stratégique) et qui, de par leur nature, sont des éléments hors trésorerie, comme les profits et les pertes de change. Le BAIIA ajusté ne devrait pas être utilisé comme mesure exclusive des flux de trésorerie, car il ne tient pas compte de l'incidence de la croissance du fonds de roulement, des dépenses en immobilisations, du remboursement de la dette et d'autres entrées et sorties de fonds, qui figurent dans les états des flux de trésorerie faisant partie des états financiers de Chorus.

Ratio de levier financier

Le ratio de levier financier est utilisé par Chorus pour mesurer son levier financier. Le ratio de levier financier correspond à la dette nette divisée par le BAIIA ajusté des 12 derniers mois. Comme le ratio de levier financier n'est pas une mesure reconnue par les PCGR, il est peu probable qu'il soit comparable à des mesures analogues présentées par d'autres sociétés. La direction estime que le levier financier est un paramètre utile dans la surveillance et la gestion des niveaux d'endettement. En outre, comme le levier financier est une mesure fréquemment analysée dans le cas des sociétés ouvertes, Chorus calcule cette donnée afin d'aider les lecteurs dans leur analyse. Le levier financier ne doit pas être interprété comme une mesure des flux de trésorerie.

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles s'entendent des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation, déduction faite des variations nettes des soldes hors trésorerie liés aux activités d'exploitation, des dépenses d'investissement compte non tenu des achats d'appareils et des améliorations, plus le produit net provenant des ventes d'actifs (le produit tiré de la cession d'immobilisations corporelles moins les remboursements de dettes connexes pour les actifs vendus).

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs. Les informations prospectives et les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes semblables, y compris leur forme négative. Cette information et ces énoncés peuvent porter sur des observations concernant des hypothèses, des stratégies, des attentes, des activités planifiées ou des mesures futures. L'information prospective et les énoncés prospectifs concernent des analyses et d'autres informations qui sont fondées sur des prévisions de résultats futurs, des estimations de montants ne pouvant être établis dans l'immédiat et d'autres événements incertains. De par leur nature même, l'information prospective et les énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses, y compris celles mentionnées ci‑après, et sont soumis à d'importants risques et à d'importantes incertitudes. Les prévisions, projections ou énoncés prospectifs ne sont donc pas fiables parce qu'ils sont tributaires, notamment, de circonstances externes, de l'évolution des conditions du marché et des incertitudes générales inhérentes au secteur. Cette information et ces énoncés mettent en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués dans l'information prospective et les énoncés prospectifs.

Vous trouverez des exemples d'information prospective et d'énoncés prospectifs dans le présent communiqué à la rubrique « Perspectives », ainsi que dans les énoncés au sujet des attentes concernant les liquidités et la santé financière ainsi que les produits de location prévus par contrat futurs de Chorus; la croissance future et la position concurrentielle de Chorus; la croissance de l'entreprise de gestion d'actifs de Falko; la transition des activités de location de Chorus vers un modèle reposant sur des actifs limités; les flux de trésorerie générés par le biais de ventes d'actifs et l'affectation éventuelle de ces flux de trésorerie en vue d'améliorer le rendement pour les actionnaires et/ou d'investir dans des occasions de croissance relutives; la conclusion d'opérations en cours ou prévues (y compris la clôture réussie du Fonds III de Falko), les efforts de Jazz pour accroître le nombre d'heures de vol aux termes du CAC, et les attentes concernant les rachats d'actions dans le cadre de l'OPRCNA. Les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats indiqués dans l'information prospective pour diverses raisons, dont les suivantes : une ou plusieurs des principales hypothèses décrites à la rubrique « Perspectives » ne se concrétisent pas; Chorus ne parvient pas à tirer les avantages prévus de l'acquisition de Falko, y compris la transition à un modèle reposant sur des actifs limités; Falko ne parvient pas à lancer le Fonds III ou ne parvient pas à le lancer aux conditions actuellement envisagées; Chorus (y compris l'une ou l'autre de ses filiales) ne parvient pas à attirer et à retenir le type et le nombre d'employés dont elle a besoin pour exercer ses activités; de nouveaux variants de la COVID‑19 et/ou de nouvelles épidémies et pandémies font leur apparition et des mesures restrictives sont prises pour réduire le plus possible leurs conséquences sur la santé publique; les conséquences de la pandémie de COVID‑19 continuent d'avoir une incidence négative sur la santé financière des cocontractants de Chorus; la conjoncture économique (y compris l'inflation et les taux d'intérêt) ou la conjoncture du secteur de l'aviation se détériorent; il est mis fin (en tout ou en partie) aux paiements prévus aux termes du CAC et/ou de contrats de location d'appareils conclus avec des clients de Chorus; des différends surviennent aux termes du CAC et/ou de contrats de location d'appareils; Chorus ne respecte pas l'une ou l'autre de ses clauses restrictives; les actifs se déprécient et/ou des provisions pour pertes de crédit prévues sont requises; des modifications apportées aux lois (y compris à la réglementation relative aux changements climatiques) ont une incidence défavorable sur les activités ou les actifs de Chorus; des opérations (y compris des opérations de financement) dont il est fait mention dans le présent communiqué ou dans le dossier d'information publique de Chorus ne sont pas réalisées ou ne sont pas réalisées aux conditions actuellement envisagées; et/ou un ou plusieurs des facteurs de risque dont il est fait mention dans la plus récente notice annuelle de Chorus et dans son dossier d'information publique qui est disponible sur SEDAR+ à www.sedarplus.com se matérialisent. Les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué représentent les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle ils sont déclarés avoir été établis) et peuvent changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur de solutions d'aviation et un gestionnaire d'actifs de premier plan d'envergure internationale axé sur le transport aérien régional. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, une société de premier rang de gestion d'actifs et de location d'appareils se concentrant uniquement sur les avions régionaux, qui gère des investissements pour le compte d'investisseurs de fonds tiers; Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et le fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant‑garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion régional, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à forfait; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces, en plus d'assurer la formation de pilotes.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Renseignements: Relations avec les médias pour Chorus : [email protected]; Relations avec les analystes pour Chorus : [email protected]