Profil de trésorerie stable, expansion stratégique, redistribution du capital

Résultat net de 7,0 millions de dollars, comparativement à un résultat net de 18,9 millions de dollars pour le premier trimestre de 2025.

Résultat net ajusté 1 de 12,6 millions de dollars, comparativement à 15,4 millions de dollars pour le premier trimestre de 2025.

de 12,6 millions de dollars, comparativement à 15,4 millions de dollars pour le premier trimestre de 2025. Résultat net ajusté de 0,54 $ par action ordinaire, de base, comparativement 0,57 $ pour le premier trimestre de 2025.

BAIIA ajusté de 44,3 millions de dollars, comparativement à 56,9 millions de dollars pour le premier trimestre de 2025.

Flux de trésorerie disponibles de 27,0 millions de dollars, comparativement à 40,6 millions de dollars pour le premier trimestre de 2025.

Des flux de trésorerie disponibles par action ordinaire, de base de 1,16 $, comparativement à 1,51 $ pour le premier trimestre de 2025.

Ratio de la dette nette ajustée/BAIIA ajusté de 1,5 comparativement à 1,7 au décembre 2025.

HALIFAX, NS, le 7 mai 2026 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre de 2026.

« Les résultats du premier trimestre ont été conformes aux attentes, ce qui reflète la stabilité de nos activités contractuelles et notre exécution cohérente à l'échelle de l'organisation », a déclaré Colin Copp, président et chef de la direction de Chorus. « Au cours du trimestre, nous avons poursuivi notre stratégie visant la diversification et le renforcement de notre plateforme, y compris l'acquisition de KADEX Aero Supply, ce qui nous permet d'augmenter nos capacités dans le marché à marge élevée des pièces de rechange et améliore notre positionnement sur la chaîne d'approvisionnement du secteur de l'aviation et dans le marché de la défense. Nous avons terminé le trimestre avec d'importantes liquidités et un ratio de levier financier de 1,5x, ce qui nous offre la possibilité d'investir dans la croissance tout en redistribuant du capital aux actionnaires ».

« Ces mesures, combinées à la déclaration de notre dividende trimestriel, à la monétisation continue des aéronefs et à la poursuite des rachats d'actions, reflètent notre approche disciplinée en matière d'allocation du capital et la confiance que nous avons dans la solidité et le profil de trésorerie à long terme de l'entreprise », a ajouté M. Copp.

____________________________ 1 Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR ou des ratios non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » pour de plus amples renseignements.

Points saillants du premier trimestre de 2026

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos les 31 mars 2026 2025 Variation Variation $ $ $ %









Produits d'exploitation 325 424 348 129 (22 705) (6,5) Charges d'exploitation 307 270 318 419 (11 149) (3,5)









Résultat d'exploitation 18 154 29 710 (11 556) (38,9) Charge d'intérêts nette (3 333) (3 744) (411) (11,0) (Perte) profit de change (3 852) 152 (4 004) 2 634,2 Profit lié aux immobilisations corporelles -- 1 (1) (100,0)









Résultat avant impôt sur le résultat 10 969 26 119 (15 150) (58,0) Charge d'impôt sur le résultat (3 968) (7 186) 3 218 (44,8)









Résultat net 7 001 18 933 (11 932) (63,0)









BAIIA ajusté(1) 44 308 56 861 (12 553) (22,1) BAI ajusté(1) 16 810 22 568 (5 758) (25,5) Résultat net ajusté (1) 12 634 15 382 (2 748) (17,9)

(1) Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR.

Au premier trimestre de 2026, Chorus a dégagé un BAIIA ajusté de 44,3 millions de dollars, en baisse de 12,6 millions de dollars par rapport au premier trimestre de 2025, en raison surtout de ce qui suit :

une diminution de 5,0 millions de dollars des produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC principalement attribuable à des variations attendues des tarifs de location de certains appareils et à un taux de change plus bas avec le dollar américain;

une baisse contractuelle de la marge fixe de 4,1 millions de dollars;

une baisse des ventes de pièces et des vols à forfait pour Voyageur;

une diminution de 2,3 millions de dollars des dépenses capitalisées au titre des travaux de maintenance et de révision importants sur des appareils détenus en propriété, le tout compensé en partie par ce qui suit :

une diminution des charges administratives générales attribuable principalement à une diminution des frais généraux.

Le résultat net ajusté s'est établi à 12,6 millions de dollars pour le trimestre, soit une diminution de 2,7 millions de dollars comparativement au premier trimestre de 2025, principalement en raison de ce qui suit :

la diminution de 12,6 millions de dollars susmentionnée du BAIIA ajusté; compensée en partie par

une variation favorable des gains de change de 4,6 millions de dollars;

une diminution de 3,0 millions de dollars de la charge d'impôts sur le résultat;

une diminution de 1,8 million de dollars de la dotation aux amortissements principalement attribuable à la vente de certains appareils;

une diminution de 0,4 million de dollars de la charge d'intérêts nette, liée surtout au remboursement des débentures de série B et au rachat partiel des débentures de série C au premier trimestre de 2025, compensée par une diminution des intérêts créditeurs.

Un résultat net de 7,0 millions de dollars, en baisse de 11,9 millions de dollars comparativement au premier trimestre de 2025 précédent principalement en raison de ce qui suit :

la diminution de 2,7 millions de dollars du résultat net ajusté dont il a été question plus haut;

une variation défavorable des gains de change latents de 8,6 millions de dollars;

une augmentation de 0,8 million de dollars des honoraires versés aux conseillers stratégiques, compensée en partie par

une diminution de l'impôt sur le résultat, y compris une charge d'impôt au titre des éléments rajustés de 0,2 million de dollars.

Réalisation de l'acquisition de KADEX

Le 1er avril, Chorus a mené à bien l'acquisition de KADEX moyennant un prix d'acquisition de 50,0 millions de dollars et s'attend à ce que l'acquisition soit immédiatement relutive au chapitre des résultats et des flux de trésorerie disponibles, les rendements prévus devant s'établir autour de 15 %.

Progrès au chapitre des ventes d'appareils

En 2025, Chorus a signé des ententes visant la vente de neuf Dash 8-400 qui sont retirés de la flotte conformément au CAC pour un produit net estimatif de 62,0 millions de dollars américains, sous réserve des conditions de clôture d'usage. Jusqu'à maintenant, quatre appareils ont été vendus, et la vente des cinq appareils restants devrait avoir lieu d'ici juillet 2026 en contrepartie d'un produit net d'environ 36,4 millions de dollars américains.

Poursuite des rachats d'actions

Le 12 février 2026, Chorus a renouvelé son offre publique de rachat dans le cours normal des activités aux termes de laquelle elle est autorisée à racheter jusqu'à 1 963 003 actions ordinaires. Au cours de la période de trois mois close le 31 mars 2026, Chorus a acheté et annulé 228 085 actions ordinaires au prix moyen pondéré de 23,01 $ par action ordinaire moyennant une somme de 5,3 millions de dollars.

Déclaration de dividende

Chorus a annoncé la déclaration d'un dividende en espèces de 0,11 $ par action avec droit de vote variable de catégorie A et action avec droit de vote de catégorie B payable le 30 juin 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 15 juin 2026.

Le dividende dont il est question ici est un dividende déterminé au Canada. Il peut également être considéré comme un dividende admissible du point de vue fiscal américain; toutefois, les actionnaires sont invités à consulter leur propre conseiller en fiscalité pour confirmer le traitement réservé à ce dividende en vertu de la législation fiscale américaine.

Perspectives1

Le tableau ci-après présente les perspectives de Chorus pour 2026, y compris les prévisions portant sur le BAIIA ajusté, les flux de trésorerie disponibles, le remboursement d'emprunts à terme à amortissement du capital, les flux de trésorerie disponibles après le remboursement des emprunts à terme à amortissement du capital et les mesures clés liées à la location d'appareils aux termes du CAC. Conformément au CAC, Jazz a droit à une marge fixe qui ne varie pas selon le nombre d'heures de vol; par conséquent, les variations du nombre d'heures de vol ne devraient pas avoir d'incidence sur les résultats de Jazz. En outre, Jazz reçoit une contrepartie pour les appareils loués aux termes du CAC qui génère des flux de trésorerie disponibles prévisibles. L'emprunt amortissable connexe sera entièrement remboursé à la fin de la période de location initiale. À la fin de chaque contrat de location, Jazz prolongera le contrat de location, vendra l'appareil ou le désassemblera. Si Jazz les prolonge, les contrats de location ultérieurs devraient continuer à générer des flux de trésorerie disponibles prévisibles à des taux inférieurs; toutefois, ces appareils ne seront pas grevés.



Prévisions annuelles(1) (non audités) (en milliers de dollars canadiens) 2026 $

De À BAIIA ajusté(2)(3) 170 000 185 000 Flux de trésorerie disponibles(2)(3) 100 000 110 000 Remboursement d'emprunts à terme à amortissement du capital(4) (64 000) (64 000) Flux de trésorerie disponibles après le remboursement des emprunts à terme à amortissement du capital(2)(3)(4) 36 000 46 000





Marge fixe(5) 43 900 43 900 Produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC 104 000 105 000 Appareils détenus en propriété exclusive loués aux termes du CAC (fin de la période) 39 39 Appareils détenus en propriété exclusive loués aux termes du CAC disponibles pour la vente(6) 5 5

(1) Les prévisions sont établies en fonction d'un taux de change de 1,3500. (2) Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. (3) Les prévisions reposent sur les résultats prévisionnels conformément aux termes des contrats existants et aux tarifs de location du marché par les contrats. De plus, les prévisions tiennent compte de l'incidence de l'acquisition de Kadex. (4) Les remboursements prévus de la dette sont fondés sur l'échéancier actuel des remboursements de la dette pour les appareils loués aux termes du CAC et du prêt accordé par le fonds pour l'emploi de la Nouvelle-Écosse, compte non tenu des remboursements de capital aux termes des débentures de série C de 47,2 millions de dollars et de la facilité de crédit d'exploitation. (5) La marge fixe sera de 43,9 millions de dollars en 2026, sans autre modification attendue par la suite. (6) En 2025, Chorus a conclu des ententes visant à vendre neuf appareils. Chorus a vendu quatre appareils comme suit : un en avril 2026; deux au premier trimestre de 2026 et un au quatrième trimestre 2025. La vente des cinq appareils restants devrait être menée à bien d'ici juillet 2026, sous réserve de conditions de clôture d'usage de même que de la survenance de certains événements d'entretien prévus par contrat.

____________________________ 1 Le texte qui suit renferme de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces perspectives sont fondées sur les estimations et les hypothèses formulées par la direction dont il est question à la rubrique « Information prospective » et énoncées dans les notes du tableau qui suit. Les perspectives au sujet de Chorus servent à fournir des renseignements sur les attentes actuelles pour 2026. Ces renseignements pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

Portefeuille d'appareils loués aux termes du CAC 1

Flotte d'appareils comptant actuellement 45 appareils détenus en propriété exclusive et cinq moteurs de rechange

Valeur comptable nette actuelle de 686,9 millions de dollars

Produits de location contractuels futurs de 280,4 millions de dollars américains 2,3

Âge moyen pondéré actuel de la flotte d'appareils de 9,5 ans 4

Durée résiduelle moyenne pondérée actuelle des contrats de location de 3,8 ans

Dette à long terme de 251,0 millions de dollars (180,1 millions de dollars américains)

La totalité de la dette est à taux fixe

Coût d'emprunt moyen pondéré actuel de 3,28 %

1 Au 31 mars 2026. 2 Se reporter à la rubrique « Information prospective » ci-après. 3 Les estimations sont fondées sur les tarifs de location convenus dans le CAC. 4 L'âge de la flotte d'appareils et la durée résiduelle des contrats de location sont calculés d'après la valeur comptable nette moyenne pondérée des appareils.

Jazz continue de faire avancer le vaste programme de rénovation de la cabine des avions exploités sous la marque Air Canada Express. Ce programme de rénovation comprend une connexion Wi-Fi améliorée, des compartiments de rangement supérieur plus spacieux, de nouveaux sièges légers, une alimentation électrique intégrée aux sièges et un rafraîchissement de l'intérieur de la cabine des appareils E-175 et CRJ900. En outre, un certain nombre d'appareils Dash 8-400 sont en voie d'être équipés d'une connexion Wi-Fi pour le service de l'aéroport Billy Bishop à Toronto, en plus du fait que, comme annoncé précédemment par Jazz en mai 2024, de nouveaux sièges légers seront installés sur sa flotte Dash 8-400 dans le cadre d'une initiative de réduction des émissions. La totalité des 39 appareils détenus en propriété et loués dans le cadre du CAC après 2026 sont inclus dans ce programme de rénovation de la cabine des passagers, dont tous les coûts seront pris en charge par Air Canada.

Dépenses d'investissement

En 2026, les dépenses d'investissement devraient s'établir comme suit :

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Prévisions annuelles pour 2026 $ Dépenses d'investissement, compte non tenu des achats d'appareils 24 000 à 29 000 Travaux de maintenance et de révision importants inscrits à l'actif(1) 3 000 à 8 000 Achats d'appareils et améliorations 9 500 à 14 500

36 500 à 51 500

(1) Les montants prévus pour 2026 tiennent compte de dépenses comprises entre 1,0 million de dollars et 5,0 millions de dollars qui devraient être incluses dans les coûts contrôlables et récupérés par le biais de ceux‑ci.

Utilisation de termes définis

Les termes clés utilisés dans le présent communiqué sans y être définis ont le sens qui leur est donné dans le rapport de gestion daté du 7 mai 2026 (le « rapport de gestion ») et qui peut être consulté sur le site Web de Chorus (www.chorusaviation.com) et sous le profil de Chorus sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Dans le présent communiqué, le terme « actionnaires » désigne uniquement les porteurs d'actions ordinaires.

Conférence téléphonique et diffusion Web audio à l'intention des investisseurs

Chorus tiendra une conférence téléphonique à 9 h, heure de l'Est, le vendredi 8 mai 2026, afin d'analyser les résultats financiers du premier trimestre de 2026 et de l'exercice clos en 2025. Il sera possible de participer à la conférence en composant le 1-888-699-1199. La conférence sera diffusée simultanément sur le Web, en mode audio à l'adresse https://app.webinar.net/XMGo9PYe7xJ.

Il s'agit d'une diffusion Web en mode audio seulement.

La conférence téléphonique diffusée sur le Web sera archivée sur le site Web de Chorus, à l'adresse www.chorusaviation.com sous Investors > Reports (en anglais seulement). Il sera également possible de l'écouter en différé jusqu'à minuit, heure de l'Est, le 15 mai 2026, en composant le 1‑888‑660‑6345 (sans frais), et en entrant le code d'accès 10339 #.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le présent communiqué présente plusieurs mesures financières et ratios non conformes aux PCGR qui complètent l'analyse des résultats de Chorus. Chorus utilise ces mesures non conformes aux PCGR pour évaluer le rendement. Ces mesures non conformes aux PCGR sont en général des mesures numériques du rendement financier, de la situation financière ou des flux de trésorerie de Chorus qui incluent ou excluent des sommes de la mesure conforme aux PCGR pouvant le mieux servir de comparaison. En conséquence, ces mesures ne sont pas reconnues pour la présentation des états financiers aux termes des PCGR, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres entités et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. Pour de plus amples renseignements sur les mesures non conformes aux PCGR utilisées dans le présent communiqué, se reporter à la rubrique 17 (Mesures financières non conformes aux PCGR) du rapport de gestion et qui peut être consulté sur le site Web de Chorus (www.chorusaviation.com) et sous le profil de Chorus sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Un rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures conformes aux PCGR qui s'y rapprochent le plus est présenté ci-après.

Résultat net ajusté, BAI ajusté, BAIIA ajusté

(non audités) (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) Trimestre clos les 31 mars 2026 $ 2025 $ Variation $







Résultat net 7 001 18 933 (11 932) Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le résultat net ajusté





Honoraires versés aux conseillers stratégiques(1) 772 -- 772 (Profit) perte de change latent 5 069 (3 551) 8 620 Charge d'impôt, y compris au titre des éléments ajustés (208) -- (208)

5 633 (3 551) 9 184 Résultat net ajusté 12 634 15 382 (2 748) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en milliers) 23 371 26 853 (3 482) Résultat net ajusté par action ordinaire, de base 0,54 0,57 (0,03) Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le BAI ajusté





Charge d'impôt sur le résultat 3 968 7 186 (3 218) Charge d'impôt, y compris au titre des éléments ajustés 208 -- 208 BAI ajusté 16 810 22 568 (5 758) Ajouter (déduire) les éléments

suivants pour obtenir le BAIIA ajusté





Charge d'intérêts nette 3 333 3 744 (411) Dotations aux amortissements, sauf la dépréciation 25 382 27 151 (1 769) (Profit) perte de change (1 217) 3 399 (4 616) Profit à la cession d'immobilisations corporelles -- (1) 1

27 498 34 293 (6 795) BAIIA ajusté 44 308 56 861 (12 553)

(1) Compris dans les charges d'exploitation

Ratio de levier

Le ratio de levier financier est utilisé par Chorus pour évaluer son levier financier. Le ratio de levier financier correspond à la dette nette divisée par le BAIIA ajusté des 12 derniers mois. La direction estime que le ratio de levier financier est un ratio utile dans la surveillance et la gestion des niveaux d'endettement. En outre, comme le levier financier est une mesure fréquemment analysée dans le cas des sociétés ouvertes, Chorus calcule cette donnée afin d'aider les lecteurs dans leur analyse. Le ratio de levier financier ne doit pas être interprété comme une mesure des flux de trésorerie. La dette nette est une composante clé de la gestion du capital pour Chorus et constitue une mesure dont la direction prend acte.

non audités) (en milliers de dollars canadiens) 31 mars 2026 31 décembre 2025 Variation $ $ $







Dette à long terme et obligations locatives (y compris la tranche courante) 383 421 374 156 9 265 Déduire :





Trésorerie (98 032) (28 656) (69 376) Dette nette ajustée 285 389 345 500 (60 111) BAIIA ajusté 194 330 206 883 (12 553) Ratio de levier financier 1,5 1,7 (0,2)

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles après le remboursement des emprunts à terme à amortissement du capital, mesures non conformes aux PCGR, sont utilisés comme un indicateur de la solidité et de la performance financières. Chorus estime que cette mesure est utile en tant qu'indicateur de sa capacité à assurer le service de sa dette, à remplir d'autres obligations courantes, à réinvestir dans la Société et à restituer du capital aux actionnaires ordinaires. Les lecteurs doivent savoir que les flux de trésorerie disponibles ne représentent pas les flux de trésorerie résiduels disponibles pour des dépenses discrétionnaires.

Les flux de trésorerie disponibles s'entendent des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation, déduction faite des variations nettes des soldes hors trésorerie liés aux activités d'exploitation et des dépenses d'investissement, compte non tenu des achats d'appareils et des améliorations.

Les flux de trésorerie disponibles après le remboursement des emprunts à terme à amortissement du capital s'entendent des flux de trésorerie disponibles comme ils sont décrits ci-dessus, déduction faite des remboursements des emprunts à termes à amortissement du capital, compte non tenu des paiements aux termes de la facilité de crédit d'exploitation et des débentures de série C.

Le tableau suivant présente un rapprochement des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, qui constituent la mesure financière la plus comparable calculée et présentée conformément aux PCGR.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) Trimestre clos les 31 mars 2026 2025 Variation $ $ $







Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 63 577 (22 514) 86 091 Ajouter (déduire)





Variation nette des soldes hors trésorerie liés à l'exploitation (30 786) 69 457 (100 243) Dépenses d'investissement, compte non tenu des achats (4 985) (3 171) (1 814) Travaux de maintenance et de révision importants inscrits à l'actif (760) (3 218) 2 458 Flux de trésorerie disponibles 27 046 40 554 (13 508) Flux de trésorerie disponibles par action ordinaire, de base 1,16 1,51 (0,35)







Remboursements d'emprunts à terme à remboursement du capital (14 492) (22 881) 8 389 Flux de trésorerie disponibles après le remboursement des emprunts à terme à amortissement du capital 12 554 17 673 (5 119) Flux de trésorerie disponibles après le remboursement des emprunts à terme à amortissement du capital par action ordinaire, de base 0,54 0,66 (0,12)

Rendement des capitaux propres ajusté

Le rendement des capitaux propres ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR utilisée pour évaluer la rentabilité d'une entreprise et son efficacité à générer des profits. Le rendement des capitaux propres ajusté est calculé en fonction le résultat net ajusté de Chorus, divisé par les capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires et la trésorerie.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) 12 derniers mois clos les 31 mars 31 décembre

2026 2025 Variation $ $ $







Résultat net ajusté 55 887 58 635 (2 748)







Capitaux propres moyens, compte non tenu de la trésorerie





Capitaux propres moyens 507 708 509 893 (2 185) Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir les capitaux propres moyens compte non tenu de la trésorerie





Moyenne de la trésorerie(1) (86 192) (125 436) 39 244

421 516 384 457 37 059 Rendement des capitaux propres ajusté 13,3 % 15,3 % (2,0) %

(1) La moyenne de la trésorerie au 31 décembre 2025 a été plus élevée en raison de l'encaisse supplémentaire détenue au 31 décembre 2024 découlait d'un paiement anticipé de 58,9 millions de dollars de produits se rapportant au mois de janvier 2025 et de l'encaisse excédentaire tirée de la vente du secteur LAR.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). L'information prospective se reconnaît à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes semblables, y compris leur forme négative. Toutes les informations et tous les énoncés, sauf les énoncés portant sur des faits historiques, sont de nature prospective, sont fondés sur diverses attentes et hypothèses sous-jacentes qui, de l'avis de Chorus, sont raisonnables, mais qui sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs, connus et inconnus, pouvant donner lieu à des écarts importants entre les résultats, le rendement et les réalisations réels futurs et ceux dont il est fait mention dans l'information prospective. En conséquence, rien ne garantit la véracité et l'exactitude de l'information prospective présentée dans le présent communiqué.

Vous trouverez des exemples d'information prospective dans le présent communiqué à la rubrique « Perspectives », ainsi que dans les énoncés concernant les occasions de croissance et le rendement futurs de Chorus, y compris la croissance interne et la croissance tirée d'acquisitions ainsi que la réalisation anticipée des acquisitions prévues et les avantages attendus de celles-ci, les ventes d'appareils envisagées, les attentes de Chorus quant au retour du capital aux actionnaires ordinaires, y compris les rachats d'actions prévus pouvant atteindre 100 millions de dollars au cours des quatre prochaines années et le versement de dividendes, la rentabilité future du CAC et les liquidités prévues de la Société.

Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans l'information prospective pour un certain nombre de raisons, y compris les variations de la conjoncture du secteur de l'aviation et de la conjoncture économique; l'émergence de litiges avec des cocontractants (y compris par rapport au CAC); une détérioration de la situation financière d'Air Canada; les attentes quant à la rentabilité et au remboursement de frais relativement au CAC; l'incapacité de Chorus de mener à bien des occasions de croissance; tout défaut par Chorus à ses clauses restrictives; la dépréciation des actifs; les modifications apportées aux lois; les litiges; l'imposition de tarifs sur les exportations ou les importations canadiennes ou des modifications défavorables aux ententes commerciales existantes et/ou aux relations; ainsi que les facteurs de risque dont il est question dans la notice annuelle de Chorus datée du 12 février 2026 et dans les documents d'information publics de Chorus, disponibles sous son profil dans SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

L'information prospective figurant dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle elle est autrement déclarée avoir été établie) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société de portefeuille qui détient les principales filiales en exploitation suivantes : Jazz Aviation, la compagnie aérienne régionale la plus importante au Canada et fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un fournisseur de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; KADEZ Aero Supply, un distributeur de pièces pour aéronefs provenant de fabricants d'équipement d'origine (FEO) et fournisseur de services de réparation et de révision pour avions; Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes et Elisen & associés inc., un fournisseur de services de génie aérospatial et de certification. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment : le réaménagement, l'ingénierie, la modification, la réaffectation et la transition d'avions; les vols à forfait; la maintenance des avions et des composants; le démontage et l'approvisionnement en pièces; l'acquisition et la location d'avions; et la formation des pilotes.

Les actions avec droit de vote variable de catégorie A et les actions avec droit de vote de catégorie B de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR.DB.C ». Pour de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez vous rendre au site : w ww.chorusaviation.com.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Relations avec les médias pour Chorus : [email protected]; Relations avec les analystes pour Chorus : [email protected]