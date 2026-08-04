Chorus Aviation Inc. annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2026

Pour ce trimestre, Chorus affiche un résultat net de 13,8 millions de dollars, un résultat par action ordinaire, de base, de 0,60 $, un résultat net ajusté par action ordinaire, de base, de 0,83 $, un BAIIA ajusté de 50,7 millions de dollars, des flux de trésorererie disponibles de 32,3 millions de dollars et un ratio de levier financier de 1,5x1

Remboursements de 17,3 millions de dollars aux actionnaires au deuxième trimestre de 2026 grâce à des rachats d'actions et au versement de dividendes, monétisation de quatre appareils et réaffirmation des prévisions annuelles

Excellent rendement de de Voyageur et de KADEX au deuxième trimestre de 2026 favorisant la diversification croissante des sources de revenus

Flux de trésorererie disponibles et produits de vente d'appareils s'établissant à 117,7 millions de dollars au premier semestre de 2026

Résultat net de 13,8 millions de dollars, comparativement à un résultat net de 32,4 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2025.

Résultat net ajusté 1 de 19,1 millions de dollars, comparativement à 14,1 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2025.

de 19,1 millions de dollars, comparativement à 14,1 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2025. Résultat net ajusté par action ordinaire 1 , de base, de 0,83 $, comparativement 0,54 $ pour le deuxième trimestre de 2025.

, de base, de 0,83 $, comparativement 0,54 $ pour le deuxième trimestre de 2025. BAIIA ajusté 1 de 50,7 millions de dollars, comparativement à 51,3 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2025.

de 50,7 millions de dollars, comparativement à 51,3 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2025. Flux de trésorererie disponibles 1 de 32,3 millions de dollars, comparativement à 34,6 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2025.

de 32,3 millions de dollars, comparativement à 34,6 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2025. Flux de trésorererie disponibles par action ordinaire 1 , de base, de 1,41 $, comparativement à 1,32 $ pour le deuxième trimestre de 2025.

, de base, de 1,41 $, comparativement à 1,32 $ pour le deuxième trimestre de 2025. Ratio de levier financier 1 de 1,5 comparativement à 1,7 au 31 décembre 2025.

de 1,5 comparativement à 1,7 au 31 décembre 2025. Remboursements de capital de 17,3 millions de dollars aux actionnaires au cours du trimestre grâce à des rachats d'actions de 14,8 millions de dollars et à des dividendes versés de 2,5 millions de dollars.

Produit de 40,4 millions de dollars tiré de la vente de quatre appareils au cours du trimestre, pour un profit à la vente de 2,5 millions de dollars.

Voyageur et KADEX ont contribué à hauteur de 6,5 millions de dollars additionnels au BAIIA ajusté comparativement au deuxième trimestre de 2025, contrebalançant des modifications contractuelles apportées à la marge fixe et aux produits de location aux termes du CAC.

KADEX a surpassé les prévisions initiales avec un résultat net de 1,2 million de dollars, y compris une dotation aux amortissements de 0,5 million de dollars relative aux immobilisations incorporelles liées à l'acquisition.

_________________________________ 1 Résultat net ajusté, résultat net ajusté par action ordinaire, BAIIA ajusté, flux de trésorerie disponibles par action ordinaire, BAI ajusté et ratio de levier financier sont des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » à la fin du présent communiqué pour obtenir les rapprochements.

HALIFAX, NS, le 4 août 2026 /CNW/ -- Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2026.

« Chorus a affiché un excellent deuxième trimestre, porté par de solides résultats financiers, un bilan robuste et l'activité continue de l'ensemble de nos secteurs d'activité », a déclaré Colin Copp, président et chef de la direction de Chorus. « Nous avons terminé le trimestre avec un ratio de levier financier de 1,5x et des liquidités de 203,6 millions de dollars, ce qui nous laisse la latitude nécessaire sur le plan financier pour mettre en œuvre notre plan d'affectation à long terme de capitaux de l'ordre de 500 à 550 millions de dollars entre 2026 et 2029, que le produit de la vente d'actifs et les flux de trésorerie disponibles prévus viendront appuyer, comme cela est exposé en détail dans notre présentation trimestrielle à l'intention des investisseurs. Ainsi, nous disposons de la souplesse nécessaire pour financer la croissance des dividendes, les rachats d'actions et des investissements rigoureux dans les secteurs de l'aviation, de l'aérospatiale et de la défense, y compris des acquisitions qui respectent nos rendements cibles d'environ 14 % à 15 %, tout en continuant de diversifier l'entreprise. La réalisation de l'acquisition de KADEX Aero Supply a marqué une étape importante, et l'entreprise surpasse déjà les attentes tout en contribuant à la diversification et à la résilience de nos résultats. »

« Les progrès réalisés dans l'ensemble de nos secteurs d'activité ce trimestre démontrent la solidité de Chorus en tant que plateforme intégrée de croissance dans les secteurs de l'aviation, de l'aérospatiale et de la défense. Qu'il s'agisse de l'union des efforts de Cygnet et de Jazz pour bâtir la future filière canadienne de pilotes, de la collaboration d'Elisen et de Voyageur au programme MEDEVAC du gouvernement du Québec ou de l'ajout, par KADEX, de nouvelles capacités en matière de chaîne d'approvisionnement et de sources de revenus récurrents complémentaires à nos activités existantes, nous constatons les avantages de réunir des entreprises complémentaires. Ces jalons témoignent de notre approche rigoureuse en matière d'affectation des capitaux et de notre engagement à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires en bâtissant un portefeuille diversifié d'entreprises des secteurs de l'aviation, de l'aérospatiale et de la défense, générateur de flux de trésorerie disponibles, qui profite de l'effet synergique pour se renforcer. »

Points saillants du deuxième trimestre de 2026

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 2026 2025 Variation Variation 2026 2025 Variation Variation $ $ $ % $ $ $ %

















Produits d'exploitation 349 420 324 612 24 808 7,6 674 844 672 741 2 103 0,3 Charges d'exploitation 324 547 300 540 24 007 8,0 631 817 618 959 12 858 2,1

















Résultat d'exploitation 24 873 24 072 801 3,3 43 027 53 782 (10 755) (20,0) Charge d'intérêts nette (3 107) (3 509) (402) (11,5) (6 440) (7 253) (813) (11,2) (Perte) profit de change (4 604) 12 261 (16 865) 137,5 (8 456) 12 413 (20 869) 168,1 Profit lié aux immobilisations corporelles 2 475 9 2 466 27 400,0 2 475 10 2 465 24 650,0

















Résultat avant impôt sur le résultat 19 637 32 833 (13 196) (40,2) 30 606 58 952 (28 346) (48,1) Charge d'impôt sur le résultat (5 813) (396) (5 417) 1 367,9 (9 781) (7 582) (2 199) 29,0 Résultat net 13 824 32 437 (18 613) (57,4) 20 825 51 370 (30 545) (59,5)

















BAIIA ajusté(1) 50 743 51 329 (586) (1,1) 95 051 108 190 (13 139) (12,1) BAI ajusté(1) 24 970 17 605 7 365 41,8 41 780 40 173 1 607 4,0 Résultat net ajusté(1) 19 055 14 061 4 994 35,5 31 689 29 443 2 246 7,6

(1) Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR.

Au deuxième trimestre de 2026, Chorus a dégagé un BAIIA ajusté de 50,7 millions de dollars, en baisse de 0,6 million de dollars par rapport au deuxième trimestre de 2025, en raison surtout de ce qui suit :

une hausse du BAIIA ajusté de 6,5 millions de dollars liée principalement à une augmentation des ventes de pièces de Voyageur ainsi qu'à des ventes de pièces additionnelles liées à KADEX, contrebalancée par ce qui suit :

une diminution de 2,1 millions de dollars des produits de location d'appareils aux termes du CAC principalement attribuable à des variations attendues des tarifs de location de certains appareils;

une baisse contractuelle de la marge fixe et une diminution des produits tirés des incitatifs de 4,5 millions de dollars;

une augmentation de 0,6 million de dollars de la rémunération fondée sur des actions en raison d'une augmentation du cours de l'action ordinaire contrebalancée par la variation de la juste valeur du swap sur rendement total.

Le résultat net ajusté s'est établi à 19,1 millions de dollars pour le trimestre, soit une augmentation de 5,0 millions de dollars comparativement au deuxième trimestre de 2025, principalement en raison de ce qui suit :

une variation favorable du taux de change de 2,8 millions de dollars;

un profit de 2,5 millions de dollars à la cession d'immobilisations corporelles;

une diminution de 2,1 millions de dollars de la dotation aux amortissements principalement attribuable à la vente de certains appareils;

une diminution de 0,6 million de dollars de la charge d'intérêts nette, en raison principalement du remboursement des débentures de série B au cours l'exercice 2025 et du rachat partiel des débentures de série C au premier trimestre de 2025, compensée par une diminution des intérêts créditeurs, contrebalancée en partie par ce qui suit :

la diminution de 0,6 million de dollars du BAIIA ajusté dont il est question plus haut;

une augmentation de la charge d'impôt de 2,4 millions de dollars.

Le résultat net s'est établi à 13,8 millions de dollars, en baisse de 18,6 millions de dollars comparativement au deuxième trimestre de 2025, en raison, principalement, de ce qui suit :

une variation défavorable des gains de change latents de 19,7 millions de dollars;

une augmentation de l'amortissement des immobilisations incorporelles de 0,5 million de dollars;

une hausse des intérêts accumulés sur une contrepartie à payer de 0,2 million de dollars;

une augmentation de 0,2 million de dollars des honoraires versés aux conseillers stratégiques;

une variation défavorable de la charge d'impôt, y compris une charge d'impôt au titre des éléments rajustés de 3,0 millions de dollars, contrebalancée en partie par ce qui suit :

l'augmentation de 5,0 millions de dollars du résultat net ajusté dont est question plus haut.

Résumé de l'exercice à ce jour

Chorus a affiché un BAIIA ajusté de 95,1 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin 2026, soit une diminution de 13,1 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent, en raison principalement de ce qui suit :

une diminution de 7,1 millions de dollars des produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC principalement attribuable à des variations attendues des tarifs de location de certains appareils et à un taux de change plus bas avec le dollar américain;

une baisse contractuelle de la marge fixe et une diminution des produits tirés des incitatifs de 8,8 millions de dollars;

une diminution de 2,2 millions de dollars des dépenses capitalisées au titre des travaux de maintenance et de révision importants sur des appareils détenus en propriété, contrebalancée en partie par ce qui suit :

une hausse du BAIIA ajusté de 2,7 millions de dollars liée à une augmentation des ventes de pièces de Voyageur ainsi qu'à des ventes de pièces additionnelles liées à KADEX;

une diminution des charges administratives générales attribuable principalement à une diminution des frais généraux.

Un résultat net ajusté de 31,7 millions de dollars, soit une augmentation de 2,2 millions de dollars comparativement à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison de ce qui suit :

une variation favorable des gains de change de 7,4 millions de dollars;

une diminution de 3,9 millions de dollars de la dotation aux amortissements principalement attribuable à la vente de certains appareils;

un profit à la cession d'immobilisations corporelles de 2,5 millions de dollars;

une diminution de 0,6 million de dollars de la charge d'impôt;

une diminution de 1,0 million de dollars de la charge d'intérêts nette, liée surtout au remboursement des débentures de série B au cours de l'exercice de 2025 et au rachat partiel des débentures de série C au premier trimestre de 2025, compensée par une diminution des intérêts créditeurs, contrebalancée en partie par ce qui suit :

la diminution de 13,1 millions de dollars du BAIIA ajusté dont il est question plus haut.

Un résultat net de 20,8 millions de dollars, en baisse de 30,5 millions de dollars comparativement à la même période de l'exercice précédent principalement en raison de ce qui suit :

une variation défavorable des gains de change latents de 28,3 millions de dollars;

une augmentation de l'amortissement des immobilisations incorporelles de 0,5 million de dollars;

une hausse des intérêts accumulés sur une contrepartie à payer de 0,2 million de dollars;

une augmentation de 1,0 million de dollars des honoraires versés aux conseillers stratégiques;

une variation défavorable de l'impôt sur le résultat, y compris une charge d'impôt au titre des éléments rajustés de 2,8 millions de dollars, contrebalancée en partie par ce qui suit :

l'augmentation de 2,2 millions de dollars du résultat net ajusté dont il est question plus haut.

Intégration de KADEX après son acquisition

Chorus a mené à bien l'acquisition de KADEX Aero Supply Limited (« KADEX ») le 1er avril 2026. KADEX a généré des produits de 16,4 millions de dollars et un résultat net de 1,2 million de dollars, y compris une dotation aux amortissements de 0,5 million de dollars relative aux immobilisations incorporelles liées à l'acquisition, au cours du trimestre.

Progrès au chapitre des ventes d'appareils

En 2025, Chorus a signé des ententes visant la vente de neuf Dash 8-400 qui sont retirés de la flotte conformément au CAC, sous réserve des conditions de clôture d'usage et de la réalisation de travaux d'entretien contractuels, pour un produit net estimatif de 62,0 millions de dollars américains. Jusqu'à maintenant, sept appareils ont été vendus, dont quatre au deuxième trimestre de 2026, ce qui a donné lieu à un profit à la vente de 2,5 millions de dollars. La vente des deux autres appareils devrait être conclue d'ici décembre 2026, sous réserve des conditions de clôture d'usage et de la réalisation de travaux d'entretien contractuels, pour un produit net d'environ 14,4 millions de dollars américains.

Poursuite des rachats d'actions

Le 12 février 2026, la Société a annoncé le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Aux termes de celle-ci, la Société est autorisée à racheter aux fins d'annulation jusqu'à 1 963 003 de ses actions ordinaires. Au cours du trimestre clos le 30 juin 2026, la Société a acheté et annulé 616 891 actions ordinaires au prix moyen pondéré de 23,97 $ par action ordinaire dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, pour une somme de 14,8 millions de dollars.

Déclaration de dividende

Le conseil d'administration de Chorus a déclaré aujourd'hui un dividende en espèces de 0,11 $ par action avec droit de vote variable de catégorie A et action avec droit de vote de catégorie B payable le 30 septembre 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 15 septembre 2026.

Le dividende dont il est question ici est un dividende déterminé au Canada. Il peut également être considéré comme un dividende admissible du point de vue fiscal américain; toutefois, les actionnaires sont invités à consulter leur propre conseiller en fiscalité pour confirmer le traitement réservé à ce dividende en vertu de la législation fiscale américaine.

Perspectives1

Le tableau ci-après présente les perspectives de Chorus pour 2026, y compris les prévisions portant sur le BAIIA ajusté, les flux de trésorerie disponibles, le remboursement d'emprunts à terme à amortissement du capital, les flux de trésorerie disponibles après le remboursement des emprunts à terme à amortissement du capital et les mesures clés liées à la location d'appareils aux termes du CAC. Conformément au CAC, Jazz a droit à une marge fixe qui ne varie pas selon le nombre d'heures de vol; par conséquent, les variations du nombre d'heures de vol ne devraient pas avoir d'incidence sur les résultats de Jazz. En outre, Jazz reçoit une contrepartie pour les appareils loués aux termes du CAC qui génère des flux de trésorerie disponibles prévisibles. L'emprunt amortissable connexe sera entièrement remboursé à la fin de la période de location initiale. À la fin de chaque contrat de location, Jazz prolongera le contrat de location, vendra l'appareil ou le désassemblera. Si Jazz les prolonge, les contrats de location ultérieurs devraient continuer à générer des flux de trésorerie disponibles prévisibles à des taux inférieurs; toutefois, ces appareils ne seront pas grevés.

_____________________________ 1 Le texte qui suit renferme de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces perspectives sont fondées sur les estimations et les hypothèses formulées par la direction dont il est question à la rubrique « Information prospective » et énoncées dans les notes du tableau. Les perspectives au sujet de Chorus servent à fournir des renseignements sur les attentes actuelles pour 2026. Ces renseignements pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance excessive à cette information et sont invités à consulter la rubrique « Information prospective » ainsi que les hypothèses, facteurs de risque et mises en garde connexes figurant plus loin dans le présent communiqué pour obtenir des précisions supplémentaires.



Prévisions annuelles(1) (non audités) (en milliers de dollars canadiens) 2026 $

De À BAIIA ajusté(2)(3) 170 000 185 000 Flux de trésorerie disponibles(2)(3) 100 000 110 000 Remboursement d'emprunts à terme à amortissement du capital(4) (65 000) (65 000) Flux de trésorerie disponibles après le remboursement des emprunts à terme à amortissement du capital(2)(3)(4) 35 000 45 000





Marge fixe(5) 43 900 43 900 Produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC 107 000 109 000 Appareils détenus en propriété exclusive loués aux termes du CAC (fin de la période) 39 39 Appareils détenus en propriété exclusive loués aux termes du CAC disponibles pour la vente(6) 2 2

(1) Les prévisions sont établies en fonction d'un taux de change de 1,3700. (2) Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. (3) Les prévisions reposent sur les résultats prévisionnels conformément aux termes des contrats existants et aux tarifs de location du marché par les contrats. De plus, les prévisions tiennent compte de l'incidence de l'acquisition de Kadex. (4) Les remboursements prévus de la dette sont fondés sur l'échéancier actuel des remboursements de la dette pour les appareils loués aux termes du CAC et du prêt accordé par le fonds pour l'emploi de la Nouvelle-Écosse, compte non tenu des remboursements de capital aux termes des débentures de série C de 47,2 millions de dollars et de la facilité de crédit d'exploitation. (5) La marge fixe sera de 43,9 millions de dollars en 2026, sans autre modification attendue par la suite. (6) En 2025, Chorus a conclu des ententes visant à vendre neuf appareils. Chorus a vendu sept appareils comme suit : six aux premier et deuxième trimestres de 2026 et un au quatrième trimestre de 2025. La vente des deux autres appareils devrait être conclue d'ici décembre 2026, sous réserve de conditions de clôture d'usage de même que de la survenance de certains événements d'entretien prévus par contrat.

Portefeuille d'appareils loués aux termes du CAC 1

Flotte d'appareils comptant actuellement 41 appareils détenus en propriété exclusive et 5 moteurs de rechange

Valeur comptable nette actuelle de 637,3 millions de dollars

Produits de location contractuels futurs de 261,3 millions de dollars américains 2,3

Âge moyen pondéré actuel de la flotte d'appareils de 9,3 ans 4

Durée résiduelle moyenne pondérée actuelle des contrats de location de 4,0 ans

Dette à long terme de 238,3 millions de dollars (167,7 millions de dollars américains)

La totalité de la dette est à taux fixe

Coût d'emprunt moyen pondéré actuel de 3,27 %

1 Au 30 juin 2026. 2 Se reporter à la rubrique « Information prospective » ci-après. 3 Les estimations sont fondées sur les tarifs de location convenus dans le CAC. 4 L'âge de la flotte d'appareils et la durée résiduelle des contrats de location sont calculés d'après la valeur comptable nette moyenne pondérée des appareils.

Jazz continue de faire avancer le vaste programme de rénovation de la cabine des avions exploités sous la marque Air Canada Express. Ce programme de rénovation comprend une connexion Wi-Fi améliorée, des compartiments de rangement supérieur plus spacieux, de nouveaux sièges légers, une alimentation électrique intégrée aux sièges et un rafraîchissement de l'intérieur de la cabine des appareils E-175 et CRJ900. En outre, un certain nombre d'appareils Dash 8-400 sont en voie d'être équipés d'une connexion Wi-Fi pour le service de l'aéroport Billy Bishop à Toronto, en plus du fait que, comme annoncé précédemment par Jazz en mai 2024, de nouveaux sièges légers seront installés sur sa flotte Dash 8-400 dans le cadre d'une initiative de réduction des émissions. La totalité des 39 appareils détenus en propriété et loués dans le cadre du CAC après 2026 sont inclus dans ce programme de rénovation de la cabine des passagers, dont tous les coûts seront pris en charge par Air Canada.

Dépenses d'investissement

En 2026, les dépenses d'investissement devraient s'établir comme suit :

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Prévisions annuelles pour 2026 $ Dépenses d'investissement, compte non tenu des achats d'appareils 24 000 à 29 000 Travaux de maintenance et de révision importants inscrits à l'actif(1) 3 000 à 8 000 Achats d'appareils et améliorations 9 500 à 14 500

36 500 à 51 500

(1) Les montants prévus pour 2026 tiennent compte de dépenses comprises entre 1,0 million de dollars et 5,0 millions de dollars qui devraient être incluses dans les coûts contrôlables et récupérés grâce à ceux‑ci.

Utilisation de termes définis

Les termes clés utilisés dans le présent communiqué sans y être définis ont le sens qui leur est donné dans le rapport de gestion daté du 4 août 2026 (le « rapport de gestion ») et qui peut être consulté sur le site Web de Chorus (www.chorusaviation.com) et sous le profil de Chorus sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Dans le présent communiqué, le terme « actionnaires » désigne uniquement les porteurs d'actions ordinaires.

Conférence téléphonique et diffusion Web audio à l'intention des investisseurs

Chorus tiendra une conférence téléphonique à 9 h, heure de l'Est, le mercredi 5 août 2026, afin d'analyser les résultats financiers du deuxième trimestre de 2026. Il sera possible de participer à la conférence en composant le 1-888-699-1199. La conférence sera diffusée simultanément sur le Web, en mode audio à l'adresse https://app.webinar.net/Kvk7Px7ZB8g.

Il s'agit d'une diffusion Web en mode audio seulement.

La conférence téléphonique diffusée sur le Web sera archivée sur le site Web de Chorus, à l'adresse www.chorusaviation.com sous Investors > Reports (en anglais seulement). Il sera également possible de l'écouter en différé jusqu'à minuit, heure de l'Est, le 12 août 2026, en composant le 1‑888‑660‑6345 (sans frais), et en entrant le code d'accès 31759 #.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le présent communiqué présente plusieurs mesures financières et ratios non conformes aux PCGR qui complètent l'analyse des résultats financiers de Chorus et visent à aider les lecteurs à évaluer le rendement, la situation financière et les flux de trésorerie de Chorus. Ces mesures incluent notamment le BAIIA ajusté, le BAI ajusté, le résultat net ajusté, le résultat net ajusté par action ordinaire, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles par action ordinaire, les flux de trésorerie disponibles après le remboursement d'emprunts à terme à amortissement du capital, la dette nette ajustée et le ratio de levier financier. Ces mesures ne sont pas reconnues pour la présentation des états financiers aux termes des PCGR, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres entités et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. La direction utilise ces mesures pour évaluer le rendement de l'exploitation, les liquidités, l'endettement et la répartition du capital de Chorus et estime qu'elles fournissent de l'information complémentaire utile aux investisseurs. Pour de plus amples renseignements, notamment la composition de ces mesures, des explications sur la façon dont elles sont utilisées et, au besoin, les rapprochements aux mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables, se reporter à la rubrique 17 (Mesures financières non conformes aux PCGR) du rapport de gestion et qui peut être consulté sur le site Web de Chorus (www.chorusaviation.com) et sous le profil de Chorus sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Un rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures conformes aux PCGR qui s'y rapprochent le plus est présenté ci-après.

Résultat net ajusté, BAI ajusté, BAIIA ajusté

(non audités) (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 2026 $ 2025 $ Variation $ 2026 $ 2025 $ Variation $ Résultat net 13 824 32 437 (18 613) 20 825 51 370 (30 545) Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le résultat net ajusté











Amortissement des immobilisations incorporelles(1) 489 -- 489 489 -- 489 Intérêts accumulés sur une contrepartie à payer 166 -- 166 166 -- 166 Honoraires versés aux conseillers stratégiques(1) 209 -- 209 981 -- 981 (Profit) perte de change latent 4 469 (15 228) 19 697 9 538 (18 779) 28 317 Charge d'impôt, y compris au titre des éléments ajustés (102) (3 148) 3 046 (310) (3 148) 2 838

5 231 (18 376) 23 607 10 864 (21 927) 32 791 Résultat net ajusté 19 055 14 061 4 994 31 689 29 443 2 246 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en milliers) 22 877 26 215 (3 338) 23 123 26 532 (3 409) Résultat net ajusté par action ordinaire, de base 0,83 0,54 0,29 1,37 1,11 0,26 Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le BAI ajusté











Charge d'impôt sur le résultat 5 813 396 5 417 9 781 7 582 2 199 Charge d'impôt, y compris au titre des éléments ajustés 102 3 148 (3 046) 310 3 148 (2 838) BAI ajusté 24 970 17 605 7 365 41 780 40 173 1 607 Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le BAIIA ajusté











Charge d'intérêts nette, sauf les intérêts accumulés sur une contrepartie à payer 2 941 3 509 (568) 6 274 7 253 (979) Dotations aux amortissements, sauf la dépréciation et l'amortissement des immobilisations incorporelles 25 172 27 257 (2 085) 50 554 54 408 (3 854) (Profit) perte de change 135 2 967 (2 832) (1 082) 6 366 (7 448) Profit à la cession d'immobilisations corporelles (2 475) (9) (2 466) (2 475) (10) (2 465)

25 773 33 724 (7 951) 53 271 68 017 (14 746) BAIIA ajusté 50 743 51 329 (586) 95 051 108 190 (13 139)

(1) Compris dans les charges d'exploitation

Ratio de levier financier

Le ratio de levier financier est utilisé par Chorus pour évaluer son levier financier. Le ratio de levier financier correspond à la dette nette divisée par le BAIIA ajusté des 12 derniers mois. La contrepartie à payer relativement aux acquisitions d'entreprises est exclue du calcul de la dette nette ajustée. La direction estime que le ratio de levier financier est un ratio utile dans la surveillance et la gestion des niveaux d'endettement. En outre, comme le levier financier est une mesure fréquemment analysée dans le cas des sociétés ouvertes, Chorus calcule cette donnée afin d'aider les lecteurs dans leur analyse. Le ratio de levier financier ne doit pas être interprété comme une mesure des flux de trésorerie. La dette nette est une composante clé de la gestion du capital pour Chorus et constitue une mesure dont la direction prend acte.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) 30 juin 2026 31 décembre 2025 Variation $ $ $







Dette à long terme et obligations locatives

(y compris la tranche courante) 307 864 374 156 (66 292) Déduire :





Trésorerie (26 774) (28 656) 1 882 Dette nette ajustée 281 090 345 500 (64 410) BAIIA ajusté 193 744 206 883 (13 139) Ratio de levier financier 1,5 1,7 (0,2)

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles après le remboursement des emprunts à terme à amortissement du capital, mesures non conformes aux PCGR, sont utilisés comme un indicateur de la solidité et de la performance financières. Chorus estime que cette mesure est utile en tant qu'indicateur de sa capacité à assurer le service de sa dette, à remplir d'autres obligations courantes, à réinvestir dans la Société et à restituer du capital aux actionnaires ordinaires. Les lecteurs doivent savoir que les flux de trésorerie disponibles ne représentent pas les flux de trésorerie résiduels disponibles pour des dépenses discrétionnaires.

Les flux de trésorerie disponibles s'entendent des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation, déduction faite des variations nettes des soldes hors trésorerie liés aux activités d'exploitation et des dépenses d'investissement, compte non tenu des achats d'appareils et des améliorations.

Les flux de trésorerie disponibles après le remboursement des emprunts à terme à amortissement du capital s'entendent des flux de trésorerie disponibles comme ils sont décrits ci-dessus, déduction faite des remboursements des emprunts à termes à amortissement du capital, compte non tenu des paiements aux termes de la facilité de crédit d'exploitation et des débentures de série C.

Le tableau suivant présente un rapprochement des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, qui constituent la mesure financière la plus comparable calculée et présentée conformément aux PCGR.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 2026 2025(1) Variation 2026 2025 Variation $ $ $ $ $ $













Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 38 846 22 829 16 017 102 423 315 102 108 Ajouter (déduire)











Variation nette des soldes hors trésorerie liés à l'exploitation 1 999 17 392 (15 393) (28 787) 86 849 (115 636) Dépenses d'investissement, compte non tenu des achats (6 136) (3 553) (2 583) (11 121) (6 724) (4 397) Travaux de maintenance et de révision importants inscrits à l'actif (2 452) (2 078) (374) (3 212) (5 296) 2 084 Flux de trésorerie disponibles 32 257 34 590 (2 333) 59 303 75 144 (15 841) Flux de trésorerie disponibles par action ordinaire, de base 1,41 1,32 0,09 2,56 2,83 (0,27)













Remboursements d'emprunts à terme à remboursement du capital (17 203) (16 658) (545) (31 695) (39 539) 7 844 Flux de trésorerie disponibles après le remboursement des emprunts à terme à amortissement du capital 15 054 17 932 (2 878) 27 608 35 605 (7 997) Flux de trésorerie disponibles après le remboursement des emprunts à terme à amortissement du capital par action ordinaire, de base 0,66 0,68 (0,02) 1,19 1,34 (0,15)

Rendement des capitaux propres ajusté

Le rendement des capitaux propres ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR utilisée pour évaluer la rentabilité d'une entreprise et son efficacité à générer des profits. Le rendement des capitaux propres ajusté est calculé en fonction le résultat net ajusté de Chorus, divisé par les capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires et la trésorerie.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) 12 derniers mois clos les 30 juin 31 décembre

2026 2025 Variation $ $ $







Résultat net ajusté 60 881 58 635 2 246 Capitaux propres moyens, compte non tenu de la trésorerie





Capitaux propres moyens 521 624 509 893 11 731 Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir les capitaux propres moyens compte non tenu de la trésorerie





Moyenne de la trésorerie(1) (41 432) (125 436) 84 004

480 192 384 457 95 735 Rendement des capitaux propres ajusté 12,7 % 15,3 % (2,6) %

(1) La moyenne de la trésorerie au 31 décembre 2025 a été plus élevée en raison de l'encaisse supplémentaire détenue au 31 décembre 2024 découlait d'un paiement anticipé de 58,9 millions de dollars de produits se rapportant au mois de janvier 2025 et de l'encaisse excédentaire tirée de la vente du secteur LAR.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). L'information prospective se reconnaît à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes semblables, y compris leur forme négative. Toutes les informations et tous les énoncés, sauf les énoncés portant sur des faits historiques, sont de nature prospective, sont fondés sur diverses attentes et hypothèses sous-jacentes qui, de l'avis de Chorus, sont raisonnables, mais qui sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs, connus et inconnus, pouvant donner lieu à des écarts importants entre les résultats, le rendement et les réalisations réels futurs et ceux dont il est fait mention dans l'information prospective. En conséquence, rien ne garantit la véracité et l'exactitude de l'information prospective présentée dans le présent communiqué.

Vous trouverez des exemples d'information prospective dans le présent communiqué à la rubrique « Perspectives », ainsi que dans les énoncés concernant les occasions de croissance et le rendement futurs de Chorus, y compris la croissance interne et la croissance tirée d'acquisitions ainsi que la réalisation anticipée des acquisitions prévues et les avantages attendus de celles-ci, la diversification des produits des activités ordinaires, les ventes d'appareils envisagées, les attentes de Chorus quant au remboursement du capital aux actionnaires ordinaires, y compris grâce à des rachats d'actions et au versement de dividendes, le remboursement de la dette, la rentabilité future du CAC, la génération de flux de trésorerie disponibles, le BAIIA ajusté prévu et les liquidités prévues de la Société.

Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans l'information prospective pour un certain nombre de raisons, y compris les variations de la conjoncture du secteur de l'aviation et de la conjoncture économique; l'émergence de litiges avec des cocontractants (y compris par rapport au CAC); une détérioration de la situation financière d'Air Canada; les attentes quant à la rentabilité et au remboursement de frais relativement au CAC; l'incapacité de Chorus de mener à bien des occasions de croissance; tout défaut par Chorus à ses clauses restrictives; la dépréciation des actifs; les modifications apportées aux lois; les litiges; l'imposition de tarifs sur les exportations ou les importations canadiennes ou des modifications défavorables aux ententes commerciales existantes et/ou aux relations; ainsi que les facteurs de risque dont il est question dans la notice annuelle de Chorus datée du 12 février 2026 et dans les documents d'information publics de Chorus, disponibles sous son profil dans SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

L'information prospective figurant dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle elle est autrement déclarée avoir été établie) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société de portefeuille qui détient les principales filiales en exploitation suivantes : Jazz Aviation, la compagnie aérienne régionale la plus importante au Canada et fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un fournisseur de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; KADEZ Aero Supply, un distributeur de pièces pour appareils provenant de fabricants d'équipement d'origine (FEO) et fournisseur de services de réparation et de révision pour avions; Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes, et Elisen & associés inc., un fournisseur de services de génie aérospatial et de certification. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment : le réaménagement, l'ingénierie, la modification, la réaffectation et la transition d'avions; les vols à forfait; la maintenance des avions et des composants; le démontage et l'approvisionnement en pièces; l'acquisition et la location d'avions; et la formation des pilotes.

Les actions avec droit de vote variable de catégorie A et les actions avec droit de vote de catégorie B de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR.DB.C ». Pour de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez vous rendre au site : www.chorusaviation.com.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Relations avec les médias pour Chorus : [email protected]; Relations avec les analystes pour Chorus : [email protected]