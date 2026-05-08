HALIFAX, NS, le 8 mai 2026 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) annonce les résultats du vote pour l'élection des administrateurs à son assemblée annuelle des actionnaires tenue virtuellement le 8 mai 2026.

Le nombre total d'actions représentées par les actionnaires assistant virtuellement et par procuration à l'assemblée s'est établi à 10 735 568, soit 46,06 % des actions émises et en circulation de Chorus. Les porteurs du nombre requis d'actions ont voté en faveur de tous les points à l'ordre du jour. La circulaire de sollicitation de procurations de Chorus prévoyait cinq candidats à des postes au sein du conseil d'administration. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs sont présentés ci-dessous.

Candidat Nbre de votes

en faveur % de votes en

faveur Nbre de votes

contre % de votes

contre Colin Copp 10 556 118 98,33 % 179 450 1,67 % Amos Kazzaz 10 470 110 97,53 % 265 458 2,47 % Marie-Lucie Morin 9 551 214 88,97 % 1 184 354 11,03 % Paul Rivett 8 903 192 82,93 % 1 832 376 17,07 % Frank Yu 10 388 799 96,77 % 346 769 3,23 %

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société de portefeuille qui détient les principales filiales en exploitation suivantes : Jazz Aviation, la compagnie aérienne régionale la plus importante au Canada et fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un fournisseur de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; KADEX Aero Supply, un distributeur de pièces de fabricant d'équipement d'origine (FEO) pour avions et fournisseur de services de réparation et de révision; Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes, et Elisen & associés inc., un fournisseur de services de génie aérospatial et de certification. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment : le réaménagement, l'ingénierie, la modification, la réaffectation et la transition d'avions; les vols à forfait; la maintenance des avions et des composants; le démontage et l'approvisionnement en pièces; l'acquisition et la location d'avions; et la formation des pilotes.

Les actions avec droit de vote variable de catégorie A et les actions avec droit de vote de catégorie B de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR.DB.C ». Pour de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez visiter le www.chorusaviation.com.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Relations avec les médias pour Chorus : [email protected]